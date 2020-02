Ab in den Ofen: Saiman sorgt dafür, dass die frisch zubereiteten Rosinenstuten knusprig braun gebacken werden. (Fotos: Vasil Dinev)

Syke. Wer donnerstags oder freitags das Gebäude A der Berufsbildenden Schulen Syke (BBS), An der Weide 8, betritt, wird von köstlichem Geruch empfangen. Der Duft frischer Backwaren führt direkt in das Backstübchen. Hinter Glas und auf Regalen liegen dort lauter leckere Köstlichkeiten. Käse-Lauch-Gebäck, Laugenknoten, Mohnschnecken, Kirschtaschen, Schokocroissants, Franzbrötchen, Wraps, Quarkbällchen, belegte Brötchen, Rosinenstuten, Weißbrot – je nachdem, was die Produktionsklasse Bäckerei dieses Mal hergestellt hat.

Während sich vor dem Verkaufstresen die Mitschüler tummeln, um sich eine der Leckereien zu sichern, laufen in der angrenzenden Backstube immer noch die Öfen. Bäckermeister Thilo Meyer legt bei den letzten Rosinenstuten noch einmal Hand an, schneidet die ovalen Laiber an, ehe einer seiner Schüler das Blech in den Ofen schiebt.

Bäckermeister Thilo Meyer (links) leitet die Schüler an. (Vasil Dinev)

Acht Jungen und zwei Mädchen betreut der Bäckermeister in diesem Jahr. Sie haben bereits eine allgemeinbildende Schule besucht, aber in der Regel keinen oder nur einen schwachen Hauptschulabschluss erreicht. In der Produktionsklasse können sie diesen innerhalb eines Jahres nachholen oder nachbessern. Viele hatten Probleme, regelmäßig die Schule zu besuchen, sich in die vorhandenen Strukturen einzufügen. „Deshalb machen wir viel praktisch, bei dem die Schüler eingebunden werden“, erläutert Thilo Meyer. An zwei Tagen haben sie Schulunterricht. Drei Tage, 18 Schulstunden, sind für die Produktion vorgesehen. Donnerstags und freitags ist das Backstübchen, das als Schülerfirma läuft, in den großen Pausen geöffnet. Von den Erlösen werden neue Rohstoffe gekauft, Ausflüge unternommen oder auch einheitliche T-Shirts gekauft – für besondere Gelegenheiten wie die nahende Berufs-Informations-Börse (BiB) an den BBS.

Abwechselnd backen und verkaufen die Schüler. (Vasil Dinev)

In der Backstube läuft die Produktion weiter. „Schön rund, Jungs“, ruft Meyer den Bäckern zu, die gerade weiteren Teig für Weißbrot in Form kneten. Er arbeitet noch ein wenig nach. „Hier darf auch mal etwas schief gehen“, sagt er. Dann schimpfe er auch mit den Schülern. „Aber nur weil ich weiß, dass sie es besser können.“ Am Anfang müsse er viel erklären, doch jetzt, mitten im Schuljahr, wissen die Schüler längst, was zu tun ist. Die Teiglaibe sind fertig, kommen auf ein Blech und dann ab in den Gärunterbrecher. „Damit sie für den nächsten Tag frisch bleiben“, erklärt einer der Schüler.

Mittwochs wird der Teig vorbereitet, donnerstags und freitags wird gebacken und verkauft. Im Wechsel stehen die Schüler mal in der Backstube, mal am Verkaufsstand. „Das ist sehr realitätsnah“, findet Vincent, ein Schüler aus dem letzten Jahr, der kurz zum Hallo-Sagen an diesem Tag vorbeischaut. Was man im normalen Schulunterricht lernt, könne man gleich umsetzen. Die aktuellen Schüler nicken bestätigend, ehe sie sich daran machen, Brötchen für den nächsten Tag zu formen – in Arbeitsteilung: Einer misst die richtige Teigmenge ab, einer drückt den vorbereiteten Teig platt auf ein Blech, einer schiebt es in die Maschine, wo aus dem runden Teigfladen in Sekundenschnelle 20 Brötchen geformt werden. Schmecken die Brötchen den Bäckern denn auch selbst? „Klar. Haben wir ja selbst gemacht!“ Acht Produktionsklassen gibt es in diesem Schuljahr an den BBS. Maximal zwölf Schüler sind in einer Klasse. In einer Orientierungswoche lernen die Schüler das gesamte Angebot kennen, dann entscheiden sie sich für eine Produktionsklasse. Angeboten werden Holzbau, Metallbau, Farbtechnik, die Bäckerei, Hauswirtschaft und Kosmetik.

Ein Stockwerk über dem Backstübchen ist eine weitere Produktionsklasse am Werkeln: die Kosmetikklasse. An verschiedenen Stationen sind elf Schüler damit beschäftigt, unterschiedliche Pflegemittel herzustellen. Vermarktet werden auch diese über eine eigene Schülerfirma. „Erstmal betreibt jede neue Klasse Recherche: Was wollen die Kunden“, erläutert Lehrerin Claudia Naudieth-Brinkmann die Vorgehensweise. Ist das eruiert, wird geschaut, wie die Kundenwünsche zu bewerkstelligen sind. Rezepte werden rausgesucht, Rohstoffe bestellt. „Die Palette verändert sich jedes Jahr.“ Doch in der Regel sind es Lippenbalsam, Handcreme und Badebomben oder auch Bartbalsam, die die Schüler fertigen. „Dabei wird auch auf Nachhaltigkeit geachtet. Das ist ein ganz großes Thema“, so Naudieth-Brinkmann.

Rojin (links) und Emily fertigen die Verpackung für die Kosmetikartikel. (Vasil Dinev)

Das bezieht sich auf die natürlichen Inhaltsstoffe, die die Schüler für ihre Produkte verwenden, aber auch auf die Verpackung. Trotzdem muss es noch ansprechend aussehen. „Die Schüler sollen auch lernen, zu filtern und zu entscheiden. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt: Wenn das so im Laden stehen würde, würdest du dafür Geld ausgeben?“ So stellen die Schüler nicht nur Lippenpflegestifte her, sondern produzieren auch die Verpackung und kümmern sich um eine ansprechende Präsentation. Für das Weihnachtsgeschäft etwa wurden die kleinen Papiertüten mit entsprechenden Symbolen verziert. Jetzt im Frühjahr hängen bunte Raupen an den kleinen Holzbüroklammern, mit denen die Tütchen verschlossen werden. Zur BiB hat die Kosmetikklasse einen eigenen Stand vorbereitet, an dem sie ihre Produkte verkaufen.