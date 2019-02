Auf dem Treppchen: Max Weidenhöfer wurde bei der Mathematik-Olympiade auf Landesebene Dritter. (Niedersachsen-Metall)

Göttingen/Landkreis Diepholz. Überraschung beim 58. Landesentscheid der Mathematik-Olympiade des Vereins Mathematik-Olympiade Niedersachsen: Der Leester Max Weidenhöfer, der die sechste Klasse des Gymnasiums Syke besucht, erhielt einen dritten Preis für seine Leistungen. Rund 200 niedersächsische Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zwölf hatten sich auf den Weg gemacht, um ihr Können in Göttingen unter Beweis zu stellen.

Wie Vera Glaeseker, bei der Stiftung Niedersachsen-Metall für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, berichtete, rechnete sich der Sechstklässler aus dem Gymnasium Syke in zwei vierstündigen Klausuren mit logischem Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativem Umgang mit mathematischen Methoden auf das Siegertreppchen. In der Gesamtwertung der erfolgreichsten Schulen nahm das Wilhelm-Gymnasium aus Braunschweig den begehrten Pokal mit nach Hause. Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem mehr als 125 000 Schüler teilnehmen.