Wo endet ihr Lauf? Lena Wick hat den Vorlesewettbewerb an ihrer Schule und den Regionalentscheid Diepholz Nordost gewonnen. Zurzeit wartet sie auf das Ergebnis des Bezirksentscheids. (FR)

Bruchhausen-Vilsen. So etwa zehn Bücher im Jahr – darunter macht es Lena Wick selten. Die Elfjährige liest „sehr gerne“, verschlingt ein Fantasy-Buch nach dem anderen. Wenig verwunderlich also, dass sie den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen gewonnen hat. Und den Regionalentscheid Diepholz Nordost. Nun liegt ihr Video der Jury des Bezirksentscheids vor. Ergebnis: bisher noch keins. „Ich bin sehr aufgeregt“, gibt die junge Dame aus Asendorf zu.

Doch der Reihe nach: Am Anfang stand der Wettbewerb der Leseratten untereinander in der Schule. Das war im Dezember 2020. Vorweihnachtszeit, das bedeutet Lesezeit am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen, alljährlich wird dann der Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels gestartet. „In Corona-Zeiten war nun alles etwas anders“, erinnert sich Katja Pieper-Jankowsky, Deutschlehrerin und Fachschaftsleitung Darstellendes Spiel. Konsequenz: „Die sechs Schülerinnen und Schüler des sechsten Jahrgangs präsentierten ihre Bücher ohne Begleitperson und mit Maske – auch für die Jury eine gänzlich neue Erfahrung.“ Dennoch sorgten alle Teilnehmer für gute Unterhaltung und überzeugten durch hervorragende Lesevorträge. Durchgesetzt hat sich am Ende Lena Wick. Sie gewann mit einem Ausschnitt aus dem Buch „Drachenreiter“ von Cornelia Funke.

Zusammenschneiden ist verboten

Schritt zwei: der Regionalentscheid Diepholz Nordost. Diese Runde lief komplett digital. Ein Video musste online eingereicht werden. „Das hatte den Vorteil, dass man wenigstens ohne Maske lesen konnte“, gewann Lena Wick den außergewöhnlichen Umständen noch etwas Gutes ab. Auch hier zeigte sie ihr Können und gewann mit einem Ausschnitt aus dem Buch „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ von Rick Riordan.

Vor etwa einer Woche hat Lena Wick nun ihr Video für den Bezirksentscheid abgeschickt. Ihr Vater hat's gedreht und an die Jury versendet. Lesen musste die Sechstklässlerin allerdings selber. „Ich habe sehr viel geübt“, sagt sie. Wobei es mit dem Vortrag aus dem Buch „Nevermoor – Fluch und Wunder“ von Jessica Townsend nicht getan war. „Man muss sich erst selbst vorstellen und dann kurz das Buch zusammenfassen, ehe man die selbst ausgesuchte Stelle aus dem Buch liest“, erklärt der Blondschopf. Ein Vorteil des Videos im Vergleich zum Präsenzvorlesen: Bei einem Patzer kann man den Dreh wiederholen. Das Zusammenschneiden des Vortrags ist indes verboten, „das steht so in den Regeln“.

Lena Wick hatte kein Problem, sich mit den Corona-Änderungen anzufreunden. Schon in der Asendorfer Grundschule hatte sie an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen. Vor Publikum. Das allerdings fehlte ihr „nur ein bisschen“. Die Elfjährige ist gerne an der frischen Luft, treibt viel Sport und schreibt mittlerweile sogar selbst Geschichten. Hobby Nummer eins bleibt allerdings das Lesen.

Das tut Lena Wick mit Erfolg, wie die Wettbewerbe auf Schul- und Regionalebene bereits bewiesen haben. Wann die Antwort der Jury kommt, weiß das Mädchen nicht. Bis dahin muss sie mit ihrer Aufregung klarkommen. „Ich bin gespannt auf das Ergebnis“, erzählt sie. Und: „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Zur Sache

Kriterien für gutes Lesen

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet den Vorlesewettbewerb seit dem Jahr 1959, und zwar Jahr für Jahr. Der Veranstalter sucht dabei die Zusammenarbeit mit Büchereien, Schulen, Buchhandlungen und anderen kulturellen Einrichtungen. Jedes Jahr nehmen insgesamt fast 700.000 Schüler der sechsten Klassen aus etwa 7500 Schulen am Wettstreit teil. Damit ist er eins der größten bundesweiten Events für Schüler. Der Vorlesewettbewerb geht auf Anregungen aus dem Jahre 1956 zurück. Damals hatte die Ottosche Buchhandlung in Mannheim zur Jugendbuchwoche einen Lesewettstreit veranstaltet.

Inzwischen findet dieser Wettbewerb Jahr für Jahr statt. Ziel ist es, den Schülern Spaß am Lesen zu vermitteln und ihnen Kriterien für gutes Lesen zu verdeutlichen. Die Schüler stellen einen kurzen Ausschnitt aus einem selbst gewählten Buch vor. Dadurch lernen die Zuhörer neue Bücher kennen. Die Kinder sollen durch den Wettkampf-Charakter animiert werden, zu besseren Lesern und Vorlesern zu werden.