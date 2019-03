Was man so alles findet: Thomas Reinike (links) und Tim Janßen sammelten entlang der Kaffkieker-Gleise Müll. (Vasil Dinev)

Syke. 15 Männer und Frauen des Angelsportvereins Syke starteten am Sonnabend um neun Uhr, um Müll und Abfall entlang der Hache aufzusammeln. Sehr zur Freude der Vorsitzenden der Freiwilligen-Agentur, Regina Pasenau, die wie jedes Jahr Mitbürger dazu aufgefordert hatte. Mit Müllsäcken wartete sie an einem der Ausgangspunkte, der Litfaßsäule am Syker Europapark, auf Helfer. „Wie im letzten Jahr haben wir den zweiten Sonnabend im März gewählt. Das soll Standard werden. Da brüten die Vögel und Enten noch nicht, und es ist vor den Osterferien. Jeder kann sich den Termin im Kalender schon mal vormerken.“

Was 1998 durch den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Walter Hirche, gemeinsam mit dem Automobilclub von Deutschland (AvD) entlang der Autobahnen und Straßen ins Leben gerufen wurde, wird inzwischen in Stadt und Land von Freiwilligen praktiziert. Der Politiker hatte damals der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass Verbraucher langfristig dazu bewegt werden könnten, die Landschaft sauber zu halten und ihren Müll zu entsorgen. Dass es jedoch weiter bitter nötig ist, die Umwelt von den Hinterlassenschaften ignoranter Bürger zu befreien, zeigte sich auch an diesem Sonnabend wieder.

Vereinsvorsitzender und Ortsratsmitglied der SPD, Michael Jünemann, war vor allem als Angler besorgt wegen der großen Menge daumengroßer bunter Plastikschnipsel auf einer Parkwiese. „Gelangen die in die Hache, werden sie womöglich von Fischen geschnappt“, sein besorgter Kommentar. „Immerhin schwimmen da Aale, Forellen und Hechte“, klärte er auf. „Unglaublich auch, wie viele Menschen Papiertaschentücher einfach wegwerfen.“

Manfred und Anita Barg, Mitglieder im Kneipp-Verein, traten mit eigenen Greifzangen an, was sie als Profis im Müllsammeln auswies. Sie sicherten sich zwei graue Müllsäcke. „Wir gehen Richtung Kino. Dahinter sind wir im vorigen Jahr überaus fündig geworden.“ Wenig später war zu beobachten, wie er eifrig von Kunden entsorgte Verpackungen des nahegelegenen Schnellrestaurants im Sack verstaute. Erstmals hatte sich Gästeführer Ernst Bochnig auf den Weg gemacht. „Ich bin jetzt Rentner und habe Zeit dafür“, sagte er. „Ich will den Besuchern von Syke natürlich beim Rundgang eine saubere Stadt präsentieren.“ Auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof, dem Parkplatz am Mühlenteich, bei der Freien evangelischen Gemeinde an der Schlossweide und am Feuerwehrhaus in Gessel waren ebenfalls Säcke deponiert, und die vollen konnten nach der Aktion dorthin zurückgebracht werden. In Osterholz, Gödestorf und Schnepke war der Treffpunkt das Drei-Dörfer-Haus.

Dass der Wind heftig wehte, verdarb den Anglerfreunden nicht die Laune. „Es regnet ja nicht.“ Sie sind bei der Ausübung ihres Hobbys an jedes Wetter gewöhnt. Selbst in Gebüschen ging einer von ihnen auf die Pirsch. „Unter einem Rhododendronbusch fand sich ein komplettes Menü. Eingeschweißte Packungen mit Kochschinken, Sandwiches, mehrere Becher Joghurt. Dazu vier Flachmänner und Dosenbier“ erzählte er kopfschüttelnd. „Die Schnäpse hätten wir ja eigentlich kippen können“, meinte Anglerin Monika Terhardt lachend. „Vielleicht hat das jemand zum Verzehr da deponiert, der wird staunen, dass es weg ist, wenn er speisen will.“

Auf die Frage nach einem wertvollen Fund schüttelte sie den Kopf. „Aber ich habe die Erkenntnis gefunden, dass diese Müllentsorgung außerordentlich wichtig ist.“ Erstaunliches zeigten Rico Nagrotzke und ein paar weitere eifrige Sammler aus der Anglergruppe. „Ein Handy, einen leeren Kulturbeutel, zwei DVD-Laufwerke.“ Einer hielt ein dickes Abflussrohr in die Höhe. „Hier eine Radkappe“, zog der nächste ein Teil aus dem Sack. Ein anderer präsentierte einen Fahrradgepäckträger. „Schlimm fand ich die vielen Blisterstreifen mit Tabletten, die herumliegen“, meinte Nagrotzke und schüttelte sich. Wer nach dem Frühjahrsputz zum Dank Lust auf einen Imbiss hatte, war bei der Freien evangelischen Gemeinde, im Feuerwehrhaus in Gessel und im Drei-Dörfer-Haus willkommen.

Zeitgleich lief übrigens eine vergleichbare Aktion in den Gemeinden der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.