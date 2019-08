So sieht es aus. Noch. Doch das Naturbad Bassum soll umgestaltet werden. (Björn Hake)

Bassum. Die Zukunft des Naturbads in Bassum wird langsam aber sicher konkreter. Nachdem der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht für die Umgestaltung gegeben hat, ist es jetzt an den Bassumerinnen und Bassumern, sich einzubringen. Denn: Ein Förderverein ist die Voraussetzung für eine Umgestaltung (wir berichteten). Das Ziel rückt immer ein Stückchen näher. „Es gab eine außerordentliche Mitgliederversammlung des alten Bädervereins“, erzählt Johannes Wendt. Er war mit Detlev Block und Jens Diedrich jüngst vor Ort, um mit den Mitgliedern des alten Vereins über eine Übernahme zu sprechen. „Es gab ein positives Klima und auch bei den Bassumern gibt es mehr Bereitschaft“, freut er sich. Der nächste Schritt: eine öffentliche Versammlung.

Konkret geht es darum, dass die Umgestaltung des Naturbades nicht ohne einen Förderverein möglich ist, denn Voraussetzung für eine solche Investitionsmaßnahme ist neben der Gewährung von Fördermitteln, dass die Bürger der Stadt Bassum dieses Engagement unterstützen. Daher ist die Gründung eines Fördervereins die Bedingung, wie es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Stadtratssitzung heißt. Der Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Bassumer Bäder, Heinrich Garbers, warf bei einem Informationsabend Anfang Juli ein, einfach den alten Verein zu reaktivieren. Dieser ist seit mehr als zehn Jahren inaktiv, die Strukturen bestehen allerdings noch. „Er müsste die Geschäfte nur an einen neuen Vorstand übergeben“, erklärt Wendt den nötigen Schritt. Im Zuge dessen würde die Satzung geändert, damit der Förderverein richtig arbeiten kann.

Der Grund dafür ist schnell erklärt: Der Verein zur Erhaltung der Bassumer Bäder hatte sich dafür eingesetzt, ein Naturbad zu verhindern. Seit der Umwandlung des konventionellen Bades in das Naturbad ist auch der Verein stillgelegt – damals gab es einen Investor und mehr als 3000 Unterschriften für das Vorhaben. Rat und Verwaltung lehnten dazumal ab. „Es werden wahrscheinlich nur wenige Mitglieder des alten Bädervereins Mitglied bleiben, aber sie haben uns viel Glück gewünscht“, erzählt Johannes Wendt.

Angesichts der Zusage bei der jüngsten Ratssitzung von Politik und Verwaltung, Geld in die Hand zu nehmen und bei der Umgestaltung aktiv zu werden, spürt Wendt einen Ruck. Er selbst ist optimistisch, dass das Vorhaben glücken wird. „Ich gehe regelmäßig in das Naturbad und habe dort auch mit Leuten gesprochen, die Interesse hätten“, berichtet er. Denn das Wichtigste ist, dass Interessierte nicht nur einfach ihren Beitrag zahlen, sondern auch aktiv mithelfen. „So verteilt man die Arbeit auf viele Schultern“, sagt Wendt.

Als nächsten Schritt ist ein öffentliches Treffen nach den Sommerferien gedacht, um auszuloten, wie viele Bürger wirklich Interesse haben. „Wir werden gezielt suchen und dorthin gehen, wo die Menschen sich aufhalten“, hoffen Wendt und seine Mitstreiter auf neugierige und engagierte Bassumer, die sich einsetzen wollen. „Wenn viele Leute zur Veranstaltung kommen und das Interesse da ist, dann haben wir ein gutes Team“, ist Wendt überzeugt. Das Treffen wird nach dem Ende der Sommerferien stattfinden. Auch das hat laut Johannes Wendt einen simplen Grund: „Dann sind alle wieder da.“

In der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien hatte der Erste Stadtrat Norbert Lyko davon gesprochen, dass er sich um einen Förderantrag für das Naturbad kümmere. „Der Antrag muss zwar bis zum 15. September gestellt werden, aber er wird frühestens im Februar 2020 bewilligt“, ist Lyko überzeugt. Bis dahin existiere ein Verein. „Wir wollen keinen Druck machen, es ist noch genug Zeit. Die Menschen sollen sich freiwillig melden“, sagt er. Wie viel Förderung die Stadt für das Bad bekommt, „ist schwer zu sagen“. Maximal 500 000 Euro würden bei einem bewilligten Antrag dabei herausspringen – bei Gesamtkosten von rund 1,25 Millionen Euro. Die Planungen sehen vor, den Eingangsbereich neu zu gestalten (neue Brücke, Neubau statt Sanierung des Sanitärgebäudes) und eine Wassererwärmung mittels einer Solaranlage zu installieren. Lyko: „Wir wollen dann schnell loslegen und ein Planungsbüro beauftragen.“