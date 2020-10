Die Gruppe Ballad Of Crows, bestehend aus Steve Crawford an der Gitarre, Pete Coutts an der Mandoline und Paul Bremen an der Geige, entführte das Publikum an dem Abend musikalisch in die schottischen Berge. (Michael Braunschädel)

Es war so zu erwarten. Trotzdem war es am Sonnabend ein ungewohntes Bild vor dem Konzert in der Nolteschen Scheune: In Zweier- oder Dreigruppen standen die Stühle im Abstand, je nach Kartenreservierung. Als hätten sie sich schlecht benommen abseits noch zwei, drei einzelne Exemplare. Nach Desinfektion der Hände und Eintrag der Personalien vor der Tür tröpfelten die Zuschauer herein. Mit Maske eilten sie zum Platz. Dann ein Blick in die Runde, ob unmaskiert jetzt ein bekanntes Gesicht zu finden war. Der Begrüßungsapplaus für die Band Ballad Of Crows war noch verhalten.

Das änderte sich jedoch mit jedem Stück. Nach „Sleepy Head“ und „Empty Skies“ brauste der Beifall bereits so auf, als sei der Saal voll wie zu Zeiten, als niemand das Wort Corona kannte. Die Sänger und Songschreiber Steve Crawford (Gitarre/Gesang) und Pete Coutts (Mandoline/Gesang) machen seit 20 Jahren gemeinsam Musik und waren nun das zweite Mal in Süstedt, Crawford mit anderen Künstlern sogar bereits das fünfte Mal. „Wir wollten das Konzert in Süstedt unbedingt trotz der Pandemie spielen“, sagte er.

2013 gründeten die gebürtigen Aberdeener die Band. „Weil wir unentwegt von Schottland nach Deutschland und durch ganz Europa hin- und herflogen wie die Vögel, wählten wie unseren Namen“, erklärte Crawford. „Und im Englischen steht außerdem der Begriff ,Ballad' für eine feste Gruppe“, ergänzte Coutts. Auch gebe es einen gleichnamigen Song. Der Kölner Paul Bremen (Geige/Bratsche/Gesang) stieß vor drei Jahren dazu. Er ist auch Komponist und Arrangeur, Mitglied diverser Bands mit improvisierender und groovender Musik und unterrichtet Geiger, Streichergruppen und Bands in und um Köln.

Schotten sind bekannt für ihren „Special Craig“, den außergewöhnlichen Humor, der auch in den Songs von Ballad Of Crows anklang. Welchem Volk gelingt es sonst schon, Touristen ins Land zu locken, die versuchen, ein imaginäres Wasserwesen zu entdecken? Vielleicht war Nessie ja auch eine Inspiration für „Soup Dragon“. Und wer mit großem Genuss das Nationalgericht Haggis verzehrt, muss wohl ein Schotte sein und wie Steve Crawford sagen: „Ich liebe es sehr.“

Die Texte ihrer Kompositionen sprechen vom Leben im Allgemeinen und im Besonderen von Liebe und Tod, von Alltagsfreuden und -lasten, also von „Something And Nothing“, wie einer der Titel heißt. Traditionelle Weisen ihrer schottischen Heimat verbinden Ballad Of Crows in ihren Stücken mit Bluegrass und der modernen Americana-Bewegung. Dazu untermalen Celtic-Folk, Rhythm And Blues, Rock und Country die Geschichten, die sie erzählen.

Das Zusammenspiel von Gitarre, Mandoline und Geige kam an dem Abend mal wehmütig daher, dann mutierte die Geige zur Teufelsgeige und bald darauf klang die Mandoline lieblich wie ein Glockenspiel. Dreistimmig erzählten die Sänger von einem Rinderzüchter. „Ich kenne ihn gut. Wir haben manches Glas Whisky zusammen getrunken“, erklärte Crawford. Dann folgte in rasend schnellem 6/8-Takt als Instrumentalstück ein ländlicher Tanz. Fliegende Röcke und wirbelnde Paare tauchten vor dem inneren Auge auf.

Schotten aus Rheinland-Pfalz

Obwohl die beiden Schotten inzwischen in Rheinland-Pfalz leben, sind sie tief verwurzelt in der traditionellen Musik ihrer Heimat und gehen den Dingen, die sie kennen, mit ihren Kompositionen und den Texten wie in „Unburden Love“ auf den Grund. Steck deine Grenzen ab, befreie dich von Manchem, bring es in eine musikalische Form, aber „feel your blood run warm“, heißt es da. Sie bedauerten: „Leider kann nicht wie früher ein Refrain mitgesungen werden. Es bleibt die Hoffnung auf Rückkehr zu normalen Zeiten.“

Mehrfach dankte Steve Crawford dem Publikum fürs Kommen. Und schon nahm er es mit „Over The Hills“ in die schottische Bergwelt. Hard und heavy wurden die Saiten bearbeitet bei „Good Blood“ und dank Paul Bremens Können wurde die Geige zur Fiddle. Mit den Crows bringt Paul Bremen seine Geige mit einer sehr speziellen Spieltechnik zum Klingen, erklärte er. „Er kann damit auch Mozart“, sagte Crawford lachend. Und der Fiddler ist mit seinem nach hinten zusammengebundenen langen blonden Haar durchaus in dieser Zeit vorstellbar.

Erstaunt hörte Crawford beim Pausengespräch, dass es in Norddeutschland ein Gericht namens Knipp gibt, das ein wenig an das schottische Haggis erinnere. „Wenn wir das nächste Mal kommen, werde ich es probieren“, versprach er. Gefühlvoll ging es im zweiten Teil weiter mit „The Moonshine's Glowing On Your Soul Tonight“. Dann erzählte Crawford von einem Stau auf der Autobahn bei der Herfahrt. „Als es dauerte, haben wir kurzerhand unsere Instrumente ausgepackt und ein wenig im Freien konzertiert. Die mit im Stau standen, haben geklatscht und fotografiert.“

Ab und zu jettet er auch nach Austin in Texas und verinnerlicht das Americana-Feeling. Mit „Pink Flamingo“ und „American Girl“ spürten es auch die Zuhörer, die nicht geizten mit Beifallsrufen. Drei Zugaben gewannen sie, was Steve Crawford atemlos und durchgeschwitzt, aber lachend kommentierte mit dem Ausruf: „Ihr seid wohl alle obdachlos.“