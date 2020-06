Laura Gehlen (von links) und Meik Gudermann wandern von Köln nach Berlin, um Aufmerksamkeit für die Situation der Theater unter Corona zu wecken. In Syke trafen sie in der Wolfsschlucht auf Kirsten Meyer-Ebert und Detlev Petersen vom Syker Theater-Ensemble. (Michael Braunschädel)

750 Kilometer. Von Köln im weiten Bogen über Hamburg gen Berlin. Und das alles zu Fuß. Laura Gehlen und Meik Gudermann wandern quer durch die Republik. Doch nicht einfach so. Zwar sind die 26-Jährige und der 31-Jährige wanderaffin – „Sonst hätten wir das nicht gemacht!“ –, aber sie wollen mit dieser Wandertour auch etwas erreichen. Sie möchten Aufmerksamkeit wecken für die schwierige Lage, in der die Corona-Pandemie und der daraus resultierende Lockdown die Kulturbranche gebracht hat. Unter dem Titel „Kulturkilometer“ wandern sie und besuchen die zahlreichen und vielfältigen Theater und Amateurbühnen, die auf dem Weg liegen. In kleinen Interviews geben sie ihnen Gelegenheit, sich und ihre jeweilige aktuelle Lage vorzustellen. Am Mittwochabend trafen sie in Syke ein und unterhielten sich mit dem Syker Theater-Ensemble.

Für das Gespräch hatte Detlev Petersen, Intendant und Regisseur des Syker Theater-Ensembles, die Wolfsschlucht vorgeschlagen. In diesem fast schon natürlichen Amphitheater unterhielt das Ensemble das Publikum mit Sketchen, aber auch für Puppenspiel und Lesungen wurde die idyllische Schlucht bereits genutzt. „So eine Location haben wir auch noch nicht gehabt!“ zeigen Laura Gehlen und Meik Gudermann sich beeindruckt und erkunden das Terrain. Dabei haben sie gerade 50 Kilometer zurückgelegt, von Diepholz bis nach Syke. Um 8.30 Uhr ging es los, als sie ankommen, ist es 20 Uhr. „Das war bisher unsere längste Tagesstrecke“, verrät Meik Gudermann. Es ist Tag neun ihrer Tour, die am 2. Juni in Köln begann und am 22. Juni in Berlin enden wird. Doch weder Gudermann noch Gehlen sind irgendwelche Ermüdungserscheinungen anzumerken. „So langsam gewöhnen sich unsere Körper dran“, scherzen die beiden über die Strapazen ihres Vorhabens, das mit einem Telefonat seinen Anfang nahm.

Von der Kurzarbeit zur Wanderung

„Wir waren gerade in Kurzarbeit geschickt worden und haben telefoniert“, berichtet Gudermann, der wie Gehlen im Marketing des Theaterbetreibers und Veranstaltungs-Organisators Mehr-BB-Entertainment tätig ist. Dabei habe er die Bemerkung gemacht, dass das noch ein „langer und harter Weg für die Live-Entertainment-Branche“ werden würde. „Da meinte Laura zu mir: Genau! Und diesen langen, harten Weg, den laufen wir.“ Unterstützung erhalten die beiden von ihrem Arbeitgeber, der dieses Engagement aber ausdrücklich nicht allein für sich verstanden wissen wolle, sondern für möglichst viele aus dem privatwirtschaftlich finanzierten Bereich des Live-Entertainments, wie Geschäftsführer Maik Klokow unterstreicht. Möglichst viele Stimmen sollen gehört werden, um auf die prekäre Situation der Theaterschaffenden aufmerksam zu machen und der Kultur, bei der als Erstes eingespart und allzu häufig als „verzichtbar“ angesehen wird, eine Stimme zu geben.

„Wir haben schon ganz viele tolle Menschen getroffen“, sagen dann die beiden Akteure auch über ihre bisherigen Erlebnisse. Etwa im Lea Drüppel Theater in Haltern am See. „Das war ein sehr bewegender Abend“, sagt Gudermann mit Blick auf die besondere Gründungssituation dieses Theaters. Lea Drüppel gehörte zu den Opfern der Flugkatastrophe im März 2015 in den französischen Alpen. Zur Erinnerung an sie, die Musik und das Schauspiel liebte, wurde das Theater gegründet, um „in Projekten, Kursen und Aufführungen hier jungen Menschen unter erfahrener und kreativer Führung die Musik und das Bühnenspiel nahe zu bringen“, wie es auf der Homepage heißt.

Es sind unterschiedliche Ansätze, die die einzelnen Theater verfolgen. Doch ob große oder kleine Häuser – der Lockdown hat sie alle getroffen. „Viele müssen kämpfen, haben Angst um ihre Jobs“, hätten Gudermann und Gehlen nach gut der Hälfte der Strecke immer wieder gehört. Das gelte für die Akteure des Syker Ensembles nur bedingt, berichtet Detlev Petersen. Viele hätten noch einen anderen Job, und es sei Unterstützung vorhanden. Doch auch er macht sich Gedanken, was sich durch Corona vielleicht ändert. Viel laufe jetzt digital, das werde immer mehr, doch für ihn sei das nicht vergleichbar mit dem Live-Erlebnis. Das Syker Theater-Ensemble sei daher sehr froh und glücklich, dass es im Oktober wieder startet. Mit dem Zwei-Mann-Stück „Zwei wie Bonnie und Clyde“ feiern sie am 10. Oktober im Kulturgut Ehrenburg Premiere. „Dort können wir auch unter Corona-Bedingungen auftreten“, freut sich Kirsten Meier-Ebert, dass es wieder losgeht.

Auch das ist ein Eindruck, den Gudermann und Gehlen bereits gewonnen haben. „Viele wollen einfach nur endlich wieder spielen.“ Darum würden sie kreativ, lassen sich etwas einfallen, um auch unter den aktuellen Bedingungen etwas zu bieten. „Man merkt auch, dass die Leute ihr Theater erhalten wollen“, sagt Gudermann, und dafür würden Gehlen und er gerne weiterlaufen. Außer am Freitag. Da hat Gudermann Geburtstag, und als Präsent gibt es einen Ruhetag in Bremen. „Einmal Füße hoch!“ blickt er dem mit einem Lachen entgegen.