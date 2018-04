Volker Hinte (v. l.), Sandra Sonnemann, Tanja Schünemann-Iloge und Ulrike Hirth-Schiller freuen sich darauf, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. (Dominik Albrecht)

Bruchhausen-Vilsen. "Wir freuen uns darauf, endlich ein Geheimnis lüften zu können, das wir lange unter der Decke gehalten haben", leitete Bernd Bormann am Freitag ein und grinste über das ganze Gesicht. Verständlich, hat sich doch nun ein Problem gelöst, das für die eine oder andere unruhige Nacht des Samtgemeindebürgermeisters gesorgt haben könnte. Nämlich die Suche nach neuen Partnern für die Kinderbetreuung in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Ab August 2020 werden die Lebenshilfe Syke und der Kreisverband Diepholz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) je eine Kindertagesstätte in Schwarme und Bruchhausen-Vilsen betreiben.

Lebenshilfe überzeugt mit Konzept

"Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es richtig ist, beide Standorte zu bedienen", sagte Bormann überzeugt. Die Wahl ist laut Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung, nicht per Zufall auf das DRK und die Lebenshilfe gefallen. Vier Kriterien waren ausschlaggebend: "Neben dem Preis und der Qualität des pädagogischen Konzeptes waren auch die Motivation des Trägers und die Attraktivität der Zusammenarbeit für die Samtgemeinde wichtig." Sieben Einrichtungen wurden von der Samtgemeinde angeschrieben. Am Ende konnten sich die beiden Gewinner gegen die Lukasschule Bassum, den Arbeiter-Samariter-Bund, die katholische Kirche, den Kitaverband der evangelisch-lutherischen Kirche Syke-Hoya sowie die Waldorfschule durchsetzen. Eine zukünftige Zusammenarbeit mit den Mitbewerbern für andere Projekte soll aber nicht ausgeschlossen werden, fügt Cattrin Siemers an.

Die Lebenshilfe konnte durch ihr Konzept, die Integration und Inklusion zu fördern, überzeugen. "Ein solches Angebot und Knowhow haben wir hier noch nicht", freut sich Siemers. Das DRK glänzte derweil durch die generationenübergreifende Kooperation und ihren ohnehin bereits vorhandenen Ortsverband in Bruchhausen-Vilsen. Letzteres war auch laut Ulrike Hirth-Schiller, Geschäftsführerin des DRK im Landkreis Diepholz, der entscheidende Faktor dafür, die Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen zu betreuen. Der Kindergarten unter DRK-Flagge soll sich an ähnliche Konzepte wie in Syke, wo das DRK eine Kita und Senioreneinrichtung betreibt, orientieren. Dort wäre ein Zusammenspiel der Generationen entstanden. "Wir haben zum Beispiel Vorlesekreise, spielen gemeinsam Theater", nennt Ulrike Hirt-Schiller Beispiele. Im August 2020 wird das DRK die Räume der jetzigen Kita übernehmen. Die Verwaltung wird bis dahin einen neuen Standort für ihre neue Einrichtung suchen. "Wo, kann ich aber noch nicht genau sagen, zumal da auch noch die Verhandlungen laufen", sagt Bernd Bormann.

Mit der Kindertagesstätte in Schwarme betritt die Lebenshilfe derweil geografisch gesehen neues Terrain. Obwohl die Lebenshilfe in der Hachestadt fünf Kitas betreibt, habe es sich bisher nie ergeben, eine Einrichtung im Bereich der Samtgemeinde zu eröffnen. Der Betrieb einer Kindertagesstätte und Krippe ist für Volker Hinte, Geschäftsführer der Lebenshilfe Syke, eine hervorragende Art, Inklusion zu betreiben. Die Lebenshilfe habe es sich zum Ziel gesetzt, auf die Bedürfnisse und Bedarfe der Kinder einzugehen. "Natürlich mit dem Schwerpunkt auf Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen", sagt Sandra Sonnemann, Bereichsleiterin Kinder und Jugend bei der Lebenshilfe. Und das gilt zugleich für den Krippen- und Kita-Bereich sowie für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. Für Bruchhausen-Vilsen hingegen soll erst mal nur mit einem Kindergarten geplant werden.

Die Kita in Bruchhausen-Vilsen wird voraussichtlich mit drei Gruppen starten. "In Schwarme kommen wir damit gar nicht mehr hin und starten dort mit vier. Und wir halten uns die Option offen für eine fünfte", führt Bormann aus. Wie der Run auf die Kita- und Krippenplätze ausfallen wird, könne aber aufgrund der Beitragsfreiheit und dem flexiblen Eintrittsalter noch nicht gesagt werden. "Da müssen wir schauen, wie sich das tatsächlich entwickelt", bleibt Ulrike Hirth-Schiller vage. Die Samtgemeinde erhofft sich jedenfalls durch die Zusammenarbeit eine größere Angebotsvielfalt. Das ist laut Bernd Bormann von Anfang an die größte Motivation gewesen: "Wir haben ja schon einen Kindergarten, der nach der Waldorfpädagogik arbeitet. Wir wollten aber die Angebotsbreite für die Eltern deutlich zu erhöhen."