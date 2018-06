Betreut wird der Stand von Mitgliedern des Fördervereins des Syker Freibades. Auch Elke Rehme (l.) und Helge Heins werden vor Ort sein. (Jonas Kako)

Syke. Präsent liegt "Superhaie und andere Tiere der Ozeane" auf einem Tisch im Syker Freibad. Gefahren, über die sich Badegäste sicher wenig Gedanken machen müssen. Ein paar Stunden spannende Unterhaltung bietet dieses und weitere Bücher neben dem Sonnenbad aber allemal. Diese und weitere Werke können Badegäste des Freibads ab Donnerstag von 15 bis 18 Uhr am Stand der Stadtbücherei Syke täglich ausleihen – die ganzen Sommerferien über.

Den Stein des Anstoßes erhielt Jutta Behrens, Leiterin der Stadtbücherei Syke, auf einem Seminar in Biberach. Dort hatte der Leiter einer Bibliothek vom Erfolg des Standes im dortigen Freibad geschwärmt. "Als er mir das erzählte, dachte ich, dass wir das auch machen müssen", sagt Jutta Behrens. Und so öffnet ab Donnerstag also auch im Syker Freibad eine "Außenstelle" der Stadtbücherei mit Büchern und Heften für Groß und Klein. Ein Bibliotheksausweis ist übrigens nicht nötig. Die Bücher und Hefte können gegen Taucherflossen oder -brillen, Schlappen, Handtücher und sonstige Freibad-Utensilien als Pfand ausgeliehen werden. Pünktlich zur Schließung des Stands am Abend muss der Lesestoff aber wieder zurück sein. Wer weiterlesen möchte, muss dann am nächsten Tag wiederkommen oder sich davon angefixt einfach gleich einen Bibliotheksausweis holen. Dann steht der Ausleihe über mehrere Tage nämlich nichts mehr im Weg.