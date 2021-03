Mathematik, kurz: Mathe. Laut Definition im Internet-Lexikon Wikipedia „eine Wissenschaft, die aus der Untersuchung von geometrischen Figuren und dem Rechnen mit Zahlen entstand“. Für Generationen von Schülerinnen und Schülern allerdings viel mehr, häufig ein Hassfach, begleitet von vielfältigem Unverständnis. In dieses Dunkel will der Verein Lebenswege Begleiten aus Bruchhausen-Vilsen Licht bringen – mit einem Lern-Camp in den Osterferien. Genauer: Vom 29. März bis zum 1. April. Das Motto: „Mathe lernen – spielerisch und handwerklich“.

Lebenswege Begleiten hat damit schon Erfahrungen gemacht, hat Lern-Camps in den Sommer- und Herbstferien 2020 angeboten. „Diese Veranstaltungen waren sehr produktiv und für alle Beteiligten so gewinnbringend, dass eine Fortsetzung in den Osterferien 2021 angeboten wird“, fasst es Vereins-Pressewart Axel Hillmann zusammen. Notwendig sei dies vor allem wegen der Corona-Einschränkungen. Wochenlanger Schulausfall, Kontakteinschränkungen, Verlust von Gemeinschaft, erschwerter Unterricht unter Einhaltung notwendiger Regeln für den Umgang miteinander, didaktische und technische Schwierigkeiten beim Homeschooling – da gehen viele Inhalte ungewollt verloren.

Die Möglichkeit, im Lern-Camp von Lebenswege Begleiten verpassten Stoff nachzuholen besteht von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April. In diesen vier Tagen geht es laut Axel Sonntag fachlich allein um Mathematik, aber „auch darum, dem Dreiklang aus Lernrückstand, Gemeinschaftsmangel und Freizeitbedürfnis zu begegnen“. Vor Ort stehen ein großes Zelt sowie die Vereinsräume für Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis acht zur Verfügung. Unterrichten werden die Mathe-Experten von Lebenswege Begleiten: Christoph Ahlers, seines Zeichens Maschinenbau-Ingenieur und Hauptamtlicher in der Schülerhilfe des Vereins, sowie Ingo Rahn, Sozialpädagoge, Zimmermann, langjähriger Nachhilfelehrer und Mit-Gründer von Lebenswege Begleiten.

Beides handwerkliche Könner, die Mathematik nicht als stocktrockenen Lernstoff vermitteln wollen. Mit vielen Spielen, Rätseln und kleinen Basteleien lehren sie von 10 bis 12 Uhr die „Grundlagen der Rechenkunst“ und „Mathe im Alltag“. Themen sind die Herstellung geometrischer Körper, die Visualisierung mathematischer Probleme, Entdecken der Mathematik im Alltag sowie Kartenspiele, bei denen neben dem Umgang mit Zahlen und geometrischen Figuren auch Strategie- und Taktikverständnis geschult werden. Nachmittags wird die Rechenkunst anwendungsbezogen und konkret: Von 13 bis 16 Uhr werden als theoretische und praktische Aufgabe ein bis zwei Insektenhotels geplant und gebaut.

Zur Ausrüstung: Jedem Teilnehmer steht während des Camps ein vereinseigenes Notebook zur Verfügung. In der Mittagspause werden alle Teilnehmer mit einem Mittagessen versorgt. Ein Hygienekonzept für verschiedene Corona-Szenarien liegt vor.

Ansprechpartnerin für Informationen und Anmeldungen ist Antje Alberts, die unter den Telefonnummer 0 42 52 / 9 09 83 23 und 01 57 / 80 76 53 57 sowie per E-Mail an antje-alberts@lebenswege-begleiten.de erreichbar ist.