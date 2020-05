Alles in einem Koffer: Tina Sänger von der Stadtbücherei Bassum stellt passend zu den Themen verschiedene Medien zusammen. (Vasil Dinev)

Bassum. Als Erstes waren die Dinosaurier dran. „Die sind wirklich der Dauerbrenner“, sagt Tina Sänger von der Bassumer Stadtbücherei. Immer wenn sie und ihre Kollegin Susanne Tietje neue Bücher ins Sortiment aufnehmen, dann sind die innerhalb weniger Tage ausgeliehen. So auch beim neuesten Angebot der Bücherei: den Themenkoffern.

Die Idee dahinter ist simpel. Interessierte können einen mit verschiedenen Medien zusammengestellten Koffer aus der Bücherei ausleihen und vier Wochen lang behalten. „Ein Potpourri“, sagt Sänger knapp. Das besteht dann beispielsweise aus Sachbüchern, CDs, DVDs, Spielen, Figuren oder Büchern zum Vorlesen. So lernen kleine und etwas ältere Kinder etwas über den Bauernhof, Märchen, Fußball oder Dinosaurier (wenn der Koffer wieder da ist). Aber auch Themen wie „Star Wars“ oder „Die Eiskönigin“ sind dabei, Letzterer ist übrigens, wie auch der Dino-Koffer, bereits ausgeliehen. Der Vorteil für Sänger liegt auf der Hand: „So kann man verschiedene Themen mit allen Sinnen erleben“. Kinder können mit den Koffern nicht nur etwas lernen, sondern auch ihre Lesekompetenz fördern. „Ich finde es ganz schön, dass man etwas zusammen macht und die Kinder ihre Fantasie entwickeln“, sagt Sänger. Das stehe für sie im Vordergrund, warum sie diese Koffer auch in Bassum anbiete. Bei Kindern ist das natürlich der Spaß.

Weitere Koffer sind denkbar

Die Koffer wurden von Sänger so zusammengestellt, dass es altersmäßig passt. Manche – wie der zum Bauernhof – eignen sich eher für jüngere Kinder, mit anderen – unter anderem Star Wars – können eher ältere Lütten etwas anfangen. Sänger hat die Zeit, in der die Bücherei wegen der Corona-Krise geschlossen war, genutzt. Bei den derzeit sieben Themenkoffern soll es derweil nicht bleiben, wenn es nach Tina Sänger geht. „Wir werden schauen, wie die anlaufen. Themen habe ich noch im Hinterkopf“, nennt sie etwa die Polizei als Beispiel.

In der Stadtbücherei in Bassum ist sie für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig und stellt die Themen so zusammen, wie ihrer Erfahrung nach die Medien von den Besuchern gewünscht werden. „Ich habe das ein bisschen im Gefühl, was geliehen wird“, freut sich Sänger. Ein erneuter Trend sind übrigens Märchen. „Die sind wieder im Kommen.“

Sie freut sich darüber, dass die Bücherei an der Alten Poststraße 10 in Bassum wieder geöffnet hat. Allerdings bittet sie darum, vor dem Besuch einen Termin unter der Rufnummer 0 42 41 / 84 36 zu vereinbaren. „Das geht auch kurzfristig“, betont Sänger, die auch weitere Auskünfte zu den Bestimmungen gibt. Sollte man nur etwas abgeben wollen, dann ist das jederzeit möglich. Vorab können Besucher auch verschiedene Medien aussuchen, die dann von Sänger oder Tietje zusammengestellt werden und zu einem bestimmten Termin sofort ausgeliehen werden können. Sänger empfiehlt: „Natürlich kann man online auch im Katalog stöbern und schauen, was wir haben.“ Die Adresse dazu lautet: www.bibkataloge.de/bassum.