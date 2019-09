"Die Verbindung zur Kirche ist groß", sagt Hanna Brunner. Kein Wunder, dass sie gern Gästeführungen im Gotteshaus anbietet. Heute trägt sie ein Namensschild am Revers, früher gab es ein Tuch zur Erkennung. (Michael Braunschädel)

Bassum. Wenn Hanna Brunner an die Anfänge zurückdenkt, dann „war das nicht so einfach. Die Nachfrage kam ja nicht von allein“, sagt sie. Also wurde kurzerhand mal der Stadtrat eingeladen oder die Tanzgruppe. „Jeder hat versucht, etwas zu bewerben“, erinnert sich Brunner an die ersten Gästeführungen in Bassum. Sie selbst war hautnah dabei, war eine der ersten Frauen, die den Kurs absolviert hatten. Dieser startete am 29. September 1994. Nun feiert die Gästeführung in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

Zwar wurde die erste Führung erst im Jahr 1995 angeboten, aber das Team hat sich dazu entschieden, ihr Jubiläum schon in diesem Jahr zu feiern – am selben Tag, wie der Kurs vor 25 Jahren begann. Am 29. September. Da dieses Jahr an diesem Datum der Tag der Region gefeiert wird, werden sich die Gästeführer dort präsentieren.

Damals war daran noch nicht zu denken, musste sich das Angebot doch erst entwickeln. Denn vor 25 Jahren lief die Werbung noch nicht über die Stadt, sondern über den Landfrauenverein Freudenberg-Bassum, dessen Vorsitzende Hanna Brunner im Jahr 1994 war. „Der Auslöser war die Schweinepest im Frühjahr. Das war ein bisschen verrückt“, erzählt die Bassumerin und lacht. Mit der Ländlichen Erwachsenenbildung überlegten Brunner und ihre Mit-Landfrauen, was man als Einnahmequelle anbieten könnte, da die Schweinepest die Einnahmen minderte. Hauswirtschaft, Direktvermarktung, Gästeführung waren nur ein paar Ideen, die die Landfrauen damals hatten.

Erst das Tuch, dann das Schild

Bei einem Seminar, zu dem Interessierte eingeladen worden waren, kam die Frage auf. „'Was wollt ihr denn in Bassum zeigen?' Das war eine der ersten Reaktionen“, erzählt Brunner von einigen Zweifeln zu Beginn. Sie sitzt vor der Stiftskirche. Ein Namensschild am linken Revers, einen Bienen-Anstecker am rechten. Früher trugen die Gästeführerinnen ein Tuch mit Bienen um den Hals. Zum einen als Erkennungszeichen für Gäste, zum anderen als Zeichen für den Landfrauenverein. Schließlich liegen im Verein auch die Ursprünge der Führungen. Beim Ausbildungskurs gab es Abschnitte für Rhetorik und die Grundlagen und Erwartungen einer Führung. „Am Ende musste jeder eine Gästeführung machen“, sagt Brunner. Heute gibt es in Bassum und umzu kaum etwas, was die Ehrenamtlichen noch nicht angesteuert haben. „Von den zwölf, die den ersten Kurs gemacht haben, blieben schnell noch sieben übrig. Wir haben uns dann Themen gesucht, die wir anbieten wollen“, erinnert sich Brunner an Angebote wie eine Nachtwächterführung oder das Walddiplom in Neubruchhausen bei der Alten Oberförsterei.

Waren zu Beginn nur Gästeführerinnen aktiv, änderte sich dies vor 13 Jahren und auch Männer konnten am Kurs teilnehmen. Unter anderem Bodo Heuermann und Klaus-Dieter Sprenger stießen damals zum Team dazu. „Die Führungen wurden dann über die Stadt vermarktet. So hatte man gleich ein anderes Potenzial“, weiß Brunner. Das soll nicht heißen, dass Bassum vorher nicht die Landfrauen unterstützt hat. So wurde etwa der erste Flyer von 1996, der das Angebot bewerben sollte, bei der Stadt kopiert. Heute sind wieder rund zwölf Gästeführer in und um Bassum im Einsatz. „Ich habe das immer gern gemacht“, erzählt Brunner über ihr 25 Jahre langes Ehrenamt.

Sie selbst lockt Interessierte gerne auf das Gelände des Stifts. „Ich habe nach Nüstedt geheiratet und wir wurden in der Stiftskirche getraut. Die Verbindung zur Kirche ist sehr groß“, sagt Hanna Brunner. Kein Wunder, dass sich das Gotteshaus zu ihrem Steckenpferd entwickelt hat. Die Bassumerin versucht immer neue Aspekte zu finden, die sie ihren Gästen präsentieren will. „Gerade erst waren 50 Gäste aus dem Alten Land da. Wir waren dann im neuen Reisegarten und im Stift“, erzählt Brunner von der jüngsten Tour.

Sicher, Klassiker gibt's bei den Gästeführern, aber eben auch immer neue Angebote. „Ein wichtiger Termin war der Start der geführten Radtouren durch Bassum und Umgebung“, schwingen sich die Gästeführer laut Brunner seit 2001 auf den Drahtesel. Und dabei ist das mehr als nur durch die Landschaft zu radeln. „Einfach losfahren, das geht nicht“, versichert die Bassumerin und schmunzelt. Schließlich muss die Route geplant und abgefahren werden und dann wollen die Gäste natürlich auch etwas wissen. „Es macht einfach Spaß“, sagt sie. Das ist auch ein Argument für Führungen, die sie anbietet. Wie etwa die Radtour in diesem Jahr, bei der sie mit ihren Mitfahrern die verschiedenen religiösen Einrichtungen abgefahren ist. Selbstredend war die Stiftskirche dabei.

Dank der neuen Mitglieder, die in den vergangenen Jahren den Ausbildungskurs absolviert haben, können die verschiedensten Themen abgedeckt und angeboten werden. „Es ist immer mehr geworden“, sagt Brunner, wenn sie auf die vergangenen 25 Jahre zurückschaut. Heute sind die Gästeführungen ein fester Bestandteil im Bassumer Veranstaltungskalender. Neben ihr ist noch Waltraud Israel aus der ersten Generation aktiv, Erika Bone war auch von Anfang an dabei, aber sie führt nicht mehr. Bei so viel Erfahrung gibt es nichts, was die Gästeführer nicht wissen. Brunner winkt ab: „Man kann uns gerne Fragen stellen. Und manchmal lerne ich auch was dazu.“