Auch das Konzert von Max Giesinger, das für den 17. Juli geplant war, wird verschoben. (Britta Pedersen/dpa)

Oliver Launer macht trotz der Absage Mut: „Es sieht sehr gut aus, dass wir alles verlegen können.“ Und der Organisator des Bassum-Open-Airs kann zumindest schon mal „wahrscheinlich“ sagen, dass im kommenden Jahr noch zwei oder drei Bands zum Line-up dazukommen. Aber zunächst zu diesen Konzerten: „Wir sehen keine Möglichkeit, die stattfinden zu lassen“, sagt er. Gerade angesichts der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus und die daraus resultierenden Einschränkungen. Die einzige Ausnahme bislang bildet das Versengold-Konzert Ende Juli. Dennoch ergab es für ihn keinen Sinn, noch weiter zu warten. Lieber diese als nächste Woche sozusagen.

Launer bittet um Geduld

Die Schlagerparty (13. Mai) und Philharmonic Rock (15. Mai) werden aber noch in diesem Jahr in der Halle stattfinden. „Wir haben die Konzerte auf den November gelegt“, erzählt Launer. Die italienische Nacht (8. Mai) an der Sulinger Straße wird zwar auch verschoben, aber kurzfristig angesetzt. „Wenn ein Termin frei ist, dann machen wir das. Sie soll unbedingt dieses Jahr stattfinden“, kündigt der Bassumer an.

Launer betont aber auch, dass derzeit die Umorganisation läuft, sodass er die Gäste bittet, von Nachfragen abzusehen. „Alle gekauften Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit“, versichert er. Und die neuesten Informationen rund um die Ausweichtermine finden Interessierte immer auf der Internetseite des BOA (www.bassum-open-air.de). Nähere Infos kündigt Launer für Ende April an.