Nicht nur Handwerk, auch Verkauf: Viveka und Gunnar Dieke bieten ihre Wildprodukte auf verschiedenen Märkten an. (Micha Bustian)

Drentwede-Schmolte. Der Tisch ist reichlich gedeckt in der Küche der Familie Dieke. Brötchen warten in einem Korb darauf, aufgeschnitten zu werden. Ansonsten? Wurst, Schinken, Salami. Alles aus eigener Fertigung. Käse? Nicht nötig. Marmelade? Vielleicht ein kleines bisschen für die vier Töchter. Die Eltern stehen auf Fleisch. Viveka und Gunnar Dieke wissen ja auch, wo es herkommt. Von Jägern und Haltern aus der Region. Da beißen sie bedenkenlos zu.

Der Weg hin zur eigenen Fleischerei in Schmolte bei Drentwede glich einem Irrgarten. Kennengelernt haben sich Viveka und Gunnar Dieke in Budapest, wo beide das Studium der Veterinärmedizin absolvierten. Sie aus Kassel, er aus Schmolte. Es zog sie gemeinsam nach Gießen und nach Ostfriesland. Bis er merkte, dass der Beruf des Tierarztes nichts für ihn war. „Ich wollte übers Land fahren und den Bauern helfen. Aber so ist der Beruf nicht mehr.“ Also begann ein Umdenkprozess, an dessen Ende „ich mit 30 nochmal in Ostfriesland die Berufsschulbank gedrückt habe“. Er wechselte nach Oldenburg in den Verkauf, legte seine Meisterprüfung ab – und begab sich erneut auf die Suche. „Eigentlich wollten wir damals eine Fleischerei in Twistringen übernehmen“, erzählt Gunnar Dieke. Hat nicht geklappt. Und dann wurde der Hof in Schmolte frei. 200 Meter entfernt von seinem Elternhaus. Perfekt. „Das war eigentlich Zufall“, blickt Viveka Dieke zurück. „Wir hatten noch gar keine Pläne.“ Sie als Mutter hatte als Tiermedizinerin keine wirkliche Chance mehr. Also schlug das Pärchen zu. Alle Ställe waren schon draußen, als sie den Hof Schmolte 16 übernahmen, der Boden war betonplan. Dennoch: „Das war alles nicht so einfach. Wir wollten das eigentlich klein halten, aber das Veterinäramt sagte uns: Im kleinen Rahmen geht das nicht.“

Nun, für eine Fleischerei sind die „Schmolter Wild- und Wurstspezialitäten“ tatsächlich relativ klein geraten. „Wo früher drei, vier Fleischer in einem Ort überleben konnten, ist es mittlerweile nur noch einer“, hat Gunnar Dieke beobachtet. „Aldi, Lidl und Combi sind da auf dem Vormarsch.“ Die Schmolter dagegen bieten ein Nischenprodukt an, handwerkliche Arbeit, „so, wie ich das wollte“. Hausschlachtung halt.

Und wo kommen die Tiere her? „Anfangs hatten wir noch Schafe“, sagt Gunnar Dieke. Aber trotz eines 2,20 Meter hohen Zauns gab es drei Wolfsübergriffe. Seitdem gibt es bei Familie Dieke Rinder in extensiver Haltung. Dazu bekommen die Kreis-Diepholzer Bentheimer Schweine vom Ex-Chef aus Ostfriesland. „Das Wild kommt tot zu uns“, erläutert Gunnar Dieke. Das Kühlhaus für die Lieferanten sei Tag und Nacht geöffnet, „die Kunden wissen das, die hängen ihre Beute dann dort hinein“.

