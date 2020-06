Acht Windenergieanlagen gibt es in Schwarme. Bald sollen es mehr werden. (Michael Braunschädel)

Schwarme. Vier Monate ist es her, dass der Schwarmer Gemeinderat getagt hat. Das Coronavirus hatte zwischendrin die komplette Welt lahmgelegt. Trotzdem eröffnete das politische Leben in der Samtgemeinde ohne Panik. Desinfektionsmittel im Vorraum, klar. Aber keine vorherigen Anmeldungen, keine festgelegte Maximalanzahl, keine Abstandsmarkierungen. Dafür standen die Stühle ausreichend weit voneinander entfernt. Geht auch so. Allen Beteiligten bezahlte die Gemeinde Schwarme die anti-alkoholischen Getränke, weil am Donnerstagabend die erste Sitzung seit Beginn der Corona-Krise stattfand. Und in der Tat stand das Virus auch auf der Tagesordnung (siehe Bericht unten). Hauptpunkt war allerdings die Windenergie.

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen will die Windenergienutzung durch Flächennutzungsplanung steuern. Heißt in einfacheren Worten: Sie arbeitet zurzeit an einem Standortkonzept für die Windenergie. Das stellte Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann im Gasthaus Zur Post vor.

Nicht jede Fläche ist geeignet

Vorweg steht die Tatsache, dass die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen den Anteil an Windkraft erhöhen will. Verdoppeln sogar. Nur: Nicht jede Fläche ist geeignet. Es gibt harte und weiche Ausschlussfaktoren. So müssen im Landkreis Diepholz mindestens 3000 Meter Abstand zwischen zwei Windparks eingehalten werden. Tabuzonen sind zudem Wohn- und Umweltschutzgebiete und viele Kleinigkeiten mehr. Legt man die Schablonen der verschiedenen Ausschlusskriterien übereinander, verbleiben noch vier Möglichkeiten, zusätzliche Windenergieanlagen zu bauen: Hustedt, Neue Weide, Asendorf und natürlich Schwarme.

Das Gebiet liegt vornehmlich südwestlich von Schwarme, beinhaltet den Schwarmer und den Uenzer Bruch. Rund um das Gasthaus Holschenböhl wurde ein Kreis mit zwei Kilometern Durchmesser gezogen. Bleibt oben ein nordöstlicher Zipfel. Und eben diesen will die Gemeinde Schwarme nicht mit Windenergieanlagen bebauen. Der Grund: die zu große Nähe zum Ort. Immerhin sind die modernen Anlagen zwischen 220 und 250 Meter hoch. In der Beschlussvorlage heißt es: „Vielmehr soll eine Erweiterung in südlicher beziehungsweise westlicher Richtung erfolgen.“

Absprache mit Nachbargemeinden

Georg Pilz von der SPD fand diesen Vorschlag „sehr vernünftig“. Die Frage, die sich ihm stellte: „Was plant die Samtgemeinde Thedinghausen?“ Eine präzise Antwort konnte Bernd Bormann nicht geben. „Ich höre Gerüchte“, sagte er mit einem Schmunzeln, um anschließend zu beruhigen: „Die Konzentration von Windenergieanlagen rund um ein Gebäude (das Gasthaus Holschenböhl, Anm. d. Red.) ist verboten.“ Pilz verwies auf die Wichtigkeit der Kommunikation mit den Nachbargemeinden Thedinghausen und Syke zwecks Absprache. Dafür gebe es die öffentliche Auslegung, erzählte Bormann. „Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so verkehrt, die Anlagen dort zu zentrieren, wo wir schon welche haben.“

Klaus Meyer-Hochheim (CDU) wollte wissen, wie viele Windenergieanlagen gebaut werden könnten, wenn etwa zehn Prozent der Fläche der Samtgemeinde bebaut werden könnten. Hier antwortete Bernd Bormann, es könnten etwa doppelt so viele werden wie zurzeit, also 20 Anlagen mit je 150 Metern Höhe oder „maximal acht mit 250 Metern Höhe“. Hartmut Helms (UWS) fragte letztlich: „Könnten wir in 20 Jahren bei uns einen großen Windpark kriegen?“ Bernd Bormanns kurze Antwort: „Ja!“

Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, der Beschlussvorlage zu folgen. „Damit würde der nördliche Teil des Planungsgebietes ausgelassen“, fasste es Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg noch einmal zusammen. „Wir wollen lieber in Richtung Westen planen.“