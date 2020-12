Der Martfelder Gemeinderat kann mit weniger Osterfeuern leben. (Udo Meissner)

Martfeld. Eine Diskussion über Osterfeuer und die Benennung der Gemeindewahlleiter – das waren die beiden Punkte, die der Martfelder Gemeinderat am Donnerstagabend im Gasthaus Zur Post in Kleinenborstel abzuarbeiten hatte. In Anbetracht dieser quantitativ mageren Tagesordnung in Zeiten des Coronavirus regte sich Michael Albers (SPD) anfangs darüber auf, dass die Sitzung überhaupt stattfand. „Ich halte das für völlig unangemessen“, schimpfte er. Es sei ein falsches Zeichen nach außen.

Einer der zwei Tagesordnungspunkte war schnell abgehakt. Einstimmig bestimmte das Gremium Cattrin Siemers zur Gemeindewahlleiterin und Volker Kammann zu ihrem Stellvertreter. So viel dazu.

Thema zwei: Osterfeuer. Wie in allen Mitgliedsgemeinden diskutierte auch der Martfelder Rat über die „Verordnung zur Regelung der Brauchtumsfeuer in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Allerdings nur kurz, denn die Ratsmitglieder waren im Großen und Ganzen mit dem Vorschlag der Verwaltung einverstanden. Ihre Kollegen aus Schwarme, Asendorf und dem Flecken Bruchhausen-Vilsen fanden das Ziel der Reduzierung der Osterfeuer aus Klimaschutzgründen richtig, „die Verordnung aber suboptimal“, wie es Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann formulierte. Deshalb würden die drei Gemeinden zurzeit von einer solchen Verordnung absehen.

Nicht so der Martfelder Gemeinderat. „Wir hätten das so angenommen“, erklärte Klaus-Dieter Kasper (Die Grünen). Er wies allerdings darauf hin, dass die Grünannahmestelle in Martfeld in Kürze schließen wird. „Hoffentlich findet sich noch jemand, der das übernimmt.“ Burckhard Radke votierte im Namen der SPD auch für die Verordnung, „die Osterfeuer sind fest in der Bevölkerung verankert“. Auch Torsten Tobeck (ULM) zeigte sich „im groben Sinne einverstanden“. Nach Planung der Samtgemeinde würden in der Gemeinde Martfeld künftig drei Osterfeuer brennen – keine Änderung also. Denn bisher gab es solche Brauchtumsveranstaltungen in Kleinenborstel, in Hustedt und in Martfeld. Sehr wohl aber fand es Tobeck an der Zeit, eine Regelung dafür „vernünftig auf den Weg zu bringen“. Und das, bevor die ersten Veranstalter einen Antrag für Ostern 2022 stellen. Für die Verwertung des anfallenden Grünschnitts müsse man dann andere Wege finden. Die bisherige Grüngut-Annahmestelle schaffe der bisherige Betreiber „aus Altersgründen nicht mehr“, so Martfelds Bürgermeisterin Marlies Plate.

Einstimmig stellte sich das Gremium abschließend hinter die Verordnung und die durch die Diskussion entstandenen Änderungswünsche.

Etwa 25 Minuten dauerte die Sitzung – Einwohnerfragestunde inklusive. Was die anfängliche Frage von Michael Albers wieder thematisierte: War diese Sitzung in dieser Form tatsächlich nötig? „Die Beschlüsse, die wir heute zu fällen hatten, sind genauso wichtig wie alle anderen“, meinte Bernd Bormann und bekam Unterstützung von den Grünen Pitt Brandstädter und Krimhild Wulf.