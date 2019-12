Mozart, Offenbach, Ponchielli: Die Klassische Philharmonie wird das Programm mit deren Kompositionen ergänzen. Das Highlight für den Syker Ulrich Semrau ist aber das Konzert zusammen mit Marie-Christine Haase. (Udo Meissner)

Schon das Motto hat etwas Spritziges. Wenn die Klassische Philharmonie Nordwest am Sonntag, 5. Januar, zum Neujahrskonzert bittet, lautet die Überschrift „Champagnergalopp“. Leicht, locker, mit Tempo – so soll‘s klingen ab 11.30 Uhr im Konzertsaal der Syker Kreissparkasse, Mühlendamm 4. Und für die Besonderheit – immerhin gibts Champagner ja nicht jeden Tag – sorgt die deutsche Ausnahmesopranistin Marie-Christine Haase. Unter der Leitung von Chefdirigent Ulrich Semrau wird die Sopranistin, die seit einigen Jahren zu den Spitzen ihres Fachs zählt, Arien aus der „Fledermaus“ und den „Frühlingsstimmenwalzer“ von Johann Strauß singen.

Im ersten Teil des Programms wird Marie-Christine Haase die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ sowie weitere Arien von Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti und Vincenzo Bellini zu Gehör bringen. Instrumental unterstützt von der im Landkreis Diepholz heimischen Klassischen Philharmonie Nordwest. „Uns verbindet eine lange Freundschaft“, erzählt Ulrich Semrau. „2007 sang sie als junge Studentin in unserer Produktion von Humperdincks Märchenoper ,Hänsel und Gretel‘ das Sand- und Taumännchen. Schon damals war ich fasziniert von ihrer Stimme und ihrer Ausstrahlung. Sie nun jetzt als reife Künstlerin erleben zu dürfen, wird ein besonderes Erlebnis sein.“

Mehr zum Thema Neujahrskonzert in Lunsen Champagnerlaune zum Jahresbeginn Alle Jahre wieder: Auch 2020 kommt die Klassische Philharmonie Nordwest für ein Neujahrskonzert in ... mehr »

Die lyrische Koloratursopranistin Marie-Christine Haase wuchs im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen auf, hat ihre Basis noch immer dort, genauer: in Vorwerk. Sie studierte im künstlerischen Hauptfach Gesang an der Hochschule für Künste in Bremen. Nebenfach: Klarinette. Durch ihre rege Konzerttätigkeit und frühe hochschulinterne Bühnenerfahrungen gelang der Sopranistin bereits 2011 der Sprung auf die Opernbühne.

Zu viel Weichzeichner: Marie-Christine Haase (Picture Events)

Die Königin der Nacht

Über die Etappen Eutin und Bremerhaven erlangte sie ihr erstes Festengagement an den Städtischen Bühnen Osnabrück. Für die Rolle der Eurydike in der Offenbach-Operette „Orpheus in der Unterwelt“ wurde Haase 2013 in der Zeitschrift Opernwelt als Nachwuchskünstlerin des Jahres nominiert. Seit der Spielzeit 2014/2015 ist die Sopranistin Ensemblemitglied am Staatstheater Mainz. In der Spielzeit 2017/2018 war sie unter anderem in „Saul“ und den Wiederaufnahmen von „Norma“ und „Carmina Burana“ zu erleben. Für die Saison 2018/2019 zog es das Nordlicht zurück nach Bremerhaven. Am dortigen Stadttheater ist Marie-Christine Haase als Königin der Nacht in „Die Zauberflöte“ zu sehen.

Die Klassische Philharmonie wird das Programm im ersten Teil mit Kompositionen von Mozart, Jacques Offenbach, Amilcare Ponchielli und Johannes Brahms ergänzen. Nach der Pause wird es mit den Klassikern von Johann Strauß einen musikalischen Jahresbeginn nach Maß geben. Auf dem Programm stehen neben „An der schönen blauen Donau“ auch wieder der „Kaiserwalzer“ und die „Tritsch-Tratsch-Polka“. Doch eins überwiegt bei seinem Heimspiel für den Syker Ulrich Semrau alles: „Ich freue mich ganz besonders auf das Konzert mit Marie-Christine Haase.“

Eintrittskarten kosten 25 Euro, für Schüler und Studenten zwölf Euro. Es gibt die Tickets im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Wer für dieses Konzert keine der nur noch wenigen Karten ergattern kann, hat noch zwei weitere Chancen im Landkreis Diepholz: Am 5. Januar ab 16 Uhr wird das Neujahrskonzert im Gut Varrel aufgeführt, am 11. Januar ab 19 Uhr im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Twistringen.