Michael Maas glaubt, dass bei der dritten Auflage des Streetfood-Festivals vor seinem Modehaus in Bassum noch mehr Besucher kommen als im vergangenen Jahr. Wettertechnisch dürfte schon mal nichts schiefgehen. (UDO MEISSNER)

Bassum. Michael Maas rechnet mit noch mehr Gästen. „Die Leute suchen nach Veranstaltungen draußen“, ist der Organisator überzeugt. Da passt es perfekt, dass am kommenden Wochenende kaum eine Wolke am Himmel zu sehen sein wird. Mit den steigenden Temperaturen ist zumindest von der Natur aus alles für das dritte Streetfood-Festival auf dem Parkplatz vor dem Modehaus Maas an der Sulinger Straße in Bassum vorbereitet. Auch Michael Maas hat seine Hausaufgaben gemacht und alles für das Event geplant. Los geht es um 12 Uhr. Dann laden die Foodtrucks – wie sollte es anders sein – am Ostersonnabend zum Schlemmen, Trinken und Verweilen ein. „Das dritte Mal am gleichen Termin, irgendwann wissen das die Leute“, freut sich Maas.

Beim Streetfood-Festival gibt es wieder einen kulinarischen Mix in der Bassumer Innenstadt. Dieser reicht von den Klassikern wie etwa der Bratwurst bis hin zu exotischen Angeboten. Denn Maas setzt auch bei der dritten Auflage der Veranstaltung auf zahlreiche verschiedene Foodtrucks. Wieder einmal heißt es: Für jeden ist etwas dabei. Und so soll es auch dieses Mal beim Streetfood-Festival sein, denn insgesamt 26 Teilnehmer nehmen den Weg in die Lindenstadt auf sich. „Mehr geht auch nicht“, gibt Maas zu. Denn nicht nur der Platz wird ansonsten etwas knapp, auch die Stromversorgung kommt langsam, aber sicher an ihre Grenzen. Dank der Unterstützung der Firmen Tasto und Werner Bremer aus Bassum sollte aber nichts schiefgehen.

Neulinge und Wiederholungstäter

Besucher, die sich zwischen 12 und 21 Uhr auf den Weg in die Innenstadt machen, finden also zahlreiche Angebote und Möglichkeiten, ihren großen und kleinen Hunger zu stillen. „Wir haben eine schöne Mischung aus Herzhaftem und Süßem“, verspricht Maas. Mit dabei sind an diesem Wochenende auch „Wiederholungstäter“, wie Maas verrät. Aber auch der eine oder andere Neuling darf sich über einen Platz freuen. So wird etwa der Erdbeerhof Nüstedt mit einem Stand vertreten sein. Zwar steht die Saison der kleinen roten Leckereien noch bevor, aber Spargel-Fans können sich auf dem Parkplatz womöglich für die Feiertage eindecken.

Wer allerdings vor Ort etwas essen will, der sollte vielleicht den Foodtruck von Curry It Up aus Hamburg ansteuern. Indische Spezialitäten gibt es dort. Etwas weniger exotisch, aber dafür äußerst beliebt: Burger. Diese amerikanischen Leckereien präsentiert der Truck von Ottos Burger. Jens Techentin, der mit sin Backhuuv sonst eher beim Bovelmarkt zu finden ist, gibt sich ebenfalls die Ehre, genauso wie die Weinbar Vino aus Bassum.

Findige Leser werden sich nun fragen, wo die Süßigkeiten bleiben. Auch in dieser Hinsicht hat Maas für eine ordentliche Mischung gesorgt. Gerade an sonnigen Tagen liegt Eis voll im Trend. Das Geschäft Fat Unicorn Sweets hat sich dieses Trends angenommen und ihn mit einem weiteren verbunden. So gibt's unter anderem Milchshakes aus selbst gemachter Eiscreme und Milch für die durstigen Besucher. Und zwar alles im Stil von Einhörnern. Ein Eiswagen bietet die kalte Speise aus eher ungewöhnlichen Zutaten wie Lakritz an. Wer von Eis noch nicht genug bekommt, der kann auch noch einen Abstecher ins Schlecks machen, das seit einigen Wochen wieder geöffnet hat.

Michael Maas freut sich das Streetfood-Festival. „Letztes Jahr stand ich schon stark unter Spannung. Es muss alles laufen.“ Er reagiert auch auf Kritik. So sei im vergangenen Jahr vor allem der Müll ein Problem gewesen. Um dem diesmal Herr zu werden, gibt es unter anderem einen Container in der Nähe des Modehauses, das ebenfalls bis 18 Uhr geöffnet hat. Mit Musik vom DJ und Helium-Luftballons für die Kinder ist also alles angerichtet für das dritte Festival unter strahlend blauem Himmel. Maas freut sich: "Es kommt Frühlings- oder schon Sommerstimmung auf."