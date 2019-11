Tanja Riekenberg (von links), Ulrich Hoferichter, Knud Hinrichs und Katharina Wittneben stellen das Programm des Fördervereins der Syker Bibliothek zum Vorlesetag vor. (Michael Braunschädel)

Syke. Lust machen aufs Lesen, auch an ungewöhnlichen Orten. Das will der Förderverein der Stadtbibliothek Syke mit seiner Aktion zum bundesweiten Vorlesetag erreichen. Und so werden Katharina Wittneben, Tanja Riekenberg, Ulrich Hoferichter und Elke Nobis vom Förderverein am Freitag, 15. November, nicht nur in der Bücherei und in der Buchhandlung Schüttert Geschichten und Gedichte vorlesen.

„Wir werden auch im DelCasy, in der Bäckerei Garde und in der Bäckerei Meyer im Rewe-Markt an der Hauptstraße in Syke vorlesen“, sagt Fördervereinsvorsitzender Ulrich Hoferichter. Die Idee dazu habe man sich von einer ähnlichen Aktion in Delmenhorst im vergangenen Jahr abgeschaut, verrät er. „In der Bücherei oder in einer Buchhandlung Geschichten zu hören, ist nicht ungewöhnlich, aber in einem Café plötzlich eine Geschichte vorgelesen zu bekommen, da rechnet man nicht unbedingt mit“, so Hoferichter. Dennoch habe man bei der Suche nach Vorleseorten „offene Türen eingerannt“. Die Idee kam sogar so gut an, dass man seitens des Fördervereins bereits jetzt an eine Wiederholung der Aktion denkt.

Gelesen werden abgeschlossene Texte, also Kurzgeschichten, Fabeln, aber auch Gedichte. „Jeder Vorleser hat sich selbst seine Lieblingsgeschichte oder etwas von seinem Lieblingsautor ausgesucht“, unterstreicht Katharina Wittneben. Schließlich sollen auch sie Spaß und Freude an der Literatur haben. Deshalb habe man das Motto des Vorlesetages „Sport und Bewegung“ auch „sehr großzügig“ aufgefasst. Für Ballspiele oder Fitnesseinlagen seien die Vorleseorte sowieso eher weniger geeignet, findet Hoferichter. Und schließlich soll das Ziel – neugierig auf Literatur zu machen – vor lauter Aktivität auch nicht untergehen.

Das Vorlesen selbst dauert rund 15 Minuten, Zugaben noch nicht mit eingerechnet. Welche Geschichten gelesen werden, wollen die Vorleser allerdings noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung sein“, so Katharina Wittneben.

Los geht die Aktion am Vorlesetag um 8.30 Uhr in der Bücherei mit einer Lesung für Kindergartenkinder. Um 10 Uhr lesen Katharina Wittneben und Tanja Riekenberg in der Buchhandlung Schüttert sowie Ulrich Hoferichter und Elbe Nobis im DelCasy. Um 11 Uhr geht es in der Bäckerei Meyer, Hauptstraße 56, mit Katharina Wittneben und Tanja Riekenberg weiter. Ulrich Hoferichter und Elke Nobis lesen zeitgleich in der Bäckerei Garde, Hauptstraße 19.

Der bundesweite Vorlesewettbewerb findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt. Er wurde 2004 auf Initiative der Stiftung Lesen, der Deutsche Bahn Stiftung und der Wochenzeitung Die Zeit ins Leben gerufen, um Kinder wie Erwachsene gleichermaßen für das Lesen von Geschichten zu begeistern. Dabei kann jeder mitmachen, der Spaß am Vorlesen hat. Auch dafür, wie die eigene Vorleseaktion gestaltet wird, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Anregungen und Materialien finden sich jedoch im Internet unter www.vorlesetag.de. Weitere Informationen zum Syker Bibliotheksförderverein gibt es ebenfalls im Internet unter www.foerderverein-stadtbibliothek-syke.de.