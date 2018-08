Ausflug in die Musikgeschichte: Das Twistringer Blasorchester spielte Klassiker wie Klaus Lages „1000 mal berührt“ und „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphi Gang. (Jonas Kako)

Twistringen. Nachdem es am Sonnabend immer mal wieder geregnet hatte, machte sich am Abend Erleichterung breit unter den Musikern des Blasorchesters. Denn pünktlich zum Konzertbeginn schien wieder die Sonne und sorgte für einen schönen Sommerabend, der hunderte Gäste in den Innenhof der St.-Anna-Kirche gelockt hatte. „Schön, dass so viele gekommen sind trotz etlicher anderer Veranstaltungen“, wurden sie vom Vorsitzenden Frank Maruschewski begrüßt, der zusammen mit Alexandra Konsorr durchs Programm führte.

Das begann mit einem Medley aus Hits der Achtziger: Klaus Lages „1000 mal berührt“, „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphi Gang und Hubert Kahs „Sternenhimmel“ wurden vom Orchester nach einem Arrangement von Thiemo Krass schwungvoll dargeboten. Und nicht nur die Dynamik stimmte, auch die Übergänge wurden unter Leitung von Oscar Alemany Lopez fließend ohne Brüche perfekt gemeistert. Dann folgte mit dem „Great Waldo Pepper March“, bekannt geworden durch den großartigen Robert Redford in dieser Rolle, der erste Marsch, der für enthusiastische Stimmung unter den älteren Zuhörern sorgte.

Gefolgt von Very Rickenbachers „Ein halbes Jahrhundert“, der damit eine echte Polka-Hymne geschaffen hatte, sorgte auch dieses Stück für gute Laune unter den Zuhörern und erfüllte Maruschewskis Versprechen, für jeden Gast etwas bieten zu können: „Märsche, Polka und Pop, wir spielen für jeden etwas." Dann wurde mit „Choral und Rock Out“ von Henk van Lijnschooten unter dem Pseudonym Ted Huggens eine perfekte Überleitung geboten zu „What A Feeling“, das viele so wohl auch noch nicht gehört hatten und durch die Darbietung mittels eines Blasorchesters einen ganz neuen Charakter bekam. 1983 von Giorgio Moroder geschrieben, verhalf es dem Film „Flashdance“ zu Weltruhm.

Das war die vorerst letzte Station auf dem Ausflug in die Achtziger, denn mit Johann Strauß ging es in ein anderes Jahrhundert. „Wir haben immer bei offenen Fenstern geprobt und als Zuhörer diese Melodien hörten, freuten sie sich schon aufs Konzert", kündigte Alexandra Konsorr „Wiener Blut“ und den „Radetzkymarsch“ an, die das Publikum prompt zum Mitklatschen des Taktes animierten aufgrund der perfekten Darbietung durch das Orchester.

Wie ernst dort die Jugendarbeit genommen wird, konnte das Orchesterchen unter der Leitung von Susanne Milkus im Anschluss unter Beweis stellen. Bei „March Along“ und „Beetle Blues“ spielten sich die jungen Musiker in die Herzen der Zuhörer, ebenso wie die Formation Lips & Sticks mit Hobbit Dance und der Filmmusik von „Chicken Run“. In der Pause wurden alle vom Publikum gelobt und damit auch ihr Probenfleiß der letzten Woche belohnt, in der immerhin vier Mal geprobt wurde. Danach ging es weiter mit Musik aus diesem Jahrhundert, der populären Filmmusik von Star Wars: „The Force Awakens“, von den Musikern beeindruckend dargeboten und mit viel Applaus bedacht. Sehr schön war auch das Klangerlebnis der Hommage an Carlos Santana mit seiner bekanntesten Melodie „Samba Pa Ti“, bevor fast zum Schluss wieder ein traditionelles Blasmusikstück von den älteren Zuhörern mit unverhohlener Begeisterung erwartet wurde: die Fuchsgraben-Polka von Karel Vacek. Stücke von Aha und Queen bildeten den Abschluss. Und damit auch wirklich kein Musikwunsch offen blieb, gab es noch eine Zugabe und den Dank des Vorsitzenden an die vielen ehrenamtlichen Helfer und die katholische Kirche.