Bei den 20. Namenlosen Tagen nennt der Autor Bernhard Hennen die Dinge ganz klar beim Namen: Bei der Leipziger Buchmesse habe Panikstimmung geherrscht. (Sebi Berens)

Syke. Eigentlich war er schon im vergangenen Jahr als Gast angekündigt, um zusammen mit Robert Corvus aus der Phileassonsaga zu lesen und den Part von Beorn zu übernehmen, musste aber krankheitsbedingt absagen. Am Freitagabend begann deshalb die Lesung von Bernhard Hennen auch mit einem kurzen Ausflug zu Beorn, dem Blender, der ja in Wirklichkeit ein echter Sozialrevolutionär sei. Über 200 Gäste kamen schon an diesem Tag zu den 20. Namenlosen Tagen ins Syker Jugendhaus und auch bei der Lesung waren alle Plätze besetzt. „Ihr könnt ihn alles fragen, ich wünsche euch ganz viel Spaß", wurden die Gäste von Matthias Müller begrüßt. „Singen ist heute nicht“, spielte Hennen auf den Auftritt von Corvus an, der das Singen seiner Zuhörermannschaft eingeführt hatte, dafür hörte diese jetzt Geschichten von Beorn.

„Wenn Robert heute hier gewesen wäre, hätte er mich schon beim zweiten Satz unterbrochen“, erinnerte er an seinen Co-Autoren mit dem er mittlerweile fünf Bücher geschrieben hat. Aber die Zuhörer hatten die Wahl zwischen den neuen Phileasson-Abenteuern und einem neuen Buch. "Azuhr" lautet der Titel einer Chronik, die wieder in Form einer Triologie erscheinen wird. „Die schillernden Federn leuchteten im Abendlicht....“ begann der erste Satz des Prologs oder die Ouvertüre um den Erzpriester Luzio. Der entdeckt an diesem Abend bei einem Spaziergang, dass der Tod in seine Heimat Avon gekommen ist. „Der Verlag war ganz froh über diese Ouvertüre und wollte sie als Leseprobe nehmen, aber leider sei sie zu lang und müsste gekürzt werden. Das ist dann zwei Lektorinnen nicht gelungen und dann weiß man als Autor, dass der Text gelungen ist“, erzählte Hennen den gespannt lauschenden Zuhörern.

Die durften bestimmen, wie es weiterging und wählten zur Überraschung des Autors das Krimi- und nicht das Erotikstück aus dem neuen Buch. Das Erotikstück gab es dann aber noch als Zugabe, nachdem das Publikum den Test bestanden und drei Minuten geschwiegen hatte. Danach konnten die Zuhörer ihre Fragen stellen: „Orientieren Sie sich lieber an Bekanntem oder mögen Sie das Erdachte lieber?“, fragte eine Besucherin. „Ich mag die absolute Freiheit lieber, das Schaffen neuer Welten ist fantastisch“, plauderte der Autor aus dem Nähkästchen. Die Idee für eine Geschichte entstehe zwei, drei Jahre vorher und entwickle sich dann beständig weiter. So gehe es bei der neuen Azuhr-Triologie um die Wahrheit, oder vielmehr darum, was passiert, wenn man diese verändert. „In der Geschichte manifestiert sich, was die Menschen glauben“, erinnerten seine Ausführungen wohl nicht nur zufällig an aktuelle politische Entwicklungen und Wortschöpfungen wie Alternative Fakten. „Ist es kein Risiko gewesen, nach 13 Jahren der Elfenromane ein ganz neues Gebiet zu betreten?“, lautete die nächste Frage und Hennen antwortete, dass für ihn das Risiko geringer sei als für andere, da er inzwischen durch seinen Erfolg ein gewisses finanzielles Polster geschaffen habe.

Damit widmete er sich der Krise des Buchhandels. Auf der Leipziger Buchmesse sei Panikstimmung gewesen, denn für manchen Autor, der fünf Prozent weniger verkauft habe, entscheide dieser Unterschied zwischen Leben und Tod. Ein weiterer Aufreger für ihn war das Streamen: „Das hat kleine Hörbuchverlage kaputt gemacht, aber wer weiß, ich wünsche mir, dass das Lesen ein so erfolgreiches Revival erlebt wie die Kelly Family“, so Hennen, der noch etliche Fragen beantworten musste, während sich andere Besucher schon wieder oder noch immer dem Spielen widmeten. Wie die Gruppe um Tom, der als Master die Spielregeln von „Deponia“ erläuterte – einem Spiel, das auf einem zugemüllten Planeten stattfindet.