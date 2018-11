Themenorientiert: Zu Halloween trat Galina Kiseleva als Bitter Candy im feschen Outfit auf. Ihre Inspiration von Marylin Monroe und Betty Boop ist unverkennbar. (Michael Braunschädel)

Die russische Künstlerin Bitter Candy alias Galina Kiseleva startete am Mittwochabend ihren ersten kurzfristig geplanten Solo-Auftritt in Deutschland in der Scheune in Bruchhausen-Vilsen, wie es zuvor schon ihr Veranstalter Gustav Schmidtke mitgeteilt hatte. Heimische Fans wissen aber, dass sie bereits im Mai 2018 im Alten Gaswerk mit Iva Nova aufgetreten ist, einer Band, der Frauen-Power zugesprochen wird.

Die in Moskau geborene 30-jährige Musikerin bezeichnet sich als Singer/Songwriter. Sie spielt gemäß eigener Angaben Bass und Kontrabass sowie Klavier oder – wie in dem offerierten Konzert am Reformationstag – Ukulele. Kiseleva studierte am staatlichen Moskauer Musikinstitut Schnittke und beim Moskow College of Improvisation (Bass-Gitarre). Seit 2008 musiziert sie in verschiedenen Ensembles, zunächst bis 2013 in der Mishouris Blues Band in Moskau. Im gleichen Jahr gründete sie in St. Petersburg das Retro-Jazz-Trio Bitter Candy. Zudem gehört sie seit vier Jahren Iva Nova an. Die Frauenband wird am 2. November in Berlin am dortigen Panda-Women-Festival teilnehmen.

Inzwischen ist infolge des russischen Trios, wie es die Künstlerin selbst formuliert, die burleske und gleichzeitig charmante Kunstfigur Bitter Candy in Orientierung an Marylin Monroe und Betty Boop entstanden. In dieser Rolle sang sie in Vilsen eigene Songs, wie zum Beispiel “Countless Love“ und „Don’t Bother Me“. In ihren selbst geschriebenen Kompositionen, so erklärte die Sängerin den Gästen, griffe sie die Kuriositäten des Lebens und der Liebe auf. In diesem Kontext zeigte sie ihre Künste als Musikerin, aber zudem als Entertainerin; an diesem Abend in einem moderaten Halloween-Outfit.

Hits der 1920er-, 30er- und 40er-Jahre

Wie im Vorfeld angekündigt, stellte sie sich mit ihrem aktuell konzipierten Programm vor. Hits von amerikanischen Jazz- und Swing-Größen, etwa von Louis Armstrong und Ella Fitzgerald aus den 1920er-, 30er- und 40er-Jahren, waren hier inbegriffen. Die Darbietungsweise erinnerte teilweise durchaus an gesangliche Sequenzen von „Satchmo“ in äußerst tiefer Stimmlage, aber auch an die Andrew-Sisters mit ihrem hellen Swing-Klang. Mittels dieser Stimmakrobatik vermittelte sie ihr stimmliches Spektrum. Offensichtlich genoss die Interpretin selbst freudvoll den amerikanischen Sound. Dabei unterstützte sie sich nicht nur auf ihrem Zupfinstrument, sondern produzierte vokal häufig adäquate Tonfolgen einer imaginierten Trompete. Deutlich zeigte sich, dass ihre künstlerische Zielsetzung in der leichten Unterhaltung anzusiedeln ist. Besonders wohlklingend und einnehmend gelangen ihr die französischen Adaptionen, insbesondere Edith Piafs Chanson „La vie en rose“.

In der Scheune ist der Raum für die künstlerische Darbietung und das Publikum überschaubar begrenzt. Gleichwohl kam so eine angenehme Atmosphäre der Nähe zustande. Trotzdem sprang in der ersten Dreiviertelstunde der Funke noch nicht so ganz über, wenngleich ein Zuhörer seinen Eindruck mit den drei Worten „lustig“, „witzig“ und „spritzig“ umschrieb. Dieses Urteil teilten sicherlich auch einige andere. Unübersehbar war die Freude der Künstlerin an ihrem Tun.

Entsprechend präsentierte sie sich nach der Pause noch schwung- und stimmungsvoller. Nun gelang es ihr sehr gut, das Publikum zu integrieren und Mitmachen hervorzurufen. Sicherlich wurde sie durch das wohlwollende Publikum inspiriert sowie anteilig durch die Zuhörerschaft, die mit ihr die Muttersprache teilt. Sehr einfühlsam und wohlklingend gelangen ihr die swingenden Zugaben „Sing, Sing, Sing“ und „Moon River“, adaptiert aus den 20er/30er-Jahren. Ein heftiger Applaus blieb nicht aus und die Musikerin bedankte sich mit einem „guten Gefühl im Herzen“.