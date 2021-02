Mit ihren selbstgenähten Mäusen unterstützt Ingrid Bölte die Tafel in Syke. Ralf Grey freut sich über diese kreative Hilfe in dieser schwierigen Zeit. (Michael Galian)

Syke. „Sie haben uns durch das Jahr getragen!“ Ralf Grey ist dankbar. Den Gemeinden und Städten, dem Kirchenkreis Syke-Hoya, den Geschäften und Unterstützern, die weiterhin großzügig gespendet haben, und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, betont der Sprecher der Tafel Syke. Nur so sei es der Tafel Syke mit Ausgabestellen in Weyhe und Bruchhausen-Vilsen gelungen, das Jahr 2020 – „trotz acht Wochen Schließung" – mit einer „schwarzen Null“ abzuschließen.

„Und dieses Jahr geht es gleich mit einer Schließung weiter“, ist Grey nicht begeistert vom Start ins neue Jahr. Damit hat die Tafel dieselben Probleme wie viele Vereine auch. Einnahmen fallen weg, laufende Kosten bleiben. Im Fall der Tafel sind die Einnahmen die Beiträge, die die Kunden zahlen. Für ihren Ausfall gibt es keine staatliche Unterstützung. Lebensmittel werden nun weggeworfen und, für Grey das Schlimmste von allem, die Unterstützung für die Kunden der Tafel fällt aus. „Wir arbeiten daran, am 23. Februar wieder aufmachen zu können“, stellt er deshalb in Aussicht.

Die Unterstützung, die die Tafel in dieser Zeit – trotz allem – erhalten hat, sei deshalb umso bemerkenswerter. „Herausragend!“, sagt Grey. Und ein Beispiel für die Vielfalt und den Einfallsreichtum der Tafel-Unterstützer sei Ingrid Bölte, wie er betont. Mit gleich zwei Projekten unterstützt die Sykerin die Tafel und ihre Kunden. Zum einen näht sie kleine Mäuse. In dunkelgrauem und orangefarbenem Stoff, passend zum Farbton des Tafel-Schriftzugs, kommen die niedlichen Nager in vier Varianten daher. Sie eignen sich zum Kuscheln oder auch als Schlüsselanhänger. Doch vor allem kann man mit ihrem Erwerb für fünf Euro etwas Gutes tun, denn der Erlös aus dem Verkauf geht an die Tafel.

Syker Tafel-Maus, genäht von Ingrid Bölte. (SAE)

500 Euro konnte die Rentnerin so der Tafel jetzt überreichen. „Die Idee kam mir bei einem Blick in meine alten Bastelbücher“, sagt sie. „Die Stoffe kaufe ich bei Fadenlauf in Weyhe“, verrät die fleißige Näherin gerne, denn dort komme man ihr der guten Sache wegen immer entgegen. Sie habe bereits in Hamm in Westfalen, ihrer alten Heimat, die Tafel aktiv unterstützt. Das habe sie mit dem Umzug nach Syke vor rund zwei Jahren beibehalten, berichtet sie. „Sie hat sehr viel Fantasie“, freut sich Ralf Grey über diese Unterstützung, denn die Summe kommt der Deckung der Tafel-Fixkosten zugute.

Erhältlich waren die Mäuse bis zum Lockdown in der Buchhandlung Schüttert in Syke. Dort sollen sie auch wieder in den Verkauf gehen, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen. „Privat lief viel über Mundpropaganda“, so Ingrid Bölte. Wer sie anspricht, kann die niedlichen Nager auch zurzeit von ihr erwerben. Unter der Rufnummer 0 42 42 / 5 74 85 36 kann man sie erreichen.

Zumindest wenn sie nicht für ihr zweites Herzensprojekt unterwegs ist. Seit Februar 2019 näht sie für die Kunden der Tafel zum Geburtstag nämlich auch noch Geburtstagstaschen. Vom 60. Geburtstag an gibt es für alle Kunden und seit Januar 2020 auch für die Ehepartner als Geschenk eine Tasche. Ingrid Bölte näht sie aus alten Stoffen selbst. „Ich versuche damit, alten Sachen neues Leben einzuhauchen“, sagt sie und achtet bei Muster- und Farbgebung auch darauf, ob die Tasche für einen Mann oder eine Frau ist. Auch für die Befüllung kommt sie auf. Mit Duschgel, Shampoo, Körperlotion und was Schönes zum Duften sowie Keksen und Kaffee oder Tee erhalten die Tafelkunden eine kleine Gabe. „Armut macht einsam“, sagt Grey. Das spüren Kunden der Tafel besonders zu Feiertagen und zum Geburtstag, wenn niemand da ist, der an sie denkt. „Darum hat sie damit einen Nerv getroffen, denn so wissen unsere Kunden: Da denkt jemand an meinen Geburtstag.“ Und Ingrid Bölte ergänzt: „Zu Weihnachten will jeder etwas geben, aber mit Taschen zum Geburtstag wird über das Jahr hinweg etwas Schönes verteilt.“

Für die Finanzierung ihrer Taschen wird Ingrid Bölte wiederum an anderer Stelle kreativ. Auf Märkten und – zumindest bis Corona kam – in der Passage des Famila-Marktes verkaufte sie ihre handgestrickten Socken und selbst genähten Sachen, wie zum Beispiel schicke Einkaufstaschen aus Jeans. Das Material dafür wird ihr gespendet, denn auch dabei setzt sie darauf, aus alten Sachen etwas Neues zu machen. 2020 kam noch das „Accessoire“ des Jahres hinzu: Alltagsmasken. 700 Stück an der Zahl hat sie genäht, 350 konnte sie ebenfalls für das Projekt „Geburtstagstasche“ verkaufen, der Rest ging ebenfalls an die Tafel, für die Mitarbeiter und die Kunden. Nun hofft sie darauf, dass Corona bald überwunden ist. Schließlich sind da noch einige Taschen zu verteilen – an die Geburtstagskinder im Januar. Darunter ist auch die 100.