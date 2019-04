Nicht vom Beckenrand springen: Hakon Esdorn (l.) und sein Bruder Johann Esdorn sorgen im Wiehe-Bad für Ordnung. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Handwerker brechen altes Holz aus dem Kiosk. Hakon Esdorn bringt gerade gelbe Farbe an die Wand des Gebäudes neben dem Eingang. Sein Bruder Johann läuft ebenfalls über das Gelände des Wiehe-Bads in Bruchhausen-Vilsen. Stühle stehen gestapelt aufeinander. Wasser läuft mit einem Schlauch in das Becken. Es plätschert. „Es dauert drei Tage, bis das Becken vollläuft“, erzählt Johann Esdorn. Kein Wunder, fasst es doch 2,5 Millionen Liter Wasser. „Wir könnten es auch schneller befüllen“, beginnt der Schwimmmeister. Aber dann würde der Wasserdruck in der Nachbarschaft sinken. Johann Esdorn lacht.

Einmal im Jahr wird neues Wasser in das Becken gelassen, immer vor der anstehenden Saison. So langsam wird es auch höchste Zeit, schließlich soll das Wiehe-Bad pünktlich am 1. Mai seine Türen für die Besucher öffnen können. „Anfangs denkt man immer, dass man Zeit ohne Ende hätte“, weiß Esdorn mittlerweile. Denn für die Schwimmmeister und Fachangestellte für Bäderbetriebe (Berufsbezeichnung nach der Ausbildung, Anm. d. Red.) beginnt die Vorbereitung bereits zwei Monate vor dem eigentlichen Start. Dann wird das Wasser aus der abgelaufenen Saison abgepumpt, damit das Becken gereinigt werden kann. Dann folgen etwa die Malerarbeiten, die Hakon Esdorn übernommen hat. Mit seinem Bruder Johann bildet er seit drei Jahren das Schwimmmeister-Duo in Bruchhausen-Vilsen. Diese familiäre Beziehung macht die Arbeit einfacher, sagt Johann. „Wir verbringen viel Zeit miteinander und sind froh, wenn wir uns sehen“, sagt er. Im Jahr 2000 hat er seine Ausbildung in Schwarme absolviert. „Ein- bis zweimal die Woche war ich schon hier“, erzählt der heute 36-Jährige.

Mittlerweile ist er seit 13 Jahren der Schwimmmeister. „Ich war hier früher Tag und Nacht“, erinnert sich Esdorn grinsend. Auch im Schwimmverein und in der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) war Esdorn aktiv. Sein Vorgänger Hartmut Schuhbring sprach ihn einst an: „Er hatte mich gefragt, ob ich das Bad übernehmen will.“ Der gebürtige Schwarmer ist eine Wasserratte durch und durch. Aber: „Vor der Ausbildung war ich öfter nass als danach“, sagt Esdorn, der aber noch niemanden aus dem Wasser holen musste, der unterzugehen drohte. „Wir hatten noch keine Notfälle. Es ist nicht wie bei Baywatch“, gibt er zu und lacht.

Denn es gehört mehr zum Beruf eines Schwimmmeisters als zu schwimmen. So ist er auch für die Besucherbetreuung oder die Beaufsichtigung auch außerhalb des Wassers zuständig. Hinzu kommen vor Öffnung des Bads Kontrollgänge, um die Sicherheit der Gebäude oder Spielgeräte zu prüfen. Dreimal am Tag prüft er das Wasser auf den Chlorgehalt und den pH-Wert. „Der Beruf ist wirklich umfangreich. Vom Aufpassen bis zur Reinigung und Wartung ist alles dabei“, schwärmt Johann Esdorn, der sich nicht vorstellen kann, woanders zu arbeiten. Denn seine Freunde und Familie wohnen auch in der Samtgemeinde. „Ich habe den Beruf nur gemacht, damit ich hierbleiben kann“, sagt er und lacht.

Mit „hier“ meint Johann Esdorn die Samtgemeinde. Denn während der Nebensaison, wenn das Wiehe-Bad geschlossen hat, arbeitet er unter anderem in Martfeld. „Im Sommer ist es mit der Freizeit schwierig“, sagt er mit einem Grinsen. „Im Winter baut man Überstunden ab und gibt Kurse.“ Im Februar geht es dann wieder los mit den ersten Arbeiten. „Wir reinigen die Gehwege und Becken“, berichtet Esdorn. Und die angesprochenen Malerarbeiten kommen auch dazu. Wenn sich die Türen vom 1. Mai bis zum 31. August – je nach Wetterlage auch länger – wieder öffnen, dann ist Johann Esdorn wieder voll in seinem Element. „Es wird nie langweilig. Man hat mit Menschen zu tun und arbeitet draußen. Das ist das Schönste“, schwärmt der 36-Jährige von seinem Beruf, für den die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen noch einen Auszubildenden sucht. Die dauert drei Jahre und „man sollte nicht ganz unsportlich sein“, nennt Esdorn eine Voraussetzung. Interessierte können sich bei Nils Igwerks von der Samtgemeinde melden (Telefon: 0 42 52 / 39 14 09).

Noch ist einiges zu tun, bevor das Bad in drei Wochen öffnet. Bis dahin sollten auch die Arbeiten am Kiosk abgeschlossen sein. „Ich bin gespannt, wie er bald aussieht“, freut sich Johann Esdorn schon. Für die anstehende Saison wurde beim Bad mehr unter der Haube geschraubt und investiert. „Wir machen immer etwas Neues. Mal die Rutsche oder die Spielgeräte. Dieses Jahr haben wir viel in die Technik zur Wasseraufbereitung investiert. Aber das sehen die Gäste ja nicht.“