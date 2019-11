Endlich: Das Absperrband ist weg, der Radweg vom Loge nach Martfeld kann jetzt offiziell befahren werden. (Braunschädel)

Endlich. Endlich ist er fertig. Der Radweg von Martfeld nach Loge ist am Donnerstagnachmittag eingeweiht worden. Ein Schnitt der Gemeindebürgermeisterin Marlies Plate und schon flatterte das Absperrband im frischen Ostwind. Der Zweiradverkehr entlang der Landesstraße 331 kann nun endlich rollen. Wobei das direkte Umfeld der zwei Kilometer langen Verbindung noch ein wenig in Form gebracht werden dürfte.

Marlies Plate rollte mit dem Drahtesel über den neuen Radweg auf den Parkplatz des Schützenhauses des Schützenvereins Loge-Tuschendorf. Sie war nicht die Einzige. Michael Albers (SPD) hatte ebenfalls in die Pedale getreten, genau wie rund 30 weitere Martfelder. Insgesamt hatten sich ungefähr 50 Bürger und Politiker eingefunden, um zuzuschauen, wie das lange erwartete Bauwerk offiziell freigegeben wird. 978 000 Euro hat der Radweg gekostet. Das war abends im Gemeinderat noch Thema. Denn in den laufenden Haushalt mussten deswegen 156 000 Euro nachträglich eingestellt werden. Ein Teil dieser Summe sind die 61 000 Euro für „Fräsarbeiten, um die Fahrbahn an die Hochbordanlagen anzuarbeiten“, wie es in der Beschlussvorlage steht. Die Mehrkosten können durch Einsparungen beim Ankauf von Grundstücken gedeckt werden. Der Gemeinderat erklärte sich mit den überplanmäßigen Ausgaben einstimmig einverstanden.

Land setzte andere Prioritäten

Diese Entscheidung bestätigte das, was gut drei Stunden zuvor in Loge geschehen war. Marlies Plate (Die Grünen) hatte ein paar Worte vorbereitet, die aufgrund des regen Verkehrs auf der Hoyaer Straße immer wieder unterbrochen wurden. Einmal musste sogar die komplette Gruppe den eigentlich für Autos vorgesehenen Asphalt verlassen, weil ein Bus der Linie 164 in die Straße Am Schützenhaus einbiegen wollte. Doch letztlich kam Martfelds Bürgermeisterin doch zu Wort.

Sie bezeichnete den Lückenschluss für Martfeld und Loge für „zwingend erforderlich“. Das Land, zuständig für Arbeiten solcher Art an Landesstraßen, indes setze andere Prioritäten, weshalb der Bau des Radwegs in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen wäre. Deshalb hatte die Gemeinde Martfeld auch per Ratsentschluss die Zahlung der Bauarbeiten aus eigener Kasse beschlossen. Ohne die 294 000 Euro aus Bundesmitteln allerdings „hätte die Gemeinde das nicht stemmen können“, erklärte Marlies Plate. Und der damalige Minister Olaf Lies hätte zugesagt, dass das Land Niedersachsen künftig die Pflege und die Sanierungsarbeiten an dem Radweg übernehmen würde.

Bis dahin werden noch einige Reifen den neuen Radweg herunter- oder heraufrollen. „Fährt sich gut“, beurteilte Marlies Plate den neuen Lückenschluss zwischen Martfeld und Loge nach ihrer Ankunft. Ihre Hoffnung für die nähere Zukunft: „Jetzt kann der Weihnachtsmann erstmals mit dem Fahrrad nach Loge kommen.“