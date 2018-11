Einsatz für die Belange ihrer Klientel: Für Simone Kühnel steht die Beratung ihrer Kunden ganz weit oben auf der To-Do-Liste. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. In den Räumen des Awo-Servicebüros in Bruchhausen-Vilsen trafen sich am späten Mittwochnachmittag drei Newcomer in dieser Konstellation zu einem adventlichen Plausch bei Kaffee und Keksen. Das war zum Einen Simone Kühnel, seit mehr als 25 Jahren im Pflegedienst tätig. Sie ist erfahren im Pflegedienstmanagement sowie als Pflegeberaterin und seit dem 1. November neue Leiterin des Senioren-Servicebüros der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bruchhausen-Vilsen, Am Marktplatz 6. Die Zweite: Luzia Moldenhauer, seit Mai Geschäftsführerin im Awo-Vorstand in Barrien. Dritter im Bunde: Jonathan Kolschen, seit Mitte November Vorsitzender des Kreisverbandes Diepholz der Awo. „Das persönliche Kennenlernen war uns wichtig, um gemeinsame Ziele zu koordinieren“, sagte Kühnel.

Simone Kühnel arbeitete zuvor in einer staatlichen Einrichtung in Nienburg. Kühnel ist im Erzgebirge geboren und lebt mit Ehemann und drei Hunden in Hoya. Sie hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

Mit Marion Süllow an ihrer Seite, die seit vielen Jahren in der Verwaltung im Servicebüro im Einsatz ist, will Simone Kühnel sich für die Belange, Fragen oder auch Sorgen ihrer Klientel einsetzen. Das sind Menschen mit Demenz oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen, mit dem Down-Syndrom oder auch junge Autisten. Das Altersspektrum ist breit gefächert.

Kühnel freut sich darauf, mit dem Team der ehrenamtlich tätigen Damen und Herren und mit Hilfe des Netzwerks des Arbeitskreises Soziale Versorgung das Leben der Ratsuchenden zu erleichtern. „Es wäre wunderbar, wenn weitere Freiwillige zum Kreis der Hilfswilligen gehörten. Die Vergütung von jetzt 2400 Euro im Jahr wird ab Januar 2019 auf 3600 Euro erhöht werden. Das könnte ein kleiner Anreiz sein, zu uns zu kommen. Die Freude und Befriedigung zu helfen, ist allerdings unbezahlbar“, meinte Kühnel. „Alleingelassen werden diese freiwilligen Helfer keinesfalls. Ich möchte auf Augenhöhe mit ihnen sein. Meine Tür steht immer offen."

Ständig seien Schulungen im Programm – sei es das Wissen, welches Pflegebett geeignet ist, oder auch wie man sich gegen kriminelle Machenschaften, wie zum Beispiel den Enkeltrick schützt. "Wir beraten Angehörige und Betroffene im Pflegebedarf, helfen bei Anträgen oder Patientenverfügungen“, warf Simone Kühnel einen Blick aufs Portfolio. Das alles sei kostenlos, selbst Hausbesuche. Einblick in Problemstellungen gewinnen die Ehrenamtlichen in Tagespflegeeinrichtungen.

„Neu ist unsere erweiterte Öffnungszeit für Gespräche. Dienstags von 15 bis 18 Uhr, damit ist auch ein Nachmittagstermin im Angebot“, war Kühnel wichtig zu erwähnen. Weitere Zeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 11 Uhr. Telefonischer Kontakt: 0 42 52 / 9 11 30 34. Es geht aber auch per E-Mail an info@ssb-bruvi.de.