Gemeinsam sind sie ein Team: Die Allgemeinmediziner Piet Lueßen und Ann-Kathrin Bicker (Dritte von links) sowie die Medizinischen Fachangestellten Marie Erichson (von links), Kathrin Willert und Ines Tatje kümmern sich um die Patienten. (Jonas Kako)

Syke. 33 Jahre führte Wolf-Jürgen Schwithal die Hausarztpraxis an der Hermannstraße 1 in Syke. Weil er in den Ruhestand gehen wollte, suchte er einen Nachfolger – zwei Jahre erfolglos. Doch mittlerweile ist er fündig geworden: Die Allgemeinmediziner Piet Lueßen und Ann-Kathrin Bicker haben seine Praxis übernommen.

Konkret heißt das: Lueßen ist Inhaber der Praxis, behandelt an etwa einem Tag pro Woche Patienten. Den Großteil der Patienten versorgt Bicker, die Lueßen in seiner Praxis angestellt hat. Der 43-Jährige ist auch Arzt für Palliativmedizin und Chirotherapie, die 33-Jährige Ärztin für Notfallmedizin. Neben der neuen Praxis in Syke führt Lueßen auch eine Hausarztpraxis in Heiligenrode. Dort arbeitete Bicker zuletzt. Davor war sie im St. Bernhard Hospital Brake und in der Chirurgie-Abteilung des Klinikums Oldenburg tätig. Lueßen und Bicker tauschen sich regelmäßig mit dem Plexon-Palliativstützpunkt in Syke aus und bestimmen die Therapie der Patienten. Darüber hinaus bieten sie ganzheitliche Therapiemethoden der Naturheilverfahren an. Schwerpunkte bilden Vitalkuren zur Immunsteigerung und die naturheilkundliche Schmerztherapie. „Wir sind auch bereit, Hausbesuche zu machen“, sagt Lueßen und bezieht sich damit auf alte und schwerkranke Menschen, die nicht mehr selbstständig in die Praxis kommen können.

Lueßen zufolge können er und seine Kollegin etwa 1300 Patienten aufnehmen – so viele wie Schwithal zuletzt gehabt habe. Unterstützung bekommen sie bei der Betreuung der Patienten von den Medizinischen Fachangestellten Marie Erichson, Kathrin Willert und Ines Tatje. Erichson und Willert kennen die Praxisräume bereits; sie gehörten auch schon zum Team von Schwithal. Lueßens Praxis ist an diesen Tagen geöffnet: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr.

Ralf Meier, Geschäftsstellenleiter der Bezirksstelle Verden der Kassenärztlichen Vereinigung, begrüßt die Praxis-Übernahme. Denn die Stadt Syke gehöre – neben Bassum, Twistringen, Süstedt, Martfeld, Bruchhausen-Vilsen, Schwarme und Asendorf – zu einem Planungsbereich, der nicht optimal mit Allgemeinmedizinern versorgt ist. Der Versorgungsgrad für Syke liege derzeit bei 89,5 Prozent. Zwar spricht die Kassenärztliche Vereinigung erst bei einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent von einer Unterversorgung, ist jedoch bemüht, frühzeitig einer Negativentwicklung entgegenzuwirken. So könnten Ärzte in Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad von unter 90 Prozent Fördergelder beantragen, erklärt Meier. Bis zu 60 000 Euro Fördergeld werde gezahlt, in unterversorgten Gebieten bis zu 75 000 Euro. Falls ein weiterer Mediziner eine Hausarztpraxis in Syke eröffnen wolle, könne er sich für eine letzte zur Verfügung stehende Förderung bewerben.

Fördergelder hat auch Lueßen bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt. Er geht davon aus, dass der Bedarf an Allgemeinmedizinern in Syke weiter steigen wird, weil viele Ärzte schon sehr alt seien. Doch viele Mediziner schreckt die Arbeit als Hausarzt in ländlichen Regionen ab. Lueßen glaubt, dass viele die Angst vor Mehrarbeit und Notdiensten von einer Tätigkeit als Hausarzt abhält. Hinzu komme, dass mittlerweile zwei Drittel der Absolventen des Medizinstudiums Frauen seien – und die ließen sich meist als Ärztin anstellen, weil sie bei einer Schwangerschaft ihre Praxis aufgeben müssten. Und viele junge Mediziner hätten keine Lust, alleine zu Arbeiten, wollten weniger Verantwortung übernehmen. So beobachtete Lueßen, dass sich im Landkreis Diepholz zuletzt fast nur Oberärzte nach einer Beschäftigung in Krankenhäusern als Hausärzte niedergelassen haben. Sie hätten also schon länger eine größere Verantwortung gehabt. „Wenn man zwei Schritte aus Bremen herausgeht, findet sich kaum noch ein Nachfolger für eine Hausarztpraxis“, resümiert Lueßen.

Neben Meier freut sich auch der Internist Altan Deliorman darüber, dass die Praxis von Schwithal fortgeführt wird. Ihm gehört eine Hausarztpraxis in Syke, die aufgrund des Hausärzte-Mangels in Syke großen Zulauf hat. Darum sucht er einen Allgemeinmediziner oder Internisten, der in seiner Praxis arbeiten möchte und ihn entlastet. „Dann hätte ich auch wieder mehr Zeit für die Patienten“, sagt Deliorman, denn er müsse schon aufpassen, dass keiner zu kurz kommt.