Gehört und gefunden: Anette Behr-König und Ulrich König aus Bassum bilden das wohl einzige orchesterübergreifende Musiker-Paar Deutschlands. (Vasil Dinev)

Bassum. Bremer Philharmoniker und Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – zwei klingende Namen im wahrsten Sinne des Wortes. Beide Orchester sind weltbekannt und mehrfach ausgezeichnet. Wer war nicht schon einmal bei ihren Konzerten? Für zwei Musiker ist es großes Glück, die Orchester quasi vor der Haustür zu haben. Seit den 1990er-Jahren wohnen sie in Bassum, haben ihre jeweiligen Arbeitsplätze in der Hansestadt. Anette Behr-König ist Konzertmeisterin bei den Bremer Philharmonikern und Ulrich König ist Solo-Oboist bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. „Wir sind vermutlich das einzige orchesterübergreifende Paar“, erzählen Anette Behr-König und Ulrich König.

Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit: Beide sind am selben Tag im selben Jahr mit 20 Minuten Unterschied geboren und stammen nicht aus Musikerfamilien – die Eltern waren zwar keine Musiker, waren aber sehr interessiert an Musik und förderten die Begabung ihrer Kinder. Und das war es noch nicht mit den Gemeinsamkeiten, denn beide haben mit Blockflötenunterricht angefangen. „Meine Lehrerin hat mich gefragt, ob ich schon was kann und war begeistert, wie viele Stücke ich schon spielen konnte“, erzählt Ulrich König. „Es ist uns beiden leicht gefallen, das ist ein entscheidender Moment, denn dann möchte man unbedingt weitermachen“, ergänzt seine Frau. Diese Leichtigkeit spricht für die musikalische Begabung der Wahl-Bassumer.

Im Jugendorchester verpasst

Von der Blockflöte ging es bei Behr-König zur Geige. Mit acht Jahren bekam sie ihren ersten Geigenunterricht und zeigte sich außerordentlich talentiert. Ulrich König wurde die Oboe empfohlen. Er sei ein bisschen enttäuscht gewesen, als er das erste Mal ihrem Klang bei „Peter und der Wolf“ von Sergejewitsch Prokofjew lauschte. „Die Oboe übernimmt da nämlich den quakenden Ton der Ente“, sagt er. Trotzdem ist er dabei geblieben.

Es ist der besondere Tonausdruck des jeweils anderen, in den sich die beiden verliebt haben. Als Musiker verliebe man sich eben nicht nur in die Attraktivität, sondern auch in den Ton, meinen beide übereinstimmend und lächeln ob der Erinnerung an ihre erste Begegnungen. „Im Jugendorchester haben wir uns verpasst, denn in einem Jahr waren die Streicher dran und im nächsten die Bläser“, erzählt Behr-König. Einander gefunden haben sich die beiden aber trotzdem. „Wir sind durch Bekannte jeweils aufeinander aufmerksam gemacht worden, haben uns dann bei der H-Moll-Messe von Bach in Alzey kennengelernt“, erinnert sich das Paar.

Behr-König absolvierte das Studium in Saarbrücken bei Ulrike Diereck, in Berlin bei Thomas Brandis, wurde Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und war mehrfache Preisträgerin bei internationalen Wettbewerben. Dank ihrer Begabung war sie von 1982 bis 1986 Mitglied im Jugendorchester der europäischen Gemeinschaft unter Sir Georg Solti, Leonard Bernstein und Claudio Abbado. „Das war natürlich eine wunderbare Erfahrung, mit solchen Dirigenten spielen zu dürfen.“

Nach dem Konzertexamen an der Hochschule der Künste Berlin wurde sie 1992 erste koordinierte Konzertmeisterin im Orchester des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden und 1994 Erste Konzertmeisterin der Bremer Philharmoniker. Als die Kammerphilharmonie ihren Standort in Frankfurt aufgeben musste, bot sich das Land Bremen an und es erfolgte 1992 der Umzug vom Main an die Weser. Zur gleichen Zeit suchten die Bremer Philharmoniker einen neuen Konzertmeister, was eine wirklich eher seltene Gelegenheit ist. „Ein Orchester sucht vielleicht alle 30 Jahre nach einem neuen Konzertmeister“, so König, der seiner Frau davon berichtete. So bewarb sich die Violinistin, die genauso gern tutti wie solo spielt, und bekam die Anstellung. Für das Paar wäre es sonst schwer geworden, denn zuvor wohnte die Familie in Mainz. „Eigentlich wollte ich etwas in Bremen-Nord suchen, aber dann habe ich per Inserat das Haus in Bassum entdeckt, ideal für zwei Musiker, die üben müssen und mit Garten für die Kinder“, erzählt König. So zog die Familie 1994 nach Bassum und fühlt sich bis heute sehr wohl in der Lindenstadt. „Sogar unsere Tochter Tabea ist nach drei Monaten in Bremen wieder zurückgezogen und wohnt jetzt wieder bei uns“, erzählt das Paar.

Ulrich König absolvierte sein Oboen-Studium in Berlin, Hannover und Stuttgart. Während dieser Zeit musizierte er in der Jungen Deutschen Philharmonie und im Jugendorchester der Europäischen Union (EUYO). Ulrich Königs Professor fragte damals seinen jungen Studenten: „Willst du eine sichere Rente oder Musik machen?“ Die Antwort fiel ihm leicht. 1988 wurde er Mitglied der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und gehört damit zu den ersten Bläsern, die als Gesellschafter fest in das Orchester aufgenommen wurden. Daneben ist er auch als Bearbeiter und Arrangeur aktiv – sowohl bei klassischen Werken für die Bläsersolisten der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen als auch für sein Ensemble „Das ABBArtige Quartett“.

Beeindruckende Lebensläufe. In Bassum erinnert man sich gerne an Auftritte in der Stiftskirche und im Kapitelsaal des Stifts, unvergessen der Auftritt von Anette Behr-König als Carmen zusammen mit ihrem Mann, der auch schon mal einen Part bei der Dixieland-Band School House Seven übernahm. Doch, wie in so vielen Branchen beherrscht derzeit das Coronavirus den Musiker-Alltag.

Mit dem Lockdown kam ihr bewegte Künstlerleben erst einmal zum Stillstand. „Von 100 auf Null“, bringt König es auf den Punkt. Die Kammerphilharmonie war mitten in den Vorbereitungen für die Japan-Tournee und den Proben für eine neue CD. „Wir waren in den Proben für die Verdi-Oper ‚Falstaff‘“, erzählt Anette Behr-König. Nach der ersten Schockstarre konnte das Paar dem Entschleunigungsmodus doch einiges abgewinnen, ist aber froh, dass es langsam weitergeht, allerdings in ungewohnter Form. „An den Abstand muss man sich erst gewöhnen und daran, dass man statt mit 100 Musikern nur mit 40 spielt und damit ein eher kammermusikalisches Repertoire“, so Behr-König. Ulrich König hofft auf die Fortsetzung der Proben für die CD, die sich mit dem sinfonischen Werk von Johannes Brahms auseinandersetzt, das wahrscheinlich so erfolgreich wird wie die anderen musikalischen Entdeckungsreisen des Orchesters unter Paavo Järvi.