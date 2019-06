Braucht nun nicht mehr auf warme Temperaturen warten, um frei zu machen: Rolf Rosenwinkel wurde nach sieben Jahren als Schulleiter verabschiedet und widmet sich mit seiner Frau dem gemeinsamen Hobby. (Vasil Dinev)

Syke. Fünf Schultage vor den Sommerferien wurde der Schulleiter der Realschule Syke, Rolf Rosenwinkel, am Donnerstag im dortigen Schulforum an der La-Chartre-Straße während einer bewegenden Feier in den Ruhestand verabschiedet. „Ganz bewusst wurde der Termin noch vor Sommerferienbeginn gewählt, um allen Gästen die Möglichkeit zu bieten, ohne beginnenden Ferienstress, in aller Ruhe an der Verabschiedung teilzunehmen“, so der scheidende Schulleiter Rolf Rosenwinkel schmunzelnd.

Fast alle waren der Einladung gefolgt, um einen Programmpunkt beizusteuern oder einfach nur Lebewohl zu sagen. Musikalisch begleiteten die Schülerin Renée einleitend am Flügel sowie später die Mitglieder der Schulband-AG unter Leitung des Lehrerkollegen Nikolai Tezlaw. Textlich angepasst präsentierten die Bandmitglieder „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel. Auch das Kollegium hatte getextet. Alle sangen für ihren scheidenden Schulleiter den Westernhagen-Song „Es geht dir gut“.

Natürlich durften an solch einem wichtigen Tag auch die Festreden nicht fehlen. Regierungsschuldirektor Mario Hippenstiel von der Landesschulbehörde, Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, Konrektor Holger Fricke, die Schulelternratsvorsitzende Christiane Lutterbach wie auch Mira Hogrefe vom Kollegium der Realschule, bestätigten Rolf Rosenwinkel in ihren Wortbeiträgen ein ruhender Pol mit Ecken und Kanten gewesen zu sein. In siebenjähriger Schulleiterfunktion schaffte er es Mittelpunkt zu sein, der immer ein Ziel und eine Orientierung verlangte. Ob in Diskussionen mit dem Kultusministerium oder auch mit der Stadt Syke verstand es Rosenwinkel, immer zu verhandeln, ohne die Orientierung zu verlieren und das gesteckte Ziel zum Wohle der Realschule zu erreichen. „Für mich war es eine glückliche Fügung, dass ich die Realschule Syke leiten durfte. Die Schule 2012 im Dornröschenschlaf vorgefunden, erreichen wir heute einen Ausbildungsstand, der die Schüler nach der zehnten Klasse in einer Größenordnung von über 60 Prozent als ausbildungsfähig entlässt", war Rosenwinkel stolz auf die Entwicklung.

Anne-Christine Lumpp von der Realschule Syke fasste für das gesamte Kollegium zusammen: „Was Rolf Rosenwinkel hier in sieben Jahren geleistet hat, wissen wir zu schätzen. Ein wenig traurig darüber, dass er geht, kann ich heute schon sagen. Wir werden unseren Schulleiter vermissen.“ Regierungsschuldirektor Hippenstiel von der Landesschulbehörde gab der Verabschiedung den offiziellen behördlichen Touch. Mit der Verlesung der Versetzungsurkunde in den Ruhestand zum 31. Juli wurde dem letzten Gast klar, dass es ein beruflicher Abschied für immer war.

Keine Langeweile in Zukunft

Rolf Rosenwinkel, der gebürtige Celler, studierte in Göttingen Realschul-Lehramt und absolvierte eine Anwärterschaft in Scheeßel. Für 14 Tage wurde er Lehrer in Syke und wechselte danach nach Bruchhausen-Vilsen. Weiter ging es nach Marklohe bis es ihn 2012 wieder zurück nach Syke verschlug. Auch er selbst hatte das Bedürfnis, einige Worte über seine Person zum Besten zu geben. In teilweise leicht satirischer Form machte er darauf aufmerksam, dass die Rede, die er hielt, seine letzte sei. „Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht und mir ist es wichtig, meine Standpunkte nochmals deutlich zu machen. Ich verlasse heute liebgewordene Menschen und Kinder, bei denen ich mich immer sehr wohl gefühlt habe“, so der scheidende Schulleiter.

Über zukünftige Langeweile wollte Rolf Rosenwinkel sich nicht beklagen. Zusammen mit seiner Frau Iris, die in Bruchhausen-Vilsen Lehrerin ist und auch in den Ruhestand versetzt wird, wird er dem gemeinsamen Hobby nachgehen – dem Segeln. „Wir haben ein Segelboot auf Korsika und werden damit nicht nur das Mittelmeer erkunden“, kündigte er an. Sohn Moritz wird so lange das Wohnhaus betreuen. Die Eheleute Rosenwinkel reisen natürlich nicht allein, denn auch der gemeinsame Hund wird mit auf dem Boot sein.

Nach den vielen guten Wünschen der Gäste versuchten alle bei einem kleinen Büfett, die traurigen Aspekte zu verdrängen, bis Rolf Rosenwinkel sich mit den Worten „Leinen los. Ich behaupte, dass ich loslassen kann“ mit seiner Familie in das auf ihn wartende Wohnmobil setzte – und das Realschulgrundstück verließ.