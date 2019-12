Familiär und gemütlich präsentierte sich zum 13. Mal die Weihnachtsschwärmerei am Krähenkamp. (Vasil Dinev)

Schwarme. Schon von weitem war zu hören, dass die Kinder bei der 13. Weihnachtsschwärmerei ihren Spaß hatten. Doch auch die Erwachsenen kamen am Sonnabend bei der Traditionsveranstaltung im idyllischen Krähenkamp in Schwarme zu ihrem Recht. Flankiert von den beleuchteten Buden loderten in der Mitte Feuer in den eisernen Körben und aufgespaltenen Baumstämmen und erwärmten Körper und Seele.

„Die Weihnachtsschwärmerei ist klein und familiär“, stellte Frank Tecklenborg fest. „Nicht zu vergleichen etwa mit dem Weihnachtsmarkt in Bruchhausen-Vilsen.“ Dabei war bereits am Nachmittag mächtig etwas los in der Budenstadt und in der angrenzenden Schützenhalle, wo der Förderverein der Grundschule Kaffee und Kuchen verkaufte. Zudem hingen dort rund 50 bunte Bilder an Wäscheleinen. Kinder des Ortes hatten Vorlagen ausgemalt. Sieger waren alle Teilnehmer. „Weil alle Bilder gleich schön sind, gibt es keine Sieger“, berichtete Corinna Schröder vom Organisationsteam. Gespannt standen die Kleinen vor der großen Auslage mit Spielsachen. Jedes Kind bekam bei dieser Aktion einen Preis und durfte glücklich und stolz nach Hause gehen. So richtig voll und gemütlich wurde es bei einsetzender Dunkelheit. Der Markt avancierte wieder zum Familientreffen, bei dem Eltern, Geschwister, Onkel, Tante, Oma und Opa zusammenkamen.

„Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft mit allen Vereinsvorsitzenden. Das sind 15 Leute, die sich zweimal im Jahr treffen. Das läuft wie geschnitten Brot“, erklärte Tecklenborg und hob hervor: „Das ist komplett ehrenamtlich.“

Auf der großen Ladefläche eines Lastwagens zogen die Tombolapreise die Blicke auf sich – bis am späten Nachmittag die Gewinner gezogen wurden. Gerald Meyer und Agathe Schaper drehten die ausgediente Waschmaschinen-Trommel, der Weihnachtsmann las die gezogenen Namen vor. Stolz sicherte sich zum Beispiel Jesper Rudolph „City-Life“ mit Hunden.

Die Vereine verkauften von gebratenen Champignons über Knipp und Waffeln sowie von Glühwein, Bier und Kinderpunsch alles Mögliche für den verwöhnten Gaumen. Die Kirchengemeinde betrieb einen Stand, an dem Nicole Blome selbstbemalten Schmuck verkaufte und ihr illustriertes Buch „Mandergrimm – das Buch der Magoi“ vorstellte. Aus alten Sachen hatte Küsterin Gabriele Walter als Leiterin der Kreativgruppe mit ihren Mitstreitern viel Nützliches gezaubert. So wurden aus der alten Bettdecke Nackenkissen, für einen Sattelschutz musste eine Wachsdecke herhalten. Die Voltigierer der L-Gruppe des RFC Niedersachsen-Eiche Kleinenborstel boten ebenfalls Selbstgemachtes an – aber für den Gaumen. Da gab's die Baileys-Kugel und Weihnachtsmarmelade, aber auch Kerzenhalter und Deko-Sterne. Der Weihnachtsmann saß derweil vor dem Bratwurst-Stand des Fördervereins Freibad Schwarme und erfreute die Kleinsten mit Leckereien.

Neu war das „Eulen heulen“ des Heimatvereins Eule, bei dem auf einer Leinwand die Texte fürs gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern abliefen. Für Musik sorgte auch der Posaunenchor, der durch Vilser ergänzt wurde. Als sie ihre Notenständer aufbauten, klang noch aus den Lautsprechern „In der Weihnachtsbäckerei“, doch kurz darauf wurde mit den Blech-Blasinstrumenten „Oh Tannenbaum“ angestimmt. Mit einer „After Christmas Market Party" im Schützenhaus, bei der DJ André Fischer für Musik sorgte, klang die 13. Weihnachtsschwärmerei aus.

Weitere Informationen

Drei Besucher der 13. Weihnachtsschwärmerei in Schwarme haben am Sonnabend besonders großes Glück bei der Tombola vom Gewerbeverein aus Schwarme (GAS) gehabt. Sie gewannen bei mehr als 100 Gewinnen nämlich die drei Hauptpreise. Über einen Kaffeevollautomaten darf sich Nico Wedemeyer freuen, Tammo Leefers (Handy) und Franziska Fischer (300-Euro-Gutschein) räumten ebenfalls einen Top-Preis ab. Alle drei Gewinner wohnen auch in Schwarme.