Doch der Weg auf die Schlachtbank ist dann immer noch nicht beendet. Wegen Trichinen oder Afrikanischer Schweinepest müssen von jedem Tier Proben an das Veterinäramt des Landkreises geschickt werden. Erst wenn von dort das Okay kommt, kann Gunnar Dieke den Hirsch, das Wildschwein oder den Fasan zerlegen und verarbeiten. Dieke selbst ist Jäger, seit er 16 Jahre alt ist. „Ich habe mich immer geärgert, dass das Wild so verramscht wird. Mehr Bio geht doch gar nicht.“

Inzwischen schwenken immer mehr Menschen um von Schwein oder Rind aus Massentierhaltung zu Wildprodukten. Seit 2013 Pferdefleisch in Fertiglasagne entdeckt wurde, sieht Gunnar Dieke diesen Trend. „Das spielt uns natürlich in die Karten“, freut er sich. Auch die Nachverfolgbarkeit des Fleischproduktes sei seinen Kunden wichtig. Und natürlich ein breit gefächertes Angebot.

Das wiederum variiert natürlich von Woche zu Woche. „Die Jäger sind unterwegs, wenn der Mond hell scheint“, gibt Gunnar Dieke eine Weisheit der Waidmänner bekannt. Was er dann schießt, ist nicht vorherzusagen. So gibt es eben nicht immer Gulasch aus der Rehkeule, dafür aber möglicherweise als Ersatz grobe Bratwurst vom Wildschwein, Hirschsalami oder Damwildfilet. Dauerbrenner sind die Produkte aus den Bentheimer Schweinen und den eigenen Rindern. „Während stumpfsinniger Arbeiten kommen mir dann auch Ideen für neue Produkte“, lässt Gunnar Dieke wissen. Für die Maibockwade beispielsweise, die nicht mit der Bierspezialität angereichert wurde, sondern aus dem Bein eines im Mai gejagten Rehbocks stammt. „Die Fenchelsalami ist sogar eine Idee einer Kundin“, verrät Viveka Dieke. „Und die verkauft sich mit am besten.“

Inzwischen haben es sich Viveka und Gunnar Dieke mit ihren vier Töchtern und den Hunden Frodo und Anton gemütlich gemacht in Schmolte. Arbeiten wie das Kleben von Etiketten oder das Säubern der Schlachträume haben sie an Dienstleister angegeben. In der Schlachterei hat Gunnar Dieke zwei Angestellte. Einen 70-Jährigen, den er schlichtweg als „unersetzbar“ bezeichnet, und einen 20 Jahre alten Rumänen, der gerade erst begonnen hat. Der junge Mann sei „sehr motiviert“ und habe „keine Scheu, etwas anzufassen“. So langsam baut Gunnar Dieke auch die Flächen des elterlichen Anwesens in sein Unternehmen ein. Er wirbt für sein Handwerk. „Man kann sich ein gutes Einkommen verdienen.“ Und für Urlaub reicht es sogar in der Selbstständigkeit: Zwei Wochen im Mai und vier Tage im Oktober gönnen sich Viveka und Gunnar Dieke.

Wer nun Lust auf Wild bekommen hat, muss dafür nicht ganz bis nach Drentwede fahren. Dort verkaufen Viveka und Gunnar Dieke nur einmal wöchentlich: freitags von 14 bis 18 Uhr. Donnerstag und Sonnabend stehen sie mit ihren Produkten auf dem Findorff-Markt in Bremen, Freitag auf dem Wochenmarkt in Diepholz und Sonntag bei Möllers Hofladen in Hüde. Demnächst soll ein weiterer Auftritt auf dem Wochenmarkt in Bremen-Borgfeld dazukommen.

Auch den Verkauf macht Familie Dieke selbst. „Das konnte ich mir anfangs gar nicht vorstellen“, erzählt Gunnar Dieke. Sein Chef in Oldenburg habe ihn dann ins kalte Wasser geworfen. „Jetzt ist es ein Miteinander. Wir kennen die meisten unserer Kunden ja. Anders könnte ich mir das auch gar nicht vorstellen.“ Dass die Produkte aus Schmolte irgendwann im Supermarkt erhältlich sein werden, kann sich der Fleischermeister nicht vorstellen. „Ich möchte nicht, dass unsere Wurst bei Edeka im Regal steht und sich niemand kümmert“, sagt er. „Wir machen alles selbst. Da bin ich stolz drauf.“