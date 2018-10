Parfümerie Schuback in Syke (Dominik Flinkert)

Syke. Mehrere Parfüm-Artikel im Wert von 500 bis 1000 Euro hat ein Mann am Freitag aus der Parfümerie Schuback gestohlen. Als Mitarbeiter den Dieb ertappten und an der Flucht hindern wollten, würgte er die Mitarbeiterin. Nach Angaben der Polizei Syke verwüstete der Täter einen Teil des Syker Geschäfts und flüchtete Richtung Europa-Garten. Die Polizei fahndete intensiv nach dem Täter, zwei Streifenwagen hielten mittags vor dem Geschäft an der Hauptstraße.

Nun sucht die Polizei nach einem südländisch aussehenden Mann, der etwa 1,75 Meter groß ist. Der Mann soll eine schwarze Baseball-Kappe, eine schwarze Hose, ein schwarzes Adidas-Oberteil und eine schwarze Umhängetasche getragen haben und etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Seine Haare sind sehr kurz geschnitten, und er hat eine schlanke Figur.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen. Wenn der kriminelle Mann gefasst wird, muss er sich auf ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls einstellen.