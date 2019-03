Kleines Dankeschön für zahlreiche Stunden Arbeit: Albert Schomburg (von links), Anni Wöhler-Pajenkamp, Thomas Taube und Klaus-Dieter Sprenger erhielten die Bassumer Medaille für ihr Engagement. (Janina Rahn)

Bassum. Ohne sie läuft es nicht. Nicht im Sportverein, bei den Schützen, der Kultur oder der Feuerwehr. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wiegen mit ihrer Zeit das auf, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Um diesen Menschen ein wenig zurückzugeben und sich für die Arbeit zu bedanken, hat die Stadt Bassum am Donnerstag wieder die Bassumer Medaille an Menschen verliehen, die sich in besonderer Weise engagieren. Albert Schomburg, Klaus-Dieter Sprenger, Thomas Taube und Anni Wöhler-Pajenkamp erhielten die Auszeichnung und darüber hinaus einen Strauß Blumen und ein Buch mit historischen Bildern der Lindenstadt freuen.

Bürgermeister Christian Porsch freut sich darüber, dass es in Bassum so viele verschiedene Ehrenämter gibt. „Überall sind engagierte Menschen tätig. Sie fördern die Lebensqualität“, weiß Porsch. Er wisse, dass die Medaille lediglich ein kleines Dankeschön für die zahlreichen Stunden sei, die die Geehrten aufgebracht haben. „Sie sind die Vorbilder, die man braucht“, hofft der Bürgermeister auf eine gewisse Strahlkraft durch die Arbeit der Vier.

Auch Monika Fricke von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagentur hob die Besonderheit des Engagements hervor. „Sie tun das Besondere, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt“, honorierte Fricke. Auch sie wisse, dass das Gute nicht vom Himmel fällt und das Gemeinwesen davon lebt, dass man sich einbringt. „Freiwilliges Engagement kann man nicht kaufen, und das Ehrenamt macht glücklich und Freude“, schloss sie ihre Rede.

Und damit hat Fricke vollkommen recht. Schließlich sind alle vier Geehrten seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Lindenstadt aktiv. So wie Albert Schomburg. Er begleitete 32 Jahre die Weihnachtsfeiern für Senioren, die die Stadt organisiert. Mit Herz, Gedichten und Musik sorgte er für gute Stimmung unter den Senioren. „Das habe ich mit Freude gemacht. Das kann ich sagen“, versicherte Schomburg.

Für seine Arbeit im Zuge der Aktiba erhielt Klaus-Dieter Sprenger die Bassumer Medaille. 2000 begann eine kleine Gruppe, eine Messe für die Lindenstadt zu organisieren. 2003 war es dann das erste Mal soweit. „Beim Leuchtturmprojekt der Stadt“, wie es Jürgen Falck sagte, gehörte Sprenger zum Gründungsteam, „stand immer mittendrin“ und war bis zur vergangenen Messe 2018 auch deren Sprecher. „Auch die Mitstreiter dürfen sich geehrt fühlen“, fügte Falck hinzu. Sprenger sagte: „Es war immer eine Teamleistung und es fiel kein böses Wort in 20 Jahren.“

Fürs Team machte sich Thomas Taube stark, der für sein Engagement beim SV Bramstedt ausgezeichnet wurde. „Ich hatte immer die Unterstützung. Die Neuen brauchen Hilfe und Rückendeckung“, machte Taube deutlich. Er selbst ist seit rund 40 Jahren im Verein aktiv und holte Jugendliche in den Verein, förderte und trainierte sie. Besonderes Highlight: Seit 2010 darf sich der SV Bramstedt als Talentnest bezeichnen, erzählte Cathleen Schorling: „So etwas funktioniert nur, wenn man Jugendliche anspricht und dabei bleibt.“

Dabeigeblieben ist auch Anni Wöhler-Pajenkamp. Schon zu Studienzeiten organisierte sie Ferienfreizeiten. In Bassum arbeitete sie in der Friedensgruppe mit. Viele kennen sie als Gästeführerin. Für ihr Engagement auch für den Umwelt- und Naturschutz wurde sie ausgezeichnet. „Ehrenamt fängt im Kleinen an“, sagte sie und rief zu mehr Engagement auf: „Man muss nicht alles machen, sondern kann sich selbst aussuchen, was einem gefällt. Das ist das Schöne daran.“