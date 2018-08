Auto fahren kann jeder: Claus-Peter Brodersen (li.) und Jan Hansen sind mit ihrem Trecker extra von Föhr angereist. (Janina Rahn)

Syke-Clues. Nachdem die Veranstalter aus Platzproblemen vom sonst gängigen April-Termin auf den August ausgewichen sind, kann es am kommenden Wochenende endlich losgehen. Der 19. Clueser Landwirtschaftsflohmarkt steht kurz bevor. Am Sonnabend ab 9 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr können sich Interessierte an Oldtimern und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen erfreuen.

"Achtung Brandgefahr" steht auf den Blättern, die gestapelt auf einem Stuhl in einer Scheune stehen, von dem sich Ralf Seekamp einen Packen nimmt. Wichtige Hinweise, die alle Teilnehmer der Veranstaltung über das Verbot von offenem Feuer sowie den Umgang mit Zigarettenkippen aufklären sollen. Auch beim Landwirtschaftsflohmarkt ist die Hitze aktuell das größte Thema. "Das ist keine Routine mehr für uns, da die Gefahr durch die Dürre sehr groß ist", ist sich Seekamp dem Ernst der Lage bewusst. Gleichzeitig fühlt er sich gut vorbereitet. Noch enger als sonst steht das Team mit den Feuerwehren Heiligenfelde, Jardinghausen und Wachendorf in Kontakt.

24 Stunden Feuerwehr-Betreuung

"Wir werden durch die Wehren 24 Stunden durchgängig betreut", versichert der Veranstalter. Dazu wurde noch ein eigener Wasservorrat in Form von sechs Güllefässern, mehreren Feuerlöschern, Sandeimern für das gesamte Fahrlager und zwei großen Tank-LKW-Zügen. Nachts schaut eine Wache nach dem Rechten. "Über die sozialen Netzwerke haben wir schon kundgetan, dass offenes Feuer und Holzkohlegrills verboten sind." Selbst der Parkplatz wurde in diesem Jahr komplett gemulcht, um auch die Gefahr durch Katalysatoren der Autos zu minimieren. Der Dürre ist es auch zu "verdanken", dass das geplante Pony-Reiten abgesagt wurde. "Das können wir den Tieren nicht zumuten", erklärt Seekamp.

Aber kommen wir zu den Dingen, die dabei sind. Allen voran selbstverständlich landwirtschaftliche Fahrzeuge aller Couleur. Wie viele es am Ende werden, kann Ralf Seekamp mangels Erfahrungswerten noch nicht genau sagen. In den vorangegangenen Veranstaltungen waren es an die 500 Traktoren, 70 Autos, rund 30 Motorräder und 15 alte Nutzfahrzeuge, wie Seekamp aufzählt. "Wir hoffen, dass es am Wochenende ähnlich voll wird. Aber wir wissen es nicht. Im April hatten wir den Vorteil, dass wir die Ersten waren. Im August gibt es viele Parallelveranstaltungen", erzählt der Veranstalter.

Wer die zugkräftigen Zeitzeugen in Aktion sehen möchte, gesellt sich zum Schaufahren und Show-Pflügen. Ralf Seekamp ist sich sicher, dass es zwischendurch auch zum Kräftemessen der Teilnehmer beim einen oder anderen Schleppen kommen wird. "Der Reiz ist immer da bei den Jungs. Die haben den ganzen Winter über gebastelt und wollen sehen, was die Trecker so bringen", weiß Ralf Seekamp aus Erfahrung über die Besitzer der gut und gerne 200 PS starken Maschinen zu berichten. Zu viel Abgase und Lärm für die Lütten? Dann lohnt sich vielleicht ein Abstecher zum Karussell, der Hüpfburg oder dem Bungee-Trampolin.

Wer schon lange auf der Suche nach dem einen bestimmten Ersatzteil für seinen Trecker ist oder sich einfach zu spontanen Käufen hinreißen lassen möchte, plant den namensgebenden Landwirtschaftsflohmarkt in seiner Wochenendplanung ein. "Früher haben einige einfach ihre alten Möbelstücke oder so etwas mitgebracht. Jetzt ist das Angebot auf Dinge eingegrenzt, die mit Landwirtschaft, Traktoren oder Oldtimern zu tun haben", erklärt Ralf Seekamp. Mit rund 90 Ständen sollte für jeden etwas dabei sein. Darunter seien auch Händler aus den Niederlanden und Belgien. "Es kann gut sein, dass Besucher hier Teile kriegen, die man sonst mühsam über das Internet ordern müsste. Und hier kann man sie auch in die Hand nehmen und anschauen", lockt Seekamp.

Geparkt werden kann auf einem zwölf Hektar großen Acker für drei Euro. Damit hat sich die Parkfläche von den ehemals sieben Hektar fast verdoppelt. Zu Stärkung warten Imbissbuden, erstmals auch mit Pilzpfanne. Wegen der Hitze wurde auch bei den Getränkebuden aufgerüstet, ab sofort steht auch direkt beim Schau-Acker ein Wagen mit flüssigen Erfrischungen.

Claus-Peter Brodersen und Jan Hansen haben es sich schon mit einem Glas Wasser in der Mittagssonne gemütlich gemacht. Rund 300 Kilometer haben sie ihren Weg von der Insel Föhr in Schleswig-Holstein ins beschauliche Clues angetreten. Aber wieso tut man sich das denn an und kommt nicht einfach mit dem Auto? "Das ist ja wohl etwas ganz anderes. Mit dem Auto fahren kann ja jeder", platzt es aus beiden heraus. "Und dann müsste ich wahrscheinlich noch meine Frau mitnehmen, das geht nicht", ergänzt Jan Hansen und lacht. Bisher haben sie immer ähnliche Veranstaltungen in ihrer Umgebung wie Medelby oder Bredtsedt besucht. Eine längere Tour wie diese stand schon immer auf ihrer To-Do-Liste. "Das passte aber nie mit den Terminen, und jetzt bot sich das einfach an", erzählt Brodersen, dessen Großvater einen landwirtschaftlichen Betrieb hatte. Interessant ist auch die Geschichte von Jan Hansen. Denn sein Weg zur Traktoren-Leidenschaft führte über ein Norweger-Pferd. "Für das Pferd musste ich Heu haben. Das Heu habe ich am Anfang mit einer Handsense gemacht", beginnt der gelassene Trecker-Freund. Das sei schnell zu anstrengend gewesen, weswegen Hansen auf einen Balkenmäher umstieg. Doch auch dieser sei nicht die optimale Lösung gewesen. "Irgendwann habe ich überlegt, dass ich dafür einen Trecker brauche", schließt Jan Hansen ab. Das Pferd starb später an Altersschwäche, doch der angeschaffte McCormick blieb. Den Weg nach Syke hat Hansen allerdings mit seinem Deutz angetreten, sein Mitstreiter Brodersen tuckerte mit einem Hanomag R217 über die Landstraßen.

Mit durchschnittlich 22 Stundenkilometern zuckelten beide über die Landstraßen. Gab es denn Überlegungen, die Fahrt wegen der Hitze abzubrechen? Das kann Jan Hansen locker verneinen. Gut gelaunt berichtet er: "Es ist so schön, auf dem Trecker zu sitzen. Und wir hatten vor uns nie Stau gehabt – immer nur hinter uns."