Vor dem Lockdown und auch danach wieder können Kunden bei Papier und Tinte auch Bücher und Geschenkartikel finden. (fotos: Dinev)

Eine große Auswahl an Post- und Briefkarten auf mehreren Ständern bietet sich den Kunden schon vor dem Betreten von Papier und Tinte in der Bahnhofstraße 17 in Bassum. Neben Briefkarten für alle Gelegenheiten findet man dort auch komische oder schräge Postkarten. Nur kaufen kann man sie zurzeit nicht. Denn das Geschäft musste am Mittwoch wegen des Lockdowns zum größten Teil wieder schließen, nur die dazugehörige Postfiliale ist weiterhin geöffnet. Dennoch hat Annegret Tollkötter nicht ihren Mut verloren. „Natürlich mache ich drei Haken, wenn das Jahr vorbei ist, aber es ist bei uns nicht existenzgefährdend“, sagt die Inhaberin. Grund dafür sei der treue Kundenstamm, der sie auch bereits nach dem ersten Lockdown unterstützt hat. „Da muss ich ein großes Lob aussprechen“, sagt sie.

Im Inneren werden die Kunden von den Dingen begrüßt, die namengebend für den Laden am Lindenmarkt sind: jede Menge Papier und Stifte – auch solche, die mit Tinte gefüllt sind. Es gibt aber auch Tinte an sich, sowie alles aus Papier – ob nun zum Schreiben, Verpacken oder Lesen. Inhaberin Annegret Tollkötter erklärt: „Wir sind ein Geschäft für Büro, Schule und Co, wir bieten ein breites Sortiment von Büchern über Papeterie, Schul- und Bürobedarf, Schulranzen und Handtaschen sowie ein breites Angebot an Glückwunschkarten und Geschenkartikeln.“ Dabei ist ihr eine freundliche kollegiale Atmosphäre ihres rund zehnköpfigen Teams wichtig.

Annegret Tollkötter und ihr Team kümmern sich um die Wünsche der Kunden. (Vasil Dinev)

Im Eingangsbereich gibt es neben Karten aber auch eine Regalvariation mit Kulinarischem. Normalerweise. Nach dem Lockdown wieder käuflich zu erwerben sind dann laut Inhaberin auch Gourmet-Spezialitäten aus der hauseigenen Herstellung und internationalen Artikeln. Neben speziellen Gin-Sets sind dort außerdem Feinkostprodukte wie Marmeladen oder Kekse zu finden. Natürlich kann sich der Kunde auf Wunsch das Erworbene auch gleich als Geschenk verpacken lassen. „Auch um jede Art von Sonderwünschen kümmern wir uns gern“, betont sie. Sogar einen kleinen Schreibgeräte-Reparatur-Service kann man normalerweise im Laden in Anspruch nehmen – sprich, wenn mal die Feder bricht, haben die Fachfrauen Möglichkeiten, diese wieder zu richten. „Mit unserem Team beraten wir kompetent und gern auch in allen anderen Bereichen, ob nun Kopieren, Laminieren oder Gravieren, Stempelanfertigungen, Schreibgeräte-Reparatur und Reinigung“, sagt Tollkötter.

Im Jahr 2018 haben die Tollkötters – Annegret und Gudrun – ihren Laden auf 260 Quadratmeter vergrößert, da kamen unter anderem Freizeitrucksäcke hinzu. Und auch sogar für eine kleine Leseecke mit einem Ohrensessel gab es zwischen den Buchregalen und hinter einer großen Kaffeemaschine Platz genug. Da konnten Leseratten also schon mal in Ruhe bei einem warmen Getränk durch die Auswahl an Büchern schauen. Seit 2003 bereichert das Fachgeschäft Bassums Einzelhandel mit allem rund ums Schreiben und Lesen – seit 2008 am Lindenmarkt und seit zehn Jahren auch mit einer Zweigniederlassung in Twistringen.

Post- und Bank-Bereich geöffnet

Sämtliche Post- und Postbankdienstleistungen von DHL stehen den Kunden übrigens auch weiterhin zur Verfügung. Daher wird es nicht komplett ruhig an der Bahnhofstraße. Damit das auch in Corona-Zeiten geht, gibt es eine Einbahnstraßenregelung: Die Kunden kommen durch einen Eingang rein und werden wieder durch einen anderen Ausgang hinausgeführt. Alles andere ist zugestellt, damit die Regeln wegen der Pandemie eingehalten werden.

Außerdem bietet das Geschäft auch an, Bücher innerhalb eines Tages zu besorgen. „Das gilt für jedes lieferbare Buch – und auch für alle Schulbücher“, versichert Tollkötter, die betont: „Wir sind keine ausgebildeten Buchhändler, aber wir verkaufen Bücher.“ Auch das ist im Moment möglich: Über den Shop auf der Internetseite können Bücher geordert werden. Auch sonst stehen die Mitarbeiterinnen bei Fragen zur Verfügung. Das geht telefonisch unter 0 42 41 / 24 15 oder per E-Mail an info@papierundtinte.net. „Wir regeln das individuell“, betont Tollkötter.



Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.papierundtinte.net.