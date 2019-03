Halten schon einmal die Tür auf: Gerd Welde (l.) und Ulrich Ellinghaus sind gespannt auf die Resonanzen zur offenen Kirche. (Janina Rahn)

Syke. „Macht hoch die Tür, die Tor' macht weit“, schallmeit es schon seit dem 17. Jahrhundert zur Adventszeit aus den Kirchen der heutigen Bundesrepublik. Und als hätte sich die evangelische Kirche Syke dies zum Motto genommen, kündigt Ulrich Ellinghaus nun die Aktion „Offene Kirche“ an. Ab Dienstag, 2. April, öffnet das Gotteshaus zweimal in der Woche seine Türen und bietet damit Interessierten eine kleine Auszeit zum Beten und zum Herunterkommen. Dank Informationsmaterialien soll zudem auch noch Wissenswertes zur Geschichte der Kirche vermittelt werden.

Die Idee hat Ulrich Ellinghaus im Herbst in den Kirchenvorstand getragen. Dem voran gingen Erlebnisse, bei denen auch Meister Zufall seine Hände im Spiel hatte. Auf dem Weg zum Polizeifest im September vergangenen Jahres traf Ulrich Ellinghaus beim Vorbeigehen an der Christuskirche Besucher, die einen Blick ins Innere der Kirche werfen wollten. „Da habe ich sie sagen hören: 'So ein Mist, diese Kirche ist aber auch wirklich immer zu'.“ Dass es auch anders gehen kann, merkte Ellinghaus nach eigenen Worten im anschließenden Urlaub an der Mainschleife, wo viele Kirchen für Touristen geöffnet seien. Und selbst mit Barrien gebe es in der nächsten Umgebung positive Beispiele für offene Kirchen. Mit diesen Erfahrungen trat Ulrich Ellinghaus an den Kirchenvorstand heran. Noch gut erinnert sich das Kirchenvorstandsmitglied an den Tenor. „Schöne Idee. Dann mach mal“, rezitiert er und lacht.

Und Ellinghaus machte. Nach ersten Vorbereitungen folgte eine Begehung mit Vertretern des Hauses der kirchlichen Dienste Hannover. Die Experten im Bereich „Kirche im Tourismus“ hätten nach zwei Stunden „kritisch reflektiert“. Das Ergebnis: Die Sakristei beim Altarraum wird hergerichtet, damit Besucher ein Blick auf das dort ausgehängte Bild „Confidence“ von Lutz Felsmann werfen können. Ein Lesezeichen informiert über die Bedeutung der Malerei. Zudem wird an einem Flyer gearbeitet. Darin enthalten sind ein Lageplan mit den neun markantesten Merkmalen, die sich Besucher in der Kirche anschauen sollten, sowie Informationen zur Geschichte des Gotteshauses. Ein Gebets- und Meditationsheft gibt Anreize für kleine Andachten, ein Gästebuch bietet Platz zur Verewigung des Besuches, Kerzen können zum Gedenken angezündet werden und eine Spendendose lädt zum Griff ins Portemonnaie für den guten Zweck ein.

Als Versuchsballon hat sich das Team aus acht Freiwilligen darauf verständigt, dienstags und donnerstags von 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr zu öffnen. „Wir wollten, dass die Menschen sowohl in ihrer Mittagspause als auch zum Feierabend in die Kirche gehen können“, begründet Ulrich Ellinghaus. Zudem sollten Tage gefunden werden, an denen auch das Gemeindebüro geöffnet habe. Um Besuchern Fragen zu beantworten und einen besseren Schutz gegen Vandalismus zu bieten, sind stets Ansprechpartner vor Ort.

Kirche im Wandel

Die offene Kirche soll eine weitere Sprosse auf der Leiter zu einer sich verändernden, zeitgerechten Kirche sein. Ulrich Ellinghaus ist sich sicher: Wenn die Kirche ihre Liturgie und den Gottesdienst nicht ändert, „werden wir in bestimmten Punkten nicht schaffen, neue Menschen zu erreichen“. Aus diesem Grund setzt sich Ulrich Ellinghaus dafür ein, die Kirche zum Menschen zu bringen. Unter anderem mit dem Projekt „Musik um 12“. Jeden ersten Sonnabend im Monat erhalten Interessierte halbstündige Klassik-Konzerte. „Am Anfang gab es viele kritische Stimmen. Heute kommen immer so 50 Menschen, wir hatten auch schon 100“, belehrt Ellinghaus Skeptiker stolz eines Besseren.

Zum Oktett der Freiwilligen gehört auch Gerd Welde. „Ich konnte mich sofort mit dem Projekt identifizieren“, sagt Welde. Mindestens zweimal im Monat möchte er für die offene Kirche vor Ort sein. Für ihn ist der Dienst auch eine Möglichkeit, selber Neues zu lernen. So habe er durch die Vorbereitungen von der Zerstörung der Kapelle im 30-jährigen Krieg und die Einweihung der Kirche am 1. März 1885 erfahren. Gerd Weldes Wunsch: „Ich hoffe, dass mehr Menschen die Kirche wahrnehmen und sich dann irgendwann an einem Gottesdienst beteiligen.“

Zu toppen ist die offene Kirche für Ulrich Ellinghaus nur noch mit dem dazugehörigen blauen Emblem. Dafür müsse die Kirche aber vom 1. April bis 30. September fünf Tage die Woche für mindestens je vier Stunden geöffnet haben. Für Ellinghaus steht fest: „Unser Ziel ist es, im Frühjahr 2020 schon so weit zu sein.“ Wer sich auch für die offene Kirche engagieren möchte, kann sich telefonisch beim Büro der Kirchengemeinde unter 0 42 42 / 40 07 melden.