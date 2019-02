Unter der Lupe: Manfred Bartsch hat schon so manche Briefmarke auf ihre Echtheit geprüft. (Jonas Kako)

Syke. Die Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) Syke wird am Sonntag, 10. Februar, zum Mekka für Fans von Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten. Der Briefmarkensammlerverein Syke und Umgebung bittet zum Großtauschtag. Von 9 bis 13 Uhr bieten rund 60 Aussteller ihre Schätze feil. Die Veranstalter erwarten dabei etwa 150 Besucher aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum.

Auch der Organisator und Vorsitzende des Vereins, Manfred Bartsch, wird seine Ordner mitbringen. Allerdings zeigt sich der Organisator skeptisch, ob er zum Tauschen kommt: „Es kommen immer wieder Besucher mit Fragen zu mir. Vielleicht klappt das mal zum Schluss, aber vor 10, 11 Uhr schafft man das nicht.“ Zumindest zu einem Tausch wird es kommen. So hat ein Briefmarken-Fan aus Mönchengladbach sein Kommen zugesagt. „Der kommt jedes Jahr und sagt, dass unser Tauschtag der schönste ist“, erzählt Bartsch sichtlich erfreut.

Ein Besuch lohnt sich dabei sowohl für Sammler als auch für Neulinge. Erstere haben die Chance, ihre Sammlungen zu vervollständigen. Zudem sei ein Tauschtag in dieser Dimension eine prima Gelegenheit, „Verbindungen zu knüpfen“. Aber auch Laien, die gerne mal ins Hobby reinschnuppern wollen, sollten sich den 10. Februar im Kalender markieren. Denn Manfred Bartsch ist überzeugt: „Wenn Interesse besteht, ist es am besten, zu einem Verein zu gehen.“ Viele Menschen würden bei ihren ersten unsicheren Schritten auf dem neuen Terrain Fehlkäufe tätigen. „Im Verein wird man angeleitet und langsam eingeführt“, sagt Bartsch. Nicht selten sei es, dass Sammler häufige Briefmarken sogar verschenken, um es Neulingen einfacher zu machen.

Das Gros der Besucher bestehe dabei aus Männern. „Das ist eben so, das kommt von früher“, vermutet Bartsch. Aber vielleicht ändert sich das bald. In Wiesmoor hat sich laut Bartsch immerhin der Verein „Frau und Philatelie“ gegründet. Noch gut kann sich Manfred Bartsch an seine Anfänge in der Briefmarkensammelei erinnern. „Zu meiner Schulzeit hat jedes Kind gesammelt“, beginnt er. Regelmäßig habe er dem örtlichen Reisebüro einen Besuch abgestattet und sich nach den Umschlägen der eingegangenen Briefe erkundigt, um eben jene von ihren Marken zu erleichtern. „Man hat ja immer schöne gesammelt und die hatten genug davon“, erzählt Bartsch verschmitzt. Wertzeichen aus Brasilien und anderen Ländern fanden so ihren Weg in die Sammlung des Sykers. „Irgendwann kommt die Bundeswehrzeit, Familie und Pausen, und mit 40 Jahren fangen viele dann wieder an“, kennt der Sammler den üblichen Werdegang.

Manfred Bartsch ist mittlerweile Eigentümer von mehr als 3000 Briefmarken. „Und das ist nur meine Hauptsammlung“, fügt er lächelnd an. Dabei kommt es dem Philatelisten gar nicht darauf an, eine bestimmte Sammlung zu vervollständigen. Vielmehr nutzt er sein Hobby, um mehr über bekannte Persönlichkeiten herauszufinden. „Wenn da Charles de Gaulle drauf ist, erkundige ich mich, was das für ein Mensch war“, liefert Bartsch ein Beispiel. Dasselbe Spiel biete sich bei Anlässen wie der Briefmarke zu „100 Jahre Helmut Schmidt“. Viele Politiker von früher beispielsweise würde die Jugend von heute gar nicht mehr kennen. Darüber hinaus haben es ihm Freimarken von Ländern wie Deutschland, Frankreich, Monaco, Österreich und der Schweiz angetan. „Und das Deutsche Reich sammelt man ja nebenbei immer mit“, ergänzt Manfred Bartsch in lockerem Ton. Genauso habe auch jeder Sammler seine persönlichen Beweggründe. „Wir haben einen im Verein, der hat über 290 Alben nur über Flora und Fauna aus der ganzen Welt.“

Noch heute tritt Manfred Bartsch, sobald eine neue Serie heraus kommt, den Weg zur Post an und kauft sich eine Briefmarke für die Sammlung. Gestempelte Briefmarken seien dann noch das Tüpfelchen auf dem „i“. Das Problem: „Es gibt heute ja kaum noch gestempelte Marken.“ Und sowieso: Die heute immer üblicheren selbstklebenden Wertzeichen sind nicht dasselbe wie die nassklebenden Pendants von früher. Manfred Bartsch gibt trotzdem zu: „Aber einmal muss man die auch haben.“ Tja, einmal Sammler, immer Sammler.