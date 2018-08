Er kann wieder lächeln: Bernd Mühlenbeck aus Twistringen hat seine Zeit als Geisel der Taliban im Buch "Very Soon Is Far Away" verarbeitet. (Jonas Kako)

Twistringen. Donnerstag, 9. Oktober 2014. Ein Tag, den Bernd Mühlenbeck, seine Ehefrau Doris und seine drei Kinder nicht mehr vergessen werden. An diesem Donnerstag ist der eigentlich mit seiner Ehefrau seit 18 Jahren in Neuenmarhorst bei Twistringen wohnende Entwicklungshelfer der Deutschen Welthungerhilfe nach mehr als zweieinhalb Jahren Geiselhaft in Pakistan freigekommen. Am Montagabend hatte Mühlenbeck mit der Pastoralreferentin der Katholischen Kirche, Birgit Hosselmann, als Veranstaltungsvertreterin in das Pfarrzentrum St. Anna in Twistringen eingeladen. „Trotz Stoppelmarkt in Vechta freue ich mich, gut 100 an meinem Entführungsprozess Interessierte begrüßen zu können“, begann er seine Ausführungen ein wenig scherzhaft und empfing seine Gäste mit einem Lächeln in der dortigen Veranstaltungshalle. Mit dabei hatte er auch sein aus der Entführungszeit berichtendes Buch „Very Soon Is Far Away“.

Seit dem Jahr 2007 arbeitet Mühlenbeck als Entwicklungshelfer bei der Deutschen Welthungerhilfe. Nach Einsatzorten in Sri Lanka, dem ehemaligen Ceylon, südlich von Indien, weiter über Indien bekam er von seinem Arbeitgeber weitere Aufgaben in Pakistan zugewiesen. Hier erledigte er gemeinsam mit dem italienischen Kollegen Giovanni Lo Porto die ihm zugewiesenen Aufgaben in der ostpakistanischen Stadt Multan in der Provinz Punjab. Nicht zuletzt aus Kostengründen bezogen beide eine Wohnung in diesem als gesichert geltenden Stadtteil.

Bis in die Haarspitzen aufmerksam und voller deutlich sichtbarer Anspannung folgten die Besucher den Schilderungen Mühlenbecks. Aufgeteilt hatte der Autor den Abend in drei Abschnitte. Während er zunächst seine Eindrücke vom Land Pakistan weitergab, berichtete er aus dem Kopf über seine Aufgaben in diesem Land. Unterbrochen wurden diese Ausführungen immer wieder von Lesebeiträgen. Mühlenbeck hatte sich zwei Abschnitte aus seinem Buch ausgesucht. Während im ersten Teil die eigentliche Entführung im Fokus stand, wurde im zweiten Teil der Vorlesung von den Problemen mit dem eintönigen Tagesablauf und den damit verbundenen körperlichen und geistigen Veränderungen berichtet – und nicht zuletzt über die immer in den Räumen stehende Angst.

Nichts von den schon in Pakistan niedergeschriebenen etwa 10 000 Seiten der Erfahrungsberichte hat Mühlenbeck vergessen. Seine Aufzeichnungen durfte er nicht mitnehmen, und so hat er alles nochmals aus seiner Erinnerung niedergeschrieben, beginnend mit seinem Erstlingswerk „Very Soon Is Far Away“. Hierin beschreibt er natürlich den 19. Januar 2012 in allen Einzelheiten. Nach Überprüfung von Projektgebieten war Mühlenbeck gegen 16 Uhr zurück in sein Haus gekommen und hatte, wie an jedem Abend, per Skype am Laptop den Kontakt zu seiner Frau gesucht.

Plötzlich wurde es sehr laut im Haus und Mühlenbeck hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Kaum zu Ende gedacht, standen auch schon drei pakistanische Taliban in Kampfuniform mit Waffen und Sprengstoffgürtel im Raum. „In die dunkle Mündung einer Kalaschnikow schauend musste ich mich bis auf meinen Slip ausziehen, bekam ein schwarzes Tuch um die Augen gewickelt und wurde an den Händen gefesselt“, erinnerte sich Mühlenbeck noch sehr genau. Mühlenbeck wurde zu einem vor dem Haus wartenden PKW gebracht. „Auf dem Rücksitz lag bereits mein ebenfalls gefesselter Kollege Giovanni Lo Porto. Zurückgelassen hatten wir mein immer noch laufendes Laptop mit der Skype-Verbindung. Meine Frau hatte alles mit ansehen können und lebte ab jetzt mit der Ungewissheit“, berichtete der Entwicklungshelfer.

Unter der Augenbinde hindurchschauend konnte Mühlenbeck noch den grüßenden Kommandeur des Stadtteils und das sich wie von selbst öffnende Stadttor erkennen. Noch heute denkt er darüber nach, wer an diesem Abend für wen gearbeitet hat. Die Fahrt führte in das ausgesuchte Versteck, das erste Haus, weitere sechs Häuser sollten folgen. „Schon nach einiger Zeit spielte die Psyche mir einen Streich“, erklärte Mühlenbeck. Durch die Decke tropfte Wasser und erzeugte hier Flecken. Mühlenbeck erkannte in den Flecken Gesichter. Bei Lampenlicht sah er seine Frau und seinen Bruder und sprach gedanklich auch mit ihnen.

Irgendwann erinnerte sich Mühlenbeck auch an die schon früher gehörte Aussage, dass Gott für alle da sei. „Zweimal täglich sprach ich mein Bittgebet und auch das Vaterunser“, berichtete er. Erst zwei Jahre nach der Entführung durch Extremisten in Pakistan gab es ein Lebenszeichen von Mühlenbeck. Der arabische Fernsehsender Al Aan strahlte Auszüge aus Videos aus, in denen Mühlenbeck sich an die Bundesregierung, an seine Ehefrau und an seinen Arbeitgeber, die Deutsche Welthungerhilfe, wendet.

Nach 33 Monaten Geiselhaft in Ketten kam der erlösende Austausch. Bernd Mühlenbeck wurde am 9. Oktober 2014 freigelassen und konnte das Land verlassen. Sein italienischer Kollege musste noch bleiben. Er kam am 15. Januar 2015 bei einem amerikanischen Drohnenangriff ums Leben. Bernd Mühlenbeck arbeitetet nach einem weiteren Einsatz als Entwicklungshelfer in Myanmar, dem früheren Birma, heute bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Delmenhorst als Flüchtlingshelfer. Er erfreut sich guter Gesundheit und ist dankbar, dass er keine Gewalt erfahren musste. Wer für den damaligen Austausch verantwortlich war, weiß Mühlenbeck bis heute nicht. „Mein ganz herzlicher Dank geht an Unbekannt“, beendete er seine Lesung.

„Die Medien haben uns neugierig gemacht, und so hat uns der Weg heute ins Pfarrzentrum geführt, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Bei Mühlenbecks Schilderungen lief uns teilweise die Gänsehaut den Rücken herunter“, erzählten Ulla Gerkens und Rosi Karl aus Twistringen überaus beeindruckt. „So nah dran ergibt sich eine ganz andere Sichtweise“, erklärte Christian Tauke aus Twistringen. Auch Anke Lührsen aus Twistringen war neugierig geworden: „Für mich war der Abend beklemmend. Ich werde über die Ausführungen von Bernd Mühlenbeck noch lange nachdenken.“