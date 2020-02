Seit dem Sommer kann man in der Stadtbücherei in Bassum auch Spiele ausleihen. Tina Sänger (von links) und Susanne Tietje testen die ersten Brett-Spiele. (Janina Rahn)

Bassum. „Wir sind schon ein bisschen stolz“, sagt Susanne Tietje von der Stadtbücherei Bassum. Denn auch im vergangenen Jahr zeigen die Zahlen in allen Bereichen nach oben. Besonders die Zahl der Neuanmeldungen hat sich in 2019 deutlich erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 66,6 Prozent auf 350 (2018: 210). Das sind aber nicht die einzigen guten Neuigkeiten, der Reihe nach.

Die gesteigerten Neuanmeldungen haben laut Tietje vor allem den Grund, dass sie und ihre Mitarbeiterinnen „aktiv mit Kindergärten und Schulen zusammenarbeiten“. Denn, und das bezeichnet sie als eine der Hauptaufgaben der Bücherei, die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen nimmt einen größeren Platz in der Arbeit ein. „Man merkt, wie begeistert die Kinder sind“, freut sich die hauptamtliche Mitarbeiterin. So fanden im vergangenen Jahr 25 Veranstaltungen zur internen Leseförderung in Schulen und Kindergärten sowie Einführungen in die Bücherei mit 415 Besuchern statt (2018: elf Veranstaltungen, 170 Besucher). Mit den Vorlesenachmittagen und dem Tag der offenen Tür kamen zusätzlich noch einmal 400 Besucher in die Bücherei an die Alte Poststraße. Auch die Zahl der aktiven Nutzer geht weiter nach oben, die stieg um 27,1 Prozent auf 964.

Bedarf nach Spielen ist da

Das schlägt sich natürlich auch in den Ausleihen nieder. Denn im Vergleich zum Jahr 2018 wurden auch mehr Medien entliehen: Knackten die Entleihungen 2018 noch gerade die 25 000er-Marke, waren es 2019 bereits rund 30 000 entliehene Medien. Zwar wurden auch im vergangenen Jahr mehr physische Medien ausgeliehen, aber die Zahl der elektronischen nimmt Jahr für Jahr zu und zeigt die steigende Beliebtheit. Den Hauptteil machen übrigens Kinder- und Jugendbücher (37 Prozent) aus, gefolgt von Belletristik (20 Prozent) und Non-Book-Medien wie CDs, DVDs oder Gesellschaftsspiele (19 Prozent).

Gerade Letzteres ist ein Aspekt, den Tietje und ihre Mitarbeiter auch in den kommenden Jahren ausbauen wollen. So können Büchereibesucher seit Sommer zudem Spiele ausleihen. Waren zum Start des Angebots noch 20 Spiele ausleihbar, sind es mittlerweile 35. „Die große Nachfrage bestätigt den Bedarf“, teilt Tietje mit.

Als Highlight des Jahres bezeichnet Susanne Tietje die Autorenlesung mit Anne Gesthuysen, die in Kooperation mit der Stadt Bassum organisiert wurde. Beim „Mädelsabend“ im November kamen nicht nur 180 Zuhörerinnen, sondern auch fünf Zuhörer. Die Kulturbühne war ausgebucht. Einen ähnlichen Erfolg erhoffen sich die Organisatoren für die nächste Autorenlesung im November, dann mit dem Krimi-Autor Krischan Koch.

Für das aktuelle Jahr hat sich das Team, das mit Tina Sänger und Susanne Tietje aus zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen sowie neun ehrenamtlichen besteht, aber noch deutlich mehr vorgenommen. So findet ein Portugal-Vortrag mit angeschlossener Weinprobe von Tina und Oliver Sänger sowie der Weinhandlung Beverino aus Twistringen am 27. März statt. Außerdem soll das Angebot der thematischen Medienboxen für Kindergärten und Schulen ausgebaut werden. Dabei können die Kinder unter anderem zu den Themen Wetter, Märchen oder Abfall etwas lernen. Zusätzlich gibt es bald sogenannte Themenkoffer, eine Zusammenstellung verschiedener Medien zu einem bestimmten Thema wie etwa Dinosaurier, Fußball oder Pferde, wie Tietje erzählt. Derzeit werden die Koffer aber noch katalogisiert, sodass sie demnächst ausgeliehen werden können. Tietje freut sich über die Entwicklung der Bücherei: „Jedes Jahr sage ich, 'das kann nicht sein' und jedes Jahr wird es mehr.“