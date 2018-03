Bruchhausen-Vilsen. Ein Schaden in Höhe von etwa 150 000 Euro und ein Verletzter – das ist die Bilanz eines Lkw-Brands in Bruchhausen-Vilsen. Laut Polizei brannte das Führerhaus am Donnerstag auf einem Betriebshof An der Mühlenheide – vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Der Fahrer rettete sich aus der Schlafkabine ins Freie. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen. Der Mann wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht. 35 Feuerwehrleute aus Bruchhausen-Vilsen und Uenzen löschten das Feuer.