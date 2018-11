Laut Angaben der Gästeführerin Elke Butt berichtet er von bedeutenden und weniger bedeutenden Persönlichkeiten, die einst das Leben im Flecken Syke geprägt haben. Los geht es um 15 Uhr am Volkshochschulgebäude, Nienburger Straße 5 in Syke. Die Tour endet am Syker Bahnhof. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.