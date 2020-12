100 Kilogramm pro Woche: Uwe Bensch (von links), Wilhelm Vogel und Uwe Huntemann haben vor Weihnachten mit dem Backen von Plätzchen viel zu tun. (Vasil Dinev)

In der Weihnachtsbäckerei – gibt es manche Leckerei...“ singt Rolf Zuckowski. Und in der Tat gehört das Backen von Plätzchen zum Advent wie der Stiefel zum Nikolaus. Doch „zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch, eine riesengroße Kleckerei“ und manchen fehlt schlichtweg die Zeit. Zum Glück gibt es da aber auch noch Vollprofis, die in der Vorweihnachtszeit für den Vorrat an Spekulatius und Zimtsternen, Lebkuchen und Vanillekipferl sorgen können. Wie Bäckermeister Wilhelm Vogel in Barrien.

Es duftet in der Backstube von Bäcker Vogel. Nach Vanille und Zimt, Nelken, Piment und Sternanis, weihnachtlich eben. Der Ofen bullert und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Uwe Bensch und Uwe Huntemann bewegt Wilhelm Vogel in seiner Backstube Massen an Teig. „In der Vorweihnachtszeit sind es um die 100 Kilogramm für Plätzchen pro Woche“, verrät er. Ein- bis zweimal die Woche werden Plätzchen gebacken. „Je nachdem, wie sie verkauft werden“, sagt er. Doch gerade rund um den Nikolaustag ist das Kleingebäck gefragt. „Kurz vor Weihnachten lässt die Nachfrage dann nach“, sagt der Bäcker mit einem Lachen. Neben Braunen Kuchen backt Vogel auch noch Spritzgebäck und Schokotaler. Früher gehörte auch noch Spekulatius zu Bäcker Vogels Angebot, doch das hat er aufgegeben. „Das wird heutzutage in Fabriken schneller und einfacher hergestellt“, sagt er. Der Bäckermeister legt Wert auf ein saisonales Angebot. „Sonst ist es irgendwann nichts Besonderes mehr.“

So steht an diesem Tag nun Brauner Kuchen auf dem Programm. Diese Leckerei wird mit viel Rübensirup und Lebkuchengewürz gebacken und ist vor allem in Skandinavien und Norddeutschland bekannt und beliebt. „Sie müssen dünn sein“, sagt der Bäckermeister über die Süßware. Während Zuhause dafür auf ein gutes Nudelholz zurückgegriffen werden muss, dreht der Profi den vorher abgewogenen Teig durch die „Mangel“. Zumindest sieht die Mehrzweck-Ausrollmaschine so aus. „Die Stärke lässt sich einstellen“, erläutert er und dreht den Teigklumpen zu einem sehr langen, sehr dünnen Teigfladen.

Derweil haben Bensch und Huntemann die Bleche auf dem Tisch ausgelegt, sie mit Öl bespritzt und die Plätzchenformen aufgelegt. In einem Zug wird der lange Teigfladen über die Formen gerollt. Mit einem Nudelholz rollt Uwe Huntemann noch einmal drüber, damit sich der Teig ordentlich anschmiegt. Uwe Bentsch folgt ihm mit einem Schaber, womit er den Teig in die Formen presst. In Stern-, Mond- und Blumenform fallen die Teigstückchen auf die Bleche. Huntemann räumt die Formen beiseite, der überschüssige Teig wird gesammelt und kommt wieder zum großen Teigklumpen, wird verknetet, erneut abgewogen und dann geht die Prozedur wieder von vorne los – bis alle Bleche belegt sind und die kleinen Leckereien im Ofen bullern. Elf Minuten lang, bei 170 Grad. „Kekse brauchen in der Regel zwölf bis 15 Minuten“, weiß der Experte. Bei Braunen Kuchen sind es nur elf, „weil sie so dünn sind.“

Weitere Informationen

Rezept Schokotaler

Die Mengenangaben von Bäcker Vogel bezogen sich natürlich auf

▪400 Gramm Butter

▪1 Ei

▪240 Gramm Puderzucker (am besten durchsieben)

▪400 Weizenmehl (am besten durchsieben)

▪8 Gramm Backpulver

▪200 Gramm Brösel (am besten Biskuitteig)

▪120 Gramm Schokotropfen

▪Vanille und Zitrone nach Geschmack

▪eine Prise Salz

Die Zutaten zu einem Teig zusammenrühren. Rollen formen und diese über Nacht kühlen. Dann von vorne weg etwa zeigefingerdicke Scheiben abschneiden. Bei rund 170 Grad (Umluft) rund zwölf Minuten lang backen. „Wenn sie vor Ablauf von zehn Minuten schon dunkel sind, ist der Ofen zu heiß“, lautet ein weiterer Tipp von Bäcker Wilhelm Vogel.