Sorgen für einen reibungslosen und stimmungsvollen Ostergottesdienst vor Ort und im Radio: Kantor Johannes Schäfer (von links), Pastoralreferentin Birgit Hosselmann, Christof Haverkamp vom Katholischen Gemeindeverband in Bremen, Pfarrer Joachim Kieslich und Künsterin Ilona Kordes (Tobias Denne)

Von Aufregung keine Spur bei Pfarrer Joachim Kieslich. Wobei er zugibt, dass die sich noch einstellen kann. Kantor Johannes Schäfer kann nur müde lächeln, er hat schon mittlerweile zehn Übertragungen mitgemacht in seiner Zeit in Twistringen. Ein alter Hase also. Und auch Radio Bremen war schon mal vor Ort. „Den letzten Radio-Gottesdienst gab es 2013“, erzählt Christof Haverkamp, katholischer Senderbeauftragter bei Radio Bremen. Nach nunmehr acht Jahren sendet die St.-Anna-Kirche aus Twistringen wieder live ins Radio im Bremer Umland. Und das nicht an irgendeinem Tag, sondern zum größten Fest in der katholischen Kirche: Ostern.

Genauer: Der Gottesdienst ab 10 Uhr am Ostersonntag, 4. April, wird bei Bremen Zwei ausgestrahlt. Einige Tage zuvor gab es ein Gespräch mit den Technikern des Senders. „Wir sind den Ablaufplan durchgegangen, damit alles letztlich passt. Wir haben wenig Spielraum“, gibt Haverkamp zu. Etwa eine Stunde soll die Messe dauern, Kieslich hat zum Beispiel rund acht Minuten Zeit für seine Predigt. „Ich versuche die Osterfreude in meiner Predigt aufzunehmen. Gerade nach den jüngsten Ereignissen mit Köln und Rom“, sagt der Pfarrer angesichts Missbrauchsgutachten und Segensverweigerung für homosexuelle Paare. Die frohe Botschaft zu Ostern müsse präsent sein. Für ihn ist es der zweite Hörfunk-Gottesdienst. An seiner alten Wirkungsstätte in der Nähe von Osnabrück stand er schon mal vor dem Radio-Mikro in der Kirche. Als Haverkamp auf Kieslich zukam, ging es recht schnell. „Wir wollten das auch mal machen“, sagt Kieslich. Nach Rücksprache mit den Gremien gab es grünes Licht für das weiße Fest. Pastoralreferentin Birgit Hosselmann freut sich drauf: „Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt.“ Vorher passte es nicht angesichts des Baus vom Pfarrzentrum und dem Wechsel von Arnold Kuiter zu Joachim Kieslich.

Keine Hektik

Frühmorgens kommen die Techniker in die Kirche, um alles vorzubereiten. Wo die zehn Mikrofone stehen, wo der Stromanschluss liegt. Denn schon zu 8.30 Uhr kommt das St.-Anna-Vokalquintett, das den Gottesdienst gesanglich und musikalisch mit Johannes Schäfer gestalten wird. Um 9 Uhr treffen die Lektoren ein. „Es gibt keine Generalprobe“, betont Haverkamp. Ein wenig geübt werden kann sicherlich noch vor der Messe, die übrigens nicht menschenleer sein wird. Wenn es die Bestimmungen zulassen, werden auch Kirchgänger zugelassen. Die dürfen aber - wie gehabt - nur mit Abstand und Maske Platz nehmen und müssen die Kontaktdaten hinterlegen. Singen dürfen sie indes nicht, das übernimmt das Quintett.

Trotz der engen Taktung, das weiß Schäfer, darf keine Hektik aufkommen. Der Kantor ist überzeugt: „Das würde man spüren.“ Er freut sich auf den Hörfunk-Gottesdienst bei Radio Bremen. „Man kann wirklich feiern und es gibt keine Inszenierung oder Aufregung.“ Wobei: Letzteres kann sich ja noch ändern.



Der Gottesdienst am Ostersonntag ab 10 Uhr ist empfangbar auf Bremen Zwei (UKW 88,3 MHz) und im Internet auf der Seite www.bremenzwei.de.