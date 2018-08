Von einem Löwen zum anderen: Peter Jahnke (l.) und der neue Präsident Hans-Olaf Schröder mit dem offiziellen Wappen der Syker Lions. (Albrecht)

Syke. Im jährlichen Rhythmus wählen die Lions einen neuen Präsidenten. So auch der Lions-Club Syke. Wer es wird, steht schon Jahre vorher fest, da stets der vorherige Vize in das Amt aufsteigt. Dieses Mal hat es Hans-Olaf Schröder getroffen. Der Geschäftsführer sieht in dem ihm bevorstehenden Jahr eine interessante Zeit, möchte aber nicht einfach nur führen.

Das Piratenschiff im Edgar-Deichmann-Park, das Entenrennen auf der Hache, die Zahngold-Aktion bei Zahnärzten und das Benefiz-Golfturnier im Golfclub Okel. Sie alle haben ihren Ursprung gemein: den Lions-Club in Syke. 42 Mitglieder umfasst das „Löwenrudel“ in der Hachestadt, rund 1,4 Millionen Mitglieder gibt es weltweit. Das macht den Lions-Club International (LCI) übrigens laut offiziellen Angaben zu einer der größten Nichtregierungsorganisationen. Kleiner Exkurs: Das Motto der Lions ist „We serve“. Direkt übersetzt zwar mit „Dienen“ sehen sich die Lions mehr dem Helfen verschrieben. Kinder- und Jugendprojekte haben sich die Ehrenamtlichen ihrer Internetseite nach ebenso zur Agenda gemacht wie die Unterstützung Sehbehinderter oder Hilfe in Ländern der Dritten Welt. Doch zurück nach Syke, genauer genommen: zurück zum 2. Juli 2018. Hans-Olaf Schröder übernimmt offiziell das Amt des bis dato Präsidenten Peter Jahnke.

Von Jahnkes Arbeit war Hans-Olaf Schröder schon in seiner Zeit als Vize-Präsident begeistert. „Er hat immer sehr gründlich gearbeitet, was ich bewundere“, gibt er zu. Schröder selber lebt nach eigenen Worten hinsichtlich der Organisation mehr „von jetzt auf gleich“. Das sei in erster Linie seiner Arbeit zuzuschreiben. In Thedinghausen betreibt er zusammen mit seinen Brüdern die Baumschulen Schröder. Gegründet von seinem Vater betreibt das Trio das Unternehmen nun in der zweiten Generation. „So wie alle anderen, die im Garten oder der Landwirtschaft tätig sind, sind wir vom Wetter abhängig“, verdeutlicht der Neu-Präsident. Diese Einstellung kann auch im Jahr der Präsidentschaft deutlich werden. „Andere Präsidenten arbeiten einen Plan aus und verteilen ihn schriftlich. Viele Termine, die ich machen möchte, sind wetterabhängig und wurden bis jetzt mündlich vereinbart“, beschreibt Schröder. Bange wird seinem Vorgänger Peter Jahnke dadurch aber nicht. Er erklärt gelassen: „Das Entscheidende ist, dass man als Präsident koordinieren kann und nicht alles selber machen möchte.“

Und alles selber machen, das möchte Hans-Olaf Schröder gerade nicht. Von einer Rolle als Alpha-Tier distanziert er sich. „Ich bin eher ein Beta- oder Gamma-Tier“, verdeutlicht der 55-Jährige. Dementsprechend habe er es sich aktuell zum Ziel gesetzt, die von Mitgliedern angestoßenen Ideen auf mehrere Schultern aufzuteilen. „Bei uns war es bisher so, dass derjenige, der die Idee mitbringt, sie auch umsetzen muss“, erklärt der gebürtige Thedinghausener. Das berge aber die Gefahr, dass eine Activity, so der Begriff der Lions für Projekte, bei Zeitmangel oder anderen Problemen des Ideengebers regelmäßig einschläft. Nur, indem Ideen auf mehrere Beine gestellt würden, können sie auch nachhaltig sein. Damit dies möglich wird, ist es laut Hans-Olaf Schröder wichtig, ein Clubleben zu schaffen. „Nur so können Freundschaften entstehen und Ideen geboren werden“, ist er sicher.

Gefallen am Grundgedanken

Hans-Olaf Schröder ist übrigens seit acht Jahren bei den Syker Lions. Ursprünglich von einem anderen Mitglied eingeladen, sich ein Treffen mal anzusehen, fand der Familienvater schnell Gefallen am Grundgedanken des Vereins. „Wenn man selber in der Lage ist, anderen zu helfen, sollte man das auch machen, denke ich immer“, ist der Thedinghausener überzeugt. Diese Denke wurde Schröder scheinbar schon in die Wiege gelegt, tritt er doch den gleichen Weg an, wie sein Vater einst und einer seiner zwei Brüder aktuell. Vor ein paar Jahren stand Hans-Olaf Schröder schon einmal davor, Präsident zu werden. Damals hat er aber aufgrund des Zeitmangels das Amt abgelehnt. Schließlich wolle er in seinem Thedinghausener Betrieb nicht nur delegieren, sondern auch selber anpacken. Schlips und Hemd seien bei ihm eher die Ausnahme, vielmehr würden Arbeitskleidung und Erde an selbiger dominieren. „Hemd und Sakko sind für mich eher ausgefallene Kleidung“, sagt Schröder und schmunzelt. Und wieso verweigert er das Amt nicht erneut? „Zweimal wäre peinlich“, so die Antwort. Andere hätten es ja auch geschafft. Doch schon jetzt erklärt Hans-Olaf Schröder, dass das Jahr sich deutlich hinziehen kann. „Wir treffen uns zwar nur zweimal im Monat aber ich merke, was ich noch alles extra machen muss“, sagt der dreifache Vater. Zum Glück kann Hans-Olaf Schröder aber auch auf die Hilfe des Past-Präsidenten Peter Jahnke sowie seinen Vizen zählen.

Obwohl die Treffen der Syker Lions stets im Clubhaus Brasserie des Okeler Goflclubs stattfinden, kann Hans-Olaf Schröder mit dem Sport als Hobby weniger anfangen. „Ich finde das aber toll, sehe gerne die Parkanlage und schaue gerne zu.“ Und wie sorgt der neue Präsident sonst für einen Ausgleich? „Indem der Beruf zugleich ein Hobby ist“, beantwortet Schröder knapp. Darunter leidet zuweilen auch die Familie, wie Schröder offen zugibt. Doch die ziehe zum Glück tapfer mit.