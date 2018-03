Ran an die Futter-Klappen: Bei der Premiere des Bassumer Street-Food-Festivals bildeten sich vor den Trucks lange Schlangen. Am Nachmittag waren alle Anbieter komplett ausverkauft. (UDO MEISSNER)

Bassum. Bock auf Burger? Geil auf Giros? Lust auf Leckereien? In Bassum wird am Ostersonnabend, 31. März, wieder dick aufgefahren. Open air. Die zweite Auflage des Street-Food-Festivals schickt dann ihre Trucks in die Lindenstadt. In der Zeit von 12 bis 21 Uhr tischen die Köche auf: Pulled Pork, Pizza, Hot Dogs, Pastrami-Sandwiches, Maultaschen-Burger, Bubble-Waffeln. Aber auch Klassiker wie die gute alte Bratwurst oder Käsekuchen – Entschuldigung: Cheesecake – sind im Angebot. Das alles direkt vor dem Modehaus Maas an der Alten Poststraße. Nur viel größer als bei der Premiere.

15. April 2017. Früher Nachmittag. Dem ersten Street-Food-Festival in Bassum geht die Nahrung aus. „Wir haben mit 1000 Besuchern gerechnet“, blickt Organisator Michael Maas zurück. „Gekommen sind 7000.“ Einige davon gingen hungrig und entsprechend angefressen wieder nach Hause. „Das ist natürlich ärgerlich, die Menschen sind ja extra deswegen gekommen.“ Nicht gut, aber in diesem Moment halt auch nicht zu ändern. Doch Maas hat aus seinen Fehlern gelernt. Das zweite Street-Food-Festival in Kooperation mit der Stadt Bassum wird größer und vielfältiger werden. Waren es 2017 noch zwölf Anbieter, so sind es diesmal 28. „Die Resonanz war so gut, die Leute hatten richtig Lust darauf.“

Premiere mit 7000 Menschen

Diese Erweiterung benötigt natürlich mehr Strom. „Das war das einzige Problem, das wir lösen mussten“, so Michael Maas. Und natürlich ist auch mehr Platz notwendig. Entsprechend wird die Food-Truck-Karawane nicht nur auf dem Parkplatz vor dem Modehaus Maas Halt machen, sondern auch auf der Fläche zwischen Bürgerservice und Rathaus sowie auf der Einbuchtung auf der anderen Seite des Rathauses. Wer dort ein bisschen genauer hinschaut, wird eine weitere, allerdings süße Leckerei entdecken: Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung lockt die Eisdiele Schlecks mit ersten Kostproben. Nicht aus dem fahrenden Untersatz heraus, aber ebenso bunt und ungewöhnlich wie die Mahlzeiten aus den Food-Trucks.

Dazu gehört neben außergewöhnlichem Futter natürlich auch etwas zu trinken. Dafür sorgen unter anderem ein Coffee-Bike und ein Craft-Beer-Anbieter. „Wir haben natürlich auch einen ganz normalen Getränkewagen, damit beispielsweise Kinder mal eine Cola trinken können“, erklärt Michael Maas. Ansonsten aber soll sich der Street-Food-Markt in der Lindenstadt von normalen Imbiss-Buden auf Rädern gewaltig abheben. Im vergangenen Jahr gab es sogar Pizza-Taschen, die mit Mars, Snickers, Twix oder Bounty gefüllt waren. Muss man probiert haben.

Michael Maas war nach Ablauf der Premiere stolz auf die überragende Resonanz. 7000 Menschen. Zum Vergleich: Die Stadt Bassum hat gut 15 000 Einwohner. Für ihn eine Bestätigung. „Ich ärgere mich immer, wenn ich höre, dass solche Events in einer Kleinstadt sowieso nicht funktionieren.“ Er hat das Gegenteil bewiesen. Und schickt sich an, dies ein weiteres Mal zu tun. Dafür muss das Wetter allerdings ansatzweise mitspielen. Laut einschlägiger Internetforen soll es am Ostersonnabend nah an die zweistelligen Temperaturen heranrücken und vornehmlich trocken bleiben.

Die Konkurrenz der Osterfeuer, die klassisch am Ostersonnabend abgebrannt werden, fürchtet Michael Maas nicht. Genauso wenig will er Konkurrenz für die Osterfeuer sein. In den sozialen Netzwerken wurde wegen dieser Überschneidung Unmut laut. „Ich sehe da kein Problem“, sagt Maas. Wer wolle, könne problemlos auch beide Veranstaltungen besuchen. „Ich weiß nicht, wen das stört.“