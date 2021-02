Syke. Eins vorweg: Nichts kann ein Live-Konzert ersetzen, die magischen Momente zwischen den Musikern und ihren Zuhörern, den Applaus. Dennoch war die Musik am Sonnabend, die trotz der geschlossenen Türen des großen Saals in der Kreissparkasse zu hören war, eine gelungene Verschmelzung von Jazzklassikern mit modernen Elementen, dargeboten vom Bergmann Moritz Quintett feat. Sandra Hempel. Unter anderem erklang ein beeindruckendes Saxofon-Solo von Raimund Moritz. Bei einem Vor-Ort-Konzert wäre das Solo bestimmt mit Sonderapplaus bedacht worden, an diesem Abend unter Coronabedingungen natürlich nicht. Die Musiker waren aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen allein im Saal, der dank der hervorragenden Ausleuchtung an einen Jazz-Club erinnerte. Zuschauer waren dennoch dabei – nämlich über YouTube.

Dass die Musiker in so brillanter Qualität zu hören und zu sehen waren, ist den Veranstaltungstechnikern der Firma Meyer zu verdanken, die sich mit großer Konzentration ihrer Arbeit widmeten, unermüdlich Regler am Ton-Mischpult bedienten und auch die Videoqualität überwachten. Sogenannte Schwenk-Zoom-Kameras, Bildmischer und Streaming-Server sorgten für Live-Charakter. Damit fünf Musiker in einem 300 Quadratmeter großen Raum so präsentiert werden können, war reichlich Vorbereitung nötig. „Die Techniker haben den ganzen Tag davor alles so hergerichtet“, erzählte Dennis Land von der Kreissparkasse und zeigte sich beeindruckt vom Klang. „Es entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, weil die Akustik sich im ganzen Raum entfalten kann“.

Auf dem Monitor war mittlerweile Trompeter Matthias Bergmann zu sehen mit einem mitreißenden Solo, dem ein schöner Gitarrenpart von Sandra Hempel folgte. Möglich gemacht hat dieses außergewöhnliche Konzert einmal mehr die Kulturinitiative Jazz, Folk, Klassik. „Ich kannte die Musiker Bergmann und Moritz schon als hervorragende Musiker und als ich gehört habe, dass sie ein neues Bandprojekt mit ihren Lieblingsmusikern planen, hat mich das neugierig gemacht“, erinnerte sich Gerd Harthus von der Iniative. Die im März aufgenommene CD „Moodswing“ habe es ihm sofort angetan, als sie im September des vergangenen Jahres erschien. Dann habe er sich um den Kontakt bemüht. Letzlich ist das Konzert nun tatsächlich zustande gekommen.

„Das sind absolut hervorragende Musiker und als dann noch Sandra Hempel dazu kam, war es perfekt“, freute sich Harthus den Zuhörern in dieser Zeit auf dem Online-Weg ein solches Erlebnis anbieten zu können. Der Konzerttipp sei auch einigen renommierten Jazzmedien gegeben worden, erläuterte Dennis Land, während im Saal ein weiteres Stück erklang. Auch Eigenkompositionen wurden präsentiert – zum Beispiel die Ballade „Stray“, die Bergmann dem Komponisten Billy Strayhorn gewidmet hat, oder „One for Bob“, Moritz’ Hommage an den Saxophonisten Bob Mintzer. Sehr eindringlich und gefühlvoll kam auch das Gitarrenspiel von Sandra Hempel, die mittlerweile Mitglied der NDR Bigband ist, daher.

Auftritt ist weiter abrufbar

Dabei waren auch Bassist Peter Schwebs und Schlagzeuger Christian Schoenefeldt, die für ihre Soli wohl auch viel Applaus bekommen hätten. Das Konzert kam so gut an, dass es fast dreihundert Mal bei Youtube angesehen wurde, berichtete am nächsten Tag Raimund Moritz. Während der Live-Aufnahme hörten zeitweise 200 Gäste zu. Natürlich habe die direkte Publikumsreaktion gefehlt, aber dank der hervorragenden technischen Abbildung habe es viele positive Reaktionen der Zuhörer gegeben, schilderte Moritz. So bedankte sich ein Zuhörer aus Bremen mit den Worten: „Es war ein sehr schönes und stimmungsvolles Konzert. Die Qualität der Wiedergabe von Bild und Ton war ausgezeichnet. Ihr habt nicht nur bei mir eine riesengroße Lücke gefüllt“. Einer der wenigen Vorteile dieser von der Pandemie geprägten Zeit: Das Konzert kann weiterhin gesehen und gehört werden unter https://youtu.be/YEbmvdre3gA.