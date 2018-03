In Farbe vereint: Helga Scherler-Gronau mit einer Darstellung von Hans O.E. Gronau. (Udo Meissner)

Syke. Das wird wohl ein Kunst-Sonntag, der 8. April im Syker Kreismuseum. Denn es werden gleich zwei Ausstellungen mit Bildern dreier Künstler eröffnet. Die eine Vernissage „Zwei Leben für die Kunst“ findet ab 12 Uhr statt, die andere mit „La joie de vivre – die Lebensfreude“ von Nicole Clöer ab 15 Uhr. Zeit genug, um zwischendrin gemütlich in der Diele des Museums Kaffee und Kuchen zu genießen.

Die Ausstellung „Zwei Leben für die Kunst“ präsentiert das Ehepaar Gronau mit Fotografiken und anderem – so heißt es in der Einladung. Gezeigt werden die Werke eines Künstlerehepaars, wobei der heimische Maler Hans O.E. Gronau 2001 in Sulingen verstorben ist. Seine Frau, die Twistringer Malerin Helga Schreler-Gronau, ist weiterhin kreativ und am künstlerischen Geschehen in der Region aktiv beteiligt.

1953 wurde sie in Ostercappeln geboren und absolvierte an der Hochschule für Gestaltung, Kunst und Musik in Bremen ein Grafik-Studium. Gemeinsam mit ihrem Mann verwirklichte sie künstlerische Projekte unterschiedlichster Couleur: Zeitkritische, politisch motivierte Zeichnungen für Amnesty International ebenso wie Museumsführer, gemeinsame Fotoausstellungen und Titelzeichnungen. Ihr rhetorisch-künstlerisches Potenzial stellt sich in ihren eigenen prosaischen Gedichten dar.

Der gebürtige Bremer Gronau wurde 1925 geboren und studierte an der staatlichen Kunstschule. Als freischaffender Grafik-Designer, Autor, Redakteur und Verleger des Niederdeutschen Monatsblattes „Kiek in die Welt“ spowie als Gründer des Vereins Kunst in der Provinz erwarb er sich große Verdienste zum Erhalt der plattdeutschen Sprache sowie der Förderung und Gestaltung bildender Kunst in all ihrer Vielfalt. Die Ausstellungen seiner Kunst in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich spiegelten seine facettenreiche Kreativität international wider. Für sein großes Engagement zur Pflege des Plattdeutschen und Bewahrung des kulturellen und geistigen Erbes unserer Heimat wurde er 1996 mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Die Ausstellung der Werke der beiden Gronaus wird vom 8. April bis zum 13. Mai im Kreismuseum zu sehen sein. Zur Vernissage am Sonntag liest Anett Molyrier aus dem Gronauschen Lyrikband „Lebenslinien – stark wie du“, besondere Klangfarben wird das Folk-Trio Dreeblad aus Ostfriesland gestalten.

Die Vernissage von „La joie de vivre – die Lebensfreude“, die Malerei-Präsentation von Nicole Clöer, wird ab 15 Uhr im Ackerbürgerhaus stattfinden. Mit einführenden Worten von Carla Frese und musikalischer Begleitung von Jano Blase am Akkordeon.

Manch einem Kunstinteressierten ist Clöer kein Fremdling mehr, denn die Kunstpädagogin stellte im vergangenen Jahr im Landsitz Wachendorf aus anlässlich der Aktion „Landschaf(f)t Kunst II – Offene Ateliers“ des Vereins Kunst in der Provinz. Die Brinkumer Künstlerin wurde im Jahr 2016 von der Europa-Union Leverkusen als Europa-Künstlerin ausgezeichnet. Außerdem blickt die 48-jährige gebürtige Bremerin auf ein siebenjähriges Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Münster, auf die Zeit als Meisterschülerin bei Professor Hermann-Josef Kuhna sowie ihr erstes und zweites Staatsexamen in Kunsterziehung und Romanistik zurück. Ihre Ausstellung ist bis zum 21. Mai zu sehen.

Übrigens: Ab 14 Uhr ist Museumsbäckerin Jutta Radeke wieder in Aktion. Sie backt Butter- und Apfelkuchen im alten Steinbackofen. Dazu gibt es Kaffee, Tee und kalte Getränke.