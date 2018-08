Alles im Griff: Lydia Neumann hat ein umfassendes Programm für den Syker Standort der Volkshochschule vorbereitet. (Michael Braunschädel)

Syke. Vom Trendigsten bis zum Bewegendsten: Die Volkshochschule Syke hat jede Menge Neues in ihrem Herbst/Winter-Programm. Der SYKER KURIER gibt einen Einblick in die meisten dieser neuen Angebote.

Das Erste: Russisch für Anfänger vermittelt Natalja Schellenberg am 21. August.

Das Letzte: Über das Thema „Wenn das Leben um Hilfe ruft: Angehörige zwischen Hingabe, Pflichtgefühl und Verzweifelung“ berichtet Professorin Annelie Keil am 31. Januar.

Das Wichtigste: Niemand soll Angst vor Erster Hilfe haben – das will Rot-Kreuz-Mitarbeiterin Patricia Staebener-Aumann vermitteln. Sie demonstriert die bedeutendsten Erste-Hilfe-Handgriffe wie Stabile Seitenlage, Beatmung, Herzdruckmassage und die Bedienung des Defibrillators beim Herzstillstand.

Das Beliebteste: Zu den gefragtesten Kursen gehöre Yoga, sagt Lydia Neumann, Leiterin der Volkshochschul-Außenstelle Syke: „Jetzt legen wir noch einen drauf.“ Damit meint sie den Hatha-Yoga-Kursus für über 40-Jährige. In dem demonstriert Rita Sürken Übungen im Sitzen und Liegen.

Das Nützlichste: Trockene und gerötete Augen, Kopf- und Nackenschmerzen, Konzentrationsstörungen, nachlassende Sehkraft – mit diesen Problemen haben viele Menschen, die während ihrer Arbeit überwiegend vor dem Bildschirm sitzen, zu kämpfen. Für diese Zielgruppe hat Alexandra Römer Übungen vorbereitet, die visuelle Stress-Symptome verringern und die Sehleistung erhöhen können.

Das Unterhaltsamste: Der Kabarettist Matthias Bartscher erklärt Eltern, was sie bei der Erziehung alles falsch machen können, denn das hält er für sinnvoller als ihnen gut gemeinte Ratschläge zu geben. Das sei lustig und jeder können einen großen Mehrwert daraus ziehen, sagt Neumann.

Das Trendigste: Rudelsingen, Schmetter-Abend oder Herdensingen – so heißen die angesagten Karaoke-Feiern, bei der viele Musikfans zusammen Spaß haben. Schlager und andere Klassiker singen Nicole und Paul Kiolbassa mit Interessierten.

Das Effektivste: Begrünte Dächer sehen nicht nur gut aus, sondern bieten einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sorgen für eine längere Lebensdauer des Dachs, binden Staub und Kohlenstoffdioxid. Darauf geht Elke Meier ein.

Das Verbreitetste: Von Rheuma und rheumatischen Erkrankungen sind viele Menschen betroffen – das ist ein Grund für Professor Jens Gert Kuipers, über diese Beschwerden des Bewegungsapparats aufzuklären. Er zeigt Möglichkeiten auf, wie die Erkrankungen behandelt werden können.

Das Fremdeste: Über die wachsende Bedeutung Chinas in der Welt referiert die gebürtige Chinesin Xiao Yan Jünemann-Mao. Unter anderem spricht sie die Themen Demografie, Geografie, Sozialsystem, Wirtschaft und Kultur an.

Das Bewegendste: Ein Verantwortungsbewusstsein für den Klimaschutz möchte einer der bekanntesten Vertreter der Postwachstumsökonomie bei jedem Menschen anstoßen. Niko Paech beschreibt das Problem, dass es zwar mehr Nachhaltigkeitsanträge und -bekenntnisse gibt, aber trotzdem mehr Ressourcen verbraucht werden.

Das Wildeste: Wildbeeren aus der Region lernen Naturliebhaber während eines Kurses mit Cornelia Siemer kennen. Sie erfahren Wissenswertes und erschmecken die Früchte.

Das Kultigste: Beim Doppelkopfspielen ist es spannend, unter den vier Spielern den Partner zu finden. „Es ist ein in Niedersachsen verwurzeltes Spiel, aber die Kenntnis darüber geht zurück. Das wollen wir nicht“, betont Neumann.

Das Zeitloseste: „Wir nähen Taschen und Rucksäcke für jeden Geschmack“, lautet das Motto bei einem generationsübergreifenden Ferienkursus für Kinder und Erwachsene. Miriam Schulz gestaltet mit den Teilnehmern Werkstücke, die im Alltag an den Kursus erinnern sollen. Darüber hinaus sprechen einige der neuen Kurse bestimmte Zielgruppen an. Dazu zählen Selbstverteidigung für Frauen und Tipps für Eltern, die in Patchworkfamilien leben. Für ältere Menschen gibt es einen Kurs, der sich mit dem Vorhofflimmern des Herzens und der Gerinnungshemmung des Bluts beschäftigt.

Und Neumann verweist darauf, dass auch wieder die etablierten Kurse interessant seien: „Unsere Superstars wie Herr Kirmis (Reise-Experte Klaus Kirmis, Anm. d. Red.) haben natürlich auch immer neue Themen.“ Aber die seien ein Selbstläufer.

Das komplette Programm der Volkshochschule können Interessierte auf der Internetseite www.vhs-diepholz.de als PDF-Dokument herunterladen.