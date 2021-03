Auf Wunsch wird der Anhänger ganzjährig an einem beliebigen Platz aufgestellt. (Michael Galian)

Wer seine Gesundheit stärken möchte und gleichzeitig Wert auf Entspannung legt, ist bei Eugen Koslowsky an der Steinstraße in Twistringen richtig. Denn: Ausgehend von diesem Standort bietet er Erholung auf Rädern an. Koslowsky vermietet seine mobile Sauna an interessierte Schwitzfanatiker.

Der 31-Jährige wurde in der Großstadt Omsk in Sibirien geboren. Für ihn sei der Gang in die „Banja“, der russische Name für Sauna, deshalb normal. "In Russland ist die Saunakultur an der Tagesordnung“, erinnert sich Koslowsky an seine Kindheit. 1995 kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Zunächst lebten sie in Nordrhein-Westfalen. 1997 zog es sie nach Twistringen. In Deutschland stellte er fest: Auch hier genießen Menschen die gesunden Schwitzbäder bei heißer Luft mit den teils aromatisierten Aufgüssen und der anschließenden Abkühlung. Der Temperaturunterschied übt auf den Körper einen starken Reiz aus, der alle Organsysteme anregt, den Stoffwechsel auf Hochtouren brummen lässt und die Abwehrkräfte fördert.

Der 31-Jährige Eugen Koslowsky kommt gebürtig aus Russland. Für ihn ist der Gang in die Sauna deshalb etwas Gewöhnliches. (Michael Galian)

Eine Angebotslücke erkennend, kaufte sich der gebürtige Russe im Februar 2020 eine mobile Sauna, also ein überdimensionales Holzfass mit einer Länge von drei Metern und einer Breite von etwas mehr als zwei Metern. Er montierte das Holzgebilde auf einen Trailer und bietet das ganze Gefährt seitdem zur Nutznießung an. Bei Interesse wird der etwa 1780 Kilogramm schwere Anhänger ganzjährig vor der Haustür oder an einem beliebigen anderen Platz – etwa am See oder Fluss – aufgestellt. Wer über die entsprechende Fahrerlaubnis und das geeignete Zugfahrzeug verfügt, kann die Sauna auch selbst abholen.

Eine Holzglastür bietet bis zu sechs Saunagängern Einlass in das Fassinnere. In einem kleinen Vorraum kann die Kleidung abgelegt werden, und dann geht es durch eine weitere Holztür in den Saunainnenraum. Ein dort aufgestellter Holzofen sorgt bei entsprechender Versorgung mit Holz für die gewünschte Saunatemperatur, die meist zwischen 80 und 100 Grad Celsius liegt. Der von Koslowsky mitgelieferte Holzinhalt eines Korbes reicht für vier bis fünf Stunden. Neben weiteren Holzscheiten hat der Anbieter auch Zugaben von ätherischen Ölen für den Aufguss sowie Birken- und Eichenreisig im Angebot.

„An Wochenenden und Feiertagen sind die Termine schnell ausgebucht“, berichtet Koslowsky. Oft wird die Sauna gleich für ein ganzes Wochenende gebucht. Für den Zeitraum von Freitag bis Sonntag entstehen reine Mietkosten in Höhe von 200 Euro. Die längste Ausleihe ging nach Hamburg. Ein dortiger Selbstabholer hatte gleich für drei Wochen gemietet. Insgesamt sei die Nachfrage nach der mobilen Sauna so groß, dass der 31-Jährige weiter investiert. Er hat sich zwei zusätzliche Fasssaunen bestellt, die ab Mai 2021 genutzt werden können. Die Sauna wird den Kunden übrigens sauber und desinfiziert übergeben.

Bis zu sechs Personen können Platz nehmen. (Michael Galian)

Das Interesse sei derweil nicht an ein Alter gebunden. „Alle Jahrgänge haben Spaß an dem Saunavergnügen", weiß der Selbstständige. Auch Bernadette Moritz ist mittlerweile Stammkundin geworden. „Das erste Mal habe ich mir die mobile Sauna in den Garten stellen lassen und diese Gemütlichkeit zusammen mit meiner Schwester genossen. Die Wohlfühloase für zuhause hat sich bei uns etabliert", schwärmt Moritz. "Wir haben auch schon unsere Nachbarn neugierig gemacht.“

Tatsächlich habe die mobile Sauna durch Mundpropaganda einen höheren Bekanntheitsgrad erlangt, berichtet Koslowsky. Auch die Präsentation auf sozialen Netzwerken wie Instagram helfe („mobile_sauna_“). Für die Zukunft plant der Unternehmer Werbeauftritte bei Google und Facebook. Unter der folgenden Nummer ist er telefonisch erreichbar: 01573/6223974.