Nur mit Maske: Beim Einkaufen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden– wie hier in der Buchhandlung Schüttert. (Vasil Dinev)

Seit Montag ist die Schutzmaske, der Schal oder das Halstuch für fast jeden unverzichtbar beim Verlassen des Hauses. Der Mund- und Nasenschutz ist beinahe genauso essenziell wie der Haustürschlüssel in der Jackentasche. Haben sich die Menschen im Kreis Diepholz bereits nach wenigen Tagen mit ihrem neuen ständigen Begleiter angefreundet?

Mit einem klaren Ja beantwortet das Ingrid Cordes von der Buchhandlung Schüttert am Kirchweyher Marktplatz. Die Mitarbeiter tragen bereits seit vergangener Woche Mundschutz, seit dieser Woche auch Kunden. Ein Spender mit Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit, Markierungen geben die Abstände zwischen den Kunden an der Kasse vor, wo eine Plexiglasscheibe Kunde von Kassierer trennt. Wer keinen Mundschutz dabei hat, der bekommt auch in der Buchhandlung einen. „Wir haben vorgesorgt“, sagt Cordes, „es musste keiner gehen.“ Die Akzeptanz für die Maskenpflicht sei hoch, nur hier und da sei es für Brillenträger etwas anstrengend, wenn die Gläser beim Atmen beschlagen.

Trotzdem ist das Arbeiten für die Buchhändlerin etwas anders geworden. „Die Wiedererkennung der Kunden ist etwas schwierig“, sagt sie. Und noch etwas fehlt durch die Bedeckung der unteren Gesichtshälfte: „Ein Lächeln weiterzugeben“, sagt Ingrid Cordes. Das könne man nur durch die Augen deuten. Die Buchhändlerin selbst hat sich bereits an die Maske gewöhnt, sieht sie als Zeichen der „Fürsorge den Mitbürgern gegenüber“. Der Bücherverkauf während der Krise sei in vollem Gange. „Vor allem dicke Bücher werden viel gekauft“, sagt Buchhändlerin Kirsten Bisanz. Krimis seien noch gefragter als sonst, historische Romane und solche zum Davonträumen ebenfalls. Auch Gartenbücher hätten gerade Hochsaison, genau wie Bastelbücher für Kinder und Rätselhefte. Nur Reiseführer bleiben nahezu unangetastet in den Regalen.

Dorothee Benjes aus Bruchhausen-Vilsen findet die Schutzmasken gut. Sie hat selbst mehr als 30 Exemplare genäht, „für die Familie“. Kleine Tücken will sie nicht wegreden, „manchmal beschlägt die Brille“. Aber ansonsten gehe es mit dem Virusschutz ganz gut. „Ich habe hier kaum jemanden ohne Maske gesehen“, sagt sie während eines Einkaufs im Bioladen am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen. „Das wird hier sehr gut angenommen.“ Für sie selbst ist die Maske nicht diskussionswürdig. „Ich bin alt. Ich wäre ja dumm, wenn ich die Vorgaben nicht beherzigen würde.“ Die Maske sei kein Problem, „man muss es nur wollen“.

Hier ihr an der Kasse steht – mit gebührendem Abstand – Katrin Ruge. Die junge Frau hat sich auch nach drei Tagen noch nicht richtig an die Mund-Nasen-Schutzmasken gewöhnen können. „Manchmal habe ich das Gefühl, ich bekomme Schnappatmung“, gibt sie zu. Aber darüber zu jammern, sei Jammern auf hohem Niveau. „Das ist etwas Einfaches, was wir alle tun können“, findet sie.

Stephanie Tölle, Geschäftsführerin des Bioladens, sieht die Maskenpflicht nicht unkritisch. „Etwa ein Drittel unserer Kunden kommt damit nicht gut zurecht“, hat sie beobachtet. Einige würden schlecht Luft bekommen, andere sich unwohl fühlen. Einigen breche der Schweiß aus, bei vielen beschlage die Brille. Aber: „Alle sind brav, alle tragen eine Maske.“ Oder wenigstens ein Tuch vor Mund und Nase. Bisher habe es in ihrem Geschäft auch noch keine kniffligen Situationen gegeben. 16 Menschen dürfen gleichzeitig ihren Laden betreten, maximal acht seien es bisher gewesen. „Ich habe eine Freundin im Ruhrgebiet. Da geht es ganz anders zur Sache.“

Anja Wohlers aus Bassum hat nicht bis zur Einführung der Maskenpflicht gewartet. Sie bedeckt ihren Mund und die Nase bereits seit voriger Woche. „Ich finde das problemlos, da bin ich ganz stoisch“, sagt sie. Da sie selbst auch Mund-Nasen-Schutzmasken nähe, schaue sie natürlich anders auf die Bedeckungen der Mitmenschen. Sie selbst habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn der Schutz einen Draht hat und sich somit an der Nase anpasst. So beschlage die Brille seltener. „Ich kann das aber die nächsten drei Jahre nicht machen.“

Eine Brinkumerin, die vor dem Lebensmittelmarkt Inkoop an der Jupiterstraße gerade einen Einkaufswagen von den anderen trennt, findet den Mundschutz „nicht schlimm“. Sie und ihr Mann hätten davor bereits einen zum Einkaufen getragen. „Unsereins möchte nicht krank werden“, sagt sie. Für die 52-Jährige hätte die Maskenpflicht ruhig früher kommen können.