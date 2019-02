Tina Sänger (links) und Susanne Tietje freuen sich schon auf das nächste Treffen der "Bassumer Bücherzwerge" am Mittwoch. (Michael Braunschädel)

Bassum. Kleine Zwerge im Alter von einem bis drei Jahren sitzen von nun an, in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr, immer mittwochs auf dem Schoß von Tina Sänger, Schirmherrin des monatlichen Treffens „Bassumer Bücherzwerge“ in der Bibliothek Bassum, Alte Poststraße 10. Die Lesekrabbelgruppe hatte sich bislang morgens getroffen.

„Tina kommt bei den Kleinen total gut an“, sagt ihre Kollegin und Chefin, Bibliotheksleiterin Susanne Tietje. Die Lese-Frühförderung von Kindern ist bekanntlich sehr wichtig. Laut Tietje ein Umstand, dem derzeit nicht mehr genug Beachtung geschenkt wird. Denn in 28 Prozent der Familien werde nicht oder fast nicht vorgelesen, so die Bibliotheksleiterin. Die Folge: „Viele Kinder können am Ende ihrer Grundschulzeit nicht lesen.“

Eine Entwicklung, die die Kolleginnen der Bücherei Bassum nicht tatenlos mit ansehen wollen. Denn „lesen macht Spaß“, sagt Sänger. Und bei den Bücherzwergen werde der soziale Aspekt des Vorlesens groß geschrieben. „Die Bücherzwerge toben natürlich viel“, meint Tietje. Ein- bis Zweijährige könnten sich schließlich noch nicht auf eine ganze Geschichte konzentrieren. „Aber sie bekommen mit, was Tina macht.“ Das Schöne für die Kinder am Vorlesen sei auch die Routine des Ganzen. „Kinder lieben Rituale“, weiß Susanne Tietje. Der Ablauf des Treffens sei also immer ähnlich. Zuerst findet die Begrüßung der Kinder statt. Dann wird ein Buch vorgelesen. Und zuletzt wird noch ein Lied gesungen, meist „Alle Leut'“.

„Das Vorlesen ist allerdings mehr ein freies Erzählen“, meint Tina Sänger. Sie stelle dabei viele Fragen. „Ich frage zum Beispiel, welche Farben die Kinder im Buch sehen.“ Ein besonders Highlight nach dem Lesen sei immer auch das Suchen der Bücherkiste. „Die verstecke ich dann in der Bibliothek. Die Bücherkiste ist dann immer mit zum Vorlesetag passenden Büchern ausgestattet“, erklärt Sänger das Prinzip der Schatzsuche. Das heißt: Wenn Bauernhoftiere dabei vorkamen, stecken in der Kiste besondere Bücher zum Thema Bauernhof. „Es gibt dann auch häufig Kinder, die noch etwas vom eigenen Elternteil vorgelesen bekommen wollen“, sagt Sänger.

Mit dabei ist immer auch das eine oder andere Kuscheltier. „Wir haben hier eine Eule, einen Tiger und einen Löwen“, stellt Tina Sänger ihre flauschige Unterstützung vor. Besonders gerne mag die Mutter von zwei Kindern, wie unschwer zu erkennen ist, die Eule. Sie streichelt sie behutsam und sagt: „Ja, in die habe ich mich irgendwie verliebt.“ Weil die Eule eine Handpuppe ist, hat sie den Kindern im Begrüßungskreis, wie Sänger erzählt, bislang immer neckisch zugewunken. „Es gibt nämlich ein Begrüßungslied, 'Wir winken uns zu'. Das hat da immer gut gepasst.“

Wer übrigens schon aus dem „Bücherzwerge-Angebot“ herausgewachsen ist, der darf von 15 bis 16 Uhr an jedem letzten Mittwoch im Monat in die Stadtbücherei kommen. Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sind dann gefragt. Beide Angebote können ohne Anmeldung und kostenfrei wahrgenommen werden. Am Mittwoch, 13. Februar, wird das Buch „Wenn sieben freche kleine Hasen schnell in die Verstecke rasen“ vorgelesen